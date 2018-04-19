Egemen Bağış: AB, isteyerek veya istemeden, Türkiye'yi başka yerlere itiyor

Eski AB Bakanı, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin vize muafiyeti için yerine getirmesi gereken 72 talepten 7'sini henüz hayata geçirmediğini açıkladığı 2018 Türkiye raporunu sert bir şekilde eleştirdi.

© REUTERS / Francois Lenoir Avrupa Komisyonu raporu: OHAL gecikmesizin kaldırılsın

Avrupa'ya göç eden mültecilerin sayısının azaltılması karşılığında Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Schengen Bölgesi'nde vize serbestisi sağlama vaadinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen AB halen Türkiye'ye yönelik taahhüdünü yerine getirmiyor. Tersine AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, 2018 Türkiye raporunda, Türkiye'nin vize muafiyeti için yerine getirmesi gereken 72 talepten 7'sini henüz hayata geçirmediğini açıkladı. Rapor, 26 Mart'ta AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Konseyi Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin beklentilerinin bir kez daha altını çizmesine rağmen bu şekliyle açıklandı. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vize serbestisi ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konularındaki beklentilerini dile getirmiş; AB'ye Türkiye'nin ‘terörle mücadelesine' destek vermeleri çağrısında bulunmuştu. Zira, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamındaki çabalarıyla AB'nin Türkiye'den beklediği "Terörle mücadele yasa ve uygulamalarının Avrupa standartlarına uyacak şekilde düzenlenmesi" maddesi, sürecin önündeki en önemli ve en temel engellerden birisi. Peki iki yıldır ilerleme sağlanmayan ve Türkiye'nin geri kabul anlaşmasının gerekliliklerini yerine getirmesine rağmen, beklentilerini karşılayamadığı bu süreci nasıl yorumlamak gerekir? Konuyu eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış Sputnik'e değerlendirdi.

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İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleşen Siyaset Akademisi toplantısı öncesi Sputnik'in sorularını yanıtlayan Eski AB Bakanı Egemen Bağış süreçle ilgili olarak "Fazla naz aşık usandırır. Avrupa Birliği isteyerek veya istemeyerek Türkiye'yi başka yerlere itiyor" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin Schengen Bölgesi'nde vize muafiyeti sağlama konusunda çifte standartlı bir tutum içerisinde olduğuna işaret eden Bağış "Benim merak ettiğim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşlarının Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkı elde etmesi için BAE'nin hangi kriterleri yerine getirdiği" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan ve Romanya gibi AB üyesi çeşitli ülkelerin önemli ölçüde hak ihlali içerisinde olmalarına rağmen birliğe üye olduğunu hatırlatan eski AB Bakanı Bağış "Bakanlığım döneminde de belirttiğim bir husus vardı. O zaman ‘Türkiye-Bulgaristan sınırından iki ülkeye doğru 2 saat seyahat edelim. Bakalım hangi ülke insan hakları seviyesinde hangi noktada' demiştim. Söylediğim bu söz bugünkü durumu da anlatıyor" diye ekledi.