Kayıt
20:54 10 Nisan 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kıbrıs Cumhuriyeti

    'Kıbrıs halkı, İngiltere’nin riskli adımlarından tedirgin'

    © REUTERS/ Yiannis Kourtoglou
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Amur Gadjiev
    0 0 0

    ABD’nin Suriye’ye yönelik planladığı saldırıya İngiltere de destek verebilir. Bu maksatla Londra’nın, Kıbrıs’taki üslerini kullanmayı düşündüğü iddia ediliyor.

    Peki bu durumda Kıbrıs adası Suriye hükümetinin doğrudan hedefine dönüşmez mi? Bu durum, Kıbrıs’ın garantörü olan ülkelerden biri olan İngiltere’nin bu tür davranışı statüsüye ne kadar bağdaşır?

    Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Gazimağusa Belediyesi Eski Başkanı Oktay Kayalp, şu değerlendirmelerde bulundu:

    Trump telefon
    © AFP 2018/ NICHOLAS KAMM
    ABD, Fransa ve İngiltere'den 'Suriye'ye müdahale' gündemli görüşme trafiği
    Tabi ki bölgedeki bu gerginlikten en çok zarar gören ve risk altında olan Kıbrıs adasıdır. Biliyorsunuz, bu Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yatakları, hidrokarbon yatakları burayı stratejik bir bölge yaptı. Şu anda da Suriye’deki gerginlik yine bize çok yakın noktada, ve günümüzdeki silah teknolojileri dikkate alınırsa Kıbrıs adası risk altındadır.

    Silahsız Trident II D5 füzesi denemesi, USS Nebraska balistik füze denizaltısından, Kaliforniya açıkları, 26 Mart 2018
    © REUTERS/ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
    'Trump, Suriye'ye ikinci kez saldırırsa büyük vurmak zorunda'
    Büyük Britanya’nın Amerika’ya destek için kendi üslerini kullandırması, adanın bu riskini daha da arttırmaktadır. Gerek Türkler gerek Rumlar, Kıbrıs adasında yaşayan herkes bu konuda ciddi biçimde tedirgindir. Ben Kıbrıs’ın askersizleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da ta eskiden beri savunuyorum. Ve İngiliz üslerinin buradaki varlığının Kıbrıs adası için her zaman bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum.

    Kıbrıs’ın garantörü olan bir ülkenin Kıbrıs adasını bu tür risklere atacak adımlar atması, Kıbrıs adasında çok fazla beğenilen ya da benimsenilen bir davranış değildir.

    İlgili konular:

    Kuzey Kıbrıs'ta 110 bin Türk, AB vatandaşı oldu
    Netanyahu-Erdoğan söz düellosunda 2. raund: Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak üzerine vaaz veremez
    AB: Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yasadışı eylemlerini en sert şekilde kınıyoruz
    Etiketler:
    askeri üs, İngiltere, Kıbrıs, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    Karikatür
    Rusya'dan OPCW'ye Duma daveti
    TİLDA
    Kornet tanksavar füze sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam