2 büyük cihatçı örgüt daha İdlib anlaşmasını tanımadığını duyurdu: Rusların muhalif bölgelere girmesini engelleyeceğiz

Suriye'nin İdlib kentinin güneyi ile Hama'nın kuzeyinde etkin olan ÖSO'ya bağlı Ceyşul İzze örgütü, Soçi'de gerçekleşen İdlib anlaşmasını reddeden resmi bir açıklama yayınladı.
'RUSLARIN MUHALİF BÖLGELERE GİRMESİ ENGELLENECEK'
Örgüt, belirlenen tampon bölgeden çekilmeyeceklerini ve Suriye devletinin bütün tutukluları cezaevlerinden serbest bırakana kadar Lazkiye-Halep Otoyolunu ulaşıma açmayacaklarını açıkladı. Örgüt ayrıca, Rusların muhalif bölgelere girmesine izin vermeyecekleri tehdidinde de bulundu.
DAHA ÖNCE BAŞKA ÖRGÜTLER DE REDDETTİ
Daha önce de, El-Kaide'ye bağlı Hurras El Din örgütü, Türkistan İslam Partisi ile Suriye'de Çeçenlerden oluşan Ensaruddin Cephesi de Soçi'de Rusya ile Türkiye arasında yapılan İdlib anlaşmasını reddettiğini açıklamışlardı.
Soçi'den varılan İdlib anlaşmasına göre İdlib'in etrafında Suriye ordusu ile silahlı grupları ayıran 15-20 kilometrelik silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulacak ve 10 Ekim'e kadar tank, roketatar, top ve havan gibi ağır silahlar bu bölgeden çekilecek.
2018'in sonuna kadar ise M4 (Halep-Lazkiye) ve M5 (Halep-Hama) otoyollarının güvenliği sağlanıp trafiğe açılacak. M5 Serakıb, Maaret el Numan ve Han Şeyhun'dan, M4 ise Eriha ve Cisr el Şuğur'dan geçiyor. Bu iki yolun açılması için ise çok sayıda örgütün ikna edilmesi gerekiyor.
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