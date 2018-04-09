Irak genelinde IŞİD'in hücre evlerine yönelik operasyon başlatıldı

Irak ordusu kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Irak'ta bitme noktasına gelen IŞİD militanları yeniden toparlanmaya çalışıyor ve kanlı saldırılar yapıyor.

IŞİD, bu sabah Anbar'ın Hadise ilçesine bağlı köylerde Irak ordusuna saldırdı ve saldırı sonucunda 5 kişiyi öldürdü.

IŞİD'in Kerkük, Anbar ve Bağdat bölgelerinde yeniden saldırılar yapması üzerine Haşdi Şabi ve Irak ordusu IŞİD'in hücrelerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında birçok IŞİD militanı öldülürken, bazılarının sağ yakalandığı belirtiliyor.

'OPERASYON SONUCU ARTIK KERKÜK-BAĞDAT YOLU GÜVENİLİR HALE GELDİ'

Operasyonda yer alan Haşdi Şabi'nin Türkmen Komutanı Kenan Tuzlu, Sputnik'e konuştu.

Tuzlu, "IŞİD, zaman zaman Tuzhurmatu, Kerkük ve Havice kırsalında Irak ordusu ve sivillere yönelik saldırılar yapılıyor. Saldırıları durdurmak ve IŞİD'in hücre evlerini yok etmek için Irak ordusu ile ortaklaşa geniş kapsamlı bir operasyon başlattık. Havice kentine bağlı Reşat kasabasında IŞİD militanlarına yönelik yaptığımız operasyonda 6 IŞİD militanını öldürdük. Haşdi Şabi'nin 16. Tümeni bu operasyonda yer aldı. Ayrıca Kerkük-Bağdat yolu üzerindeki köylerde de operasyon başlattık. IŞİD bu yol üzerinde zaman zaman insanları kaçırıyordu ve daha sonra kaçırdığı insanları öldürüyordu. Operasyon sonucu artık Kerkük-Bağdat yolu güvenilir hale geldi. İnsanlar artık bu yolu rahatça kullanabiliyor. Operasyon kapsamında IŞİD'in yeniden harekete geçen hücrelerini yok ettik. Sığınaklarını bulup imha ettik. Operasyon kapsamında ağır silahlarını da ele geçirdik" dedi.

'YENİDEN BÜYÜMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

IŞİD militanlarının Irak kırsalında halen saklandığına ve örgütün yeniden toparlanmak istediğine dikkat çeken Tuzlu, şöyle devam etti: "IŞİD dağlık alanlarda saklanıyor. IŞİD'e yönelik operasyonlarımız devam edecek. Yeniden büyümesine izin vermeyeceğiz. Örgüt bu sabah Anbar'a bağlı Hadise ilçesine bağlı köylere saldırdı. Saldırı nedeniyle Irak ordusu ile operasyon başlattık. Hadise kasabasının IŞİD'i eline geçtiği doğru değil. Kasabaya girdiği iddiaları da doğru değil. Sadece köylerine girdi ve akabinde hemen operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında birkaç köy örgütten temizlendi."