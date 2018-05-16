ABD, Deyr ez Zor'da yeni bir askeri üs daha kuruyor

ABD, Suriye'nin kuzeyindeki Deyr ez Zor kentinde yeni bir askeri üs daha kuruyor. Sputnik'e konuşan DSG Deyr ez Zor bölgesi basın sorumlusu Mehdi Kobani, ABD'nin Deyr ez Zor kenti kırsalında bir askeri üs daha kurmaya çalıştığını söyledi. ABD'nin Deyr er Zor'da 2, Suriye kuzeyinde ise 20 askeri üssü var.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD, Suriye'nin kuzeyinde DSG ile IŞİD'den aldığı yerlerde askeri üsler kurmaya devam ediyor.

'IŞİD BÖLGEYE YAKIN OLDUĞU İÇİN GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ÜSSÜN İÇİNDE ABD BAYRAKLARI BULUNMUYOR'

Suriye'nin kuzeyinde DSG'nin olduğu bölgelerde 22 askeri üssü olan ABD, birkaç ay önce IŞİD'den temizlenen Deyr ez Zor kentinin kırsalındaki Behra bölgesinde yeni bir askeri üs daha kuruyor.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan DSG'den üst düzey bir yetkili, ABD'nin bu bölgede yeni bir askeri üs kurmaya çalıştığını belirterek, şöyle dedi:

"ABD daha önce birlikte IŞİD'den aldığımız Hekul Omer bölgesinde bir askeri üs kurmuştu. Şimdi ise Behra bölgesinde bir askeri üs kuruyor. Yeni kurulacak üs Suriye-Irak sınırında yer alıyor. Üssü Behra bölgesinde kuruyor. Kajine kasabası ve Bahoz köyüne yakın. Üssün içinde şimdi ABD askerleri ve araçları bulunuyor. IŞİD bölgeye yakın olduğu için güvenlik gerekçesi nedeniyle üssün içinde ABD bayrakları bulunmuyor. ABD'nin Deyr er Zor bölgesinde artık 3 askeri üssü bulunuyor. ABD daha önce Hekul Omer ve Teneke bölgesinde üs kurmuştu. ABD bölgedeki askeri varlığını artırıyor."

DSG'nin Deyr ez Zor bölgesi basın sorumlusu Mehdi Kobani de Sputnik'e yaptığı açıklamada Deyr ez Zor kenti kırsalında IŞİD'den aldıkları yerde yeni bir askeri üs kurulacağını doğruladı.

Sputnik'e konuşan DSG'ye bağlı Deyr ez Zor Askeri Meclisi Genel Komutanı Ahmed Ebu Hewla da ABD'nin IŞİD ile mücadele kapsamında bölgedeki askeri varlığını artırdığını söyledi.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce PYD'nin elindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Rakka, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.

Fırat Nehri'nin batı kıyısında yer alan ve bir petrol üretim merkezi olması nedeniyle ülkenin doğu kesimlerindeki en önemli kent sayılan Deyr ez Zor birkaç ay önce Rusya savaş uçaklarının hava desteğiyle Suriye ordusu tarafından IŞİD'den temizlenmişti.

Deyr ez Zor'un doğu kırsalındaki birçok bölge ise DSG güçlerinin elinde bulunuyor.