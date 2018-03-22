Kayıt
19:18 22 Mart 2018
Ankara+ 11°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    S-400

    ‘Türkiye, 15 Temmuz gibi olası bir darbe girişimine karşı koyabilmek için Patriot yerine S-400 almalı'

    © Sputnik/
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (104)
    0 83

    ABD'nin ‘S-400'lere alternatif sunacağı' yönündeki haberleri değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karataş "ABD ve NATO'dan gelen bu açıklamalar, süreci sulandırmayı amaçlıyor; açıklamalar dikkate değmez. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine benzer bir girişimde kendisini koruyabilmek için Patriot yerine S-400 tercih etmeli" dedi.

    S-400- Hmeymim
    © AFP 2018/ Paul GYPTEAU
    ABD'li diplomat, Rusya'nın S-400'lerine alternatifle Türkiye'ye geliyor
    Türkiye ve Rusya'nın 2017'nin son ayında S-400 anlaşmasının imzalamasının ardından ABD ve NATO'nun S-400 anlaşmasını hedefleyen hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Türk medyasında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin Rusya'dan satın almak için anlaşma imzaladığı S-400 füze savunma sistemlerine karşı 31 Mart'ta Türkiye'ye alternatif teklif sunmaya hazırlanan Washington, Ankara'ya S-400'lere alternatif olarak Patriot tipi füze savunma sistemlerini içeren bir teklifle gelecek. Ancak Türkiye'nin S-400 alımındaki kararlılığına rağmen ABD'nin S-400'e alternatif sunma çabası soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce Türkiye'nin S-400 alımı konusunda kararlı olduğunu "Herhangi bir ‘taviz vermeden kendi hedeflerimize doğru yürüyeceğiz" sözleriyle bir kez daha beyan etmişti. Mart ayı ortasında benzer doğrultuda bir açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelmişti. Hava savunma sistemlerinin teslimat aşamasına geldiğine işaret eden Çavuşoğlu "S-400'ler ne kadar kısa sürede teslim edilirse bu iyidir. Bunun için de çalışmalar sürdürülüyor" demişti.

    Üstelik Türkiye'nin S-400 teslimat sürecinin hızlandırılması yönündeki talebi Moskova'dan da destek görmüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Türk partnerlerimizin ricasına olumlu karşılık veriyoruz. Teslimatın süresini hızlandıracağız" ifadelerini kullanmış; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, de S-400'lerin en geç 2020'de Türkiye'de olacağını söylemişti. Peki ABD'nin bu hamlesi neyi amaçlıyor? Siyasetçi ve askeri uzmanlar, konuyu Sputnik'e değerlendirdi.

    S-400
    Sputnik
    Lavrov: Türkiye'ye S-400 teslimatı Rusya için risk taşımıyor
    ‘ABD S-400 ANLAŞMASINI SULANDIRMANIN PEŞİNDE, AÇIKLAMA DİKKATE DEĞMEZ'

    Konuyu Sputnik'e değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'a göre ABD'nin bu hamlelerinin "dikkate alınır" bir tarafı yok. Zira Karataş, başta ABD olmak üzere NATO ülkeleri halen S-400 anlaşmasının iptal edilmesini ümit etmeye devam ettiğini dile getiriyor:

    "Ben, ABD'nin açıklamasını dikkate almıyorum. Çünkü bu açıklamanın amacı, S-400 hava savunma sistemi anlaşmasını sulandırmak ve kafa karıştırmaktan ibaret. Zaten ABD, bu anlaşma hayata geçene kadar her türlü provokasyonu yapacaktır. O yüzden bu tip girişimleri ciddiye almamak gerekir. Üstelik daha önce buna benzer açıklamalara hem Türkiye Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı, gereken cevabı defalarca kez verdi. Ankara, şimdiye kadar ABD veya NATO kanadından gelen bu provokatif açıklamaların her birine ‘Anlaşma sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve geçerli' anlamına gelen yanıtlar verdi. Dolayısıyla onlar bu çabalarını sürdüreceklerdir. Türkiye'de Amerikan silah sistemleri lobisi var. Hem bu lobiler aracılığıyla hem de çeşitli kanallarla bu açıklamalar sürecektir. Netice S-400 anlaşmasının Çin ile olan anlaşmada olduğu gibi yine iptal edilmesini ümitle bekleyen ABD ve diğer NATO ülkeleri, Türkiye'ye karşı her türlü baskı ve engelleme yollarını son ana kadar kullanmakta kararlı."

    Mevlüt Çavuşoğlu - Sergey Lavrov
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Lavrov ve Çavuşoğlu görüştü: S-400'lerin teslimatı hızlandırılacak
    ‘15 TEMMUZ GİBİ YENİ BİR OLASI ABD/CIA DARBESİNE KARŞI KOYABİLMEK İÇİN PATRIOT YERİNE S-400 ALIMI ÖNEMLİ'

    Patriot'ların "S-400 kadar iyi bir sistem olmadığına" işaret eden Karataş "Patriot o kadar iyi bir sistem değil. Patriot'lar için sürekli ‘NATO'ya uyumlu olduğu' vurgusu yapılıyor. Kusura bakmasınlar da Türkiye sırf NATO'ya uyumlu diye, elin külüstürünü paçavrasını alacak değil" dedi ve şöyle devam etti:

    "Bize muhtemelen iyileştirilmiş PAC-3 ‘ü önerecekler. Ama burada iki hava savunma sistemi arasındaki teknoloji kıyaslamasından da öte önemli bir husus var. Eğer siz kendi savunma sisteminizi almazsanız, 15 Temmuz'da olduğu gibi gökyüzünü darbecilere bırakmış olursunuz. Neticede, 15 Temmuz, Amerikan/CIA darbesiydi. Eğer siz savunma sisteminizi ABD'den alırsanız, gelecekte benzer bir girişime tanıklık edildiği takdirde bu silahınızı kullanamazsınız. Rusya'dan alınacak olan S-400 tam da böyle girişimlere yönelik avantaj sağlar. Hele ki, S-400 anlaşmasının ardından ortak üretim çalışmaları da yapılması son derece önemli. Neticede 15 Temmuz'da yaşananlar, ABD/CIA'in içerideki FETÖ piyonunu kullanarak gerçekleştirmeye çalıştığı bir darbe girişimiydi. Böyle bir duruma karşı da Patriot yerine S-400 alımı, teknolojik üstünlüğünün yanı sıra politik avantaj getiriyor."

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Haber Ajansı (TACC) Genel Müdürü Sergey Mikhaylov’u ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, ziyaretin ardından Rus basın yayın organlarının temsilcileri ile kahvaltı yaptı.
    © AA/
    Çavuşoğlu: S-400 türü silahları NATO dışındaki ülkelerden alma hakkına sahibiz
    ‘TÜRKİYE, ÇİN'LE VARILAN ANLAŞMADA YAPTIĞI HATAYI YİNELEMEMELİ'

    Türkiye'nin Çin'den almayı planladığı ancak daha sonradan iptal edilen hava savunma sistemi anlaşması sürecinden farklı olarak S-400 anlaşmasının uygulanmasının, Türkiye'nin güvenilirliği açısından büyük önem arz ettiğine değinen Karataş "Türkiye ve Rusya arasında S-400 tedarikine ilişkin imzalanan anlaşmanın uygulanması, Türkiye'nin güvenirliği, güvenliği, uluslararası alanda saygınlığı ve komşu ülkelerle işbirliği açısından son derece önemli. Çünkü ikinci bir vazgeçme, hem Türkiye'nin güvenilirliğini sarsar hem de ülkenin kendisi açısından zorunluluk olan hava savunma sistemini elinde bulundurmasını bilinmeyen bir tarihe ertelemiş olur" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (104)

    İlgili konular:

    Çavuşoğlu: ABD, S-400 yüzünden bizi yaptırımla tehdit etmesin, karşılık veririz
    Çavuşoğlu: S-400 türü silahları NATO dışındaki ülkelerden alma hakkına sahibiz
    Rus uzman, Erdoğan'ın NATO'ya S-400 yanıtını yorumladı
    Irak'tan S-400 açıklaması
    Washington'dan Ankara'ya mesaj: S-400 yaptırım sebebi, alternatifi için birlikte çalışalım
    ABD'den Irak'a S-400 uyarısı
    Etiketler:
    darbe girişimi, hava savunma sistemi, S-400, PAC-3, S-400 Füze Savunma Sistemleri, S-400 füzeleri, Patriot, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, CIA, NATO, Beyazıt Karataş, Elif Sudagezer, Vladimir Kojin, Mevlüt Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Sergey Lavrov, Vladimir Putin, Washington, Çin, Türkiye, ABD, Ankara, Moskova, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Taksim çiçekçileri yeni yerine taşınacak
    Taksim'deki çiçekçiler, meydandan çıkarılıyor: 'Cumhurbaşkanı'ndan yardım istiyoruz'
    Karikatür
    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında
    İnfografik
    Su-27 çok amaçlı avcı uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam