'Kıbrıs halkı, İngiltere’nin riskli adımlarından tedirgin'

Peki bu durumda Kıbrıs adası Suriye hükümetinin doğrudan hedefine dönüşmez mi? Bu durum, Kıbrıs’ın garantörü olan ülkelerden biri olan İngiltere’nin bu tür davranışı statüsüye ne kadar bağdaşır?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Gazimağusa Belediyesi Eski Başkanı Oktay Kayalp, şu değerlendirmelerde bulundu:

Tabi ki bölgedeki bu gerginlikten en çok zarar gören ve risk altında olan Kıbrıs adasıdır. Biliyorsunuz, bu Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yatakları, hidrokarbon yatakları burayı stratejik bir bölge yaptı. Şu anda da Suriye’deki gerginlik yine bize çok yakın noktada, ve günümüzdeki silah teknolojileri dikkate alınırsa Kıbrıs adası risk altındadır.

© REUTERS/ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge 'Trump, Suriye'ye ikinci kez saldırırsa büyük vurmak zorunda'

Büyük Britanya’nın Amerika’ya destek için kendi üslerini kullandırması, adanın bu riskini daha da arttırmaktadır. Gerek Türkler gerek Rumlar, Kıbrıs adasında yaşayan herkes bu konuda ciddi biçimde tedirgindir. Ben Kıbrıs’ın askersizleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da ta eskiden beri savunuyorum. Ve İngiliz üslerinin buradaki varlığının Kıbrıs adası için her zaman bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum.

Kıbrıs’ın garantörü olan bir ülkenin Kıbrıs adasını bu tür risklere atacak adımlar atması, Kıbrıs adasında çok fazla beğenilen ya da benimsenilen bir davranış değildir.