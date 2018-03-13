DSG: Kendimizi ABD'ye göre konumlandıramayız

© AA/ Hişam Al Homsi TSK: Afrin'in kent merkezi kuşatıldı

DSG Deyr ez Zor Komutanı Mehdi Kobani, Afrin'i savunmak için Deyr ez Zor operasyonunu durdurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

'AFRİN'E YÖNELİK SALDIRILAR SÜRERKEN SESSİZ KALAMAYIZ'

" Afrin'e yapılan saldırılar nedeniyle Deyr ez Zor bölgesinde IŞİD'e karşı yürütülen operasyonu durdurduk. Biz kendimizi ABD'ye göre konumlandıramayız. ABD'nin istediği gibi hareket edemeyiz. Afrin'e yönelik saldırılar sürerken sessiz kalamayız. Deyr ez Zor bölgesindeki savaşçılar Afrin'e yönelik saldırılar sürerken sessiz kalamayacaklarını dile getirdiler. Savaşçılar Afrin üzerindeki tehlike bitmeden sessiz kalmayacaklarını dile getirerek Afrin bölgesine gittiler. Şimdi Afrin'de TSK ve ÖSO'ya karşı savaşıyorlar. Çok sayıda savaşçı Afrin'e gitti. Gidenler arasında Afrinli savaşçılar da vardı. Güvenlik gerekçesiyle Afrin'e gidenlerin sayısını veremeyiz."

'ABD KAYGI DUYUYOR'

Deyr ez Zor operasyonunu durdurdukları için ABD'nin kaygı duyduğuna dikkat çeken Kobani, şöyle devam etti:

"ABD bizim IŞİD ile mücadelede ne kadar etkin olduğumuzu iyi biliyor. Bizim operasyonu durdurmamızla IŞİD'in yeniden güçleneceği yönünde kaygılar duyuyor. "

Fırat nehri üzerinde bulunan Deyr ez Zor kenti 2014 yılından itibaren IŞİD'in eline geçmişti.

Kent, geçen yıl Suriye ordusu tarafından IŞİD'den temizlenmişti. DSG güçleri ise kentin doğu kırsalında IŞİD'e karşı mücadele yürütüyordu.