2 büyük cihatçı örgüt daha İdlib anlaşmasını tanımadığını duyurdu: Rusların muhalif bölgelere girmesini engelleyeceğiz

İdlib'teki iki cihatçı büyük örgütün daha Soçi anlaşmasına uymama ve silahlarını bırakmama kararı aldığı öğrenildi. Rusya'yı tehdit eden cihatçı Ceyşul İzze örgütü, Lazkiye-Halep ticaret yolunun açılmasına da izin vermeyecekleri yönünde tehditte bulundular.

© AP Photo / Nusra Front on Twitter Suriye Dışişleri: İdlib'deki militanlar Türkiye'den geldi, Türkiye'ye dönsün

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İdlib'teki cihatçı gruplar 17 Eylül'de Soçi'de Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatını tanımamaya ve silahlarını bırakmamaya devam ediyorlar.

Suriye'nin İdlib kentinin güneyi ile Hama'nın kuzeyinde etkin olan ÖSO'ya bağlı Ceyşul İzze örgütü, Soçi'de gerçekleşen İdlib anlaşmasını reddeden resmi bir açıklama yayınladı.

'RUSLARIN MUHALİF BÖLGELERE GİRMESİ ENGELLENECEK'

Örgüt, belirlenen tampon bölgeden çekilmeyeceklerini ve Suriye devletinin bütün tutukluları cezaevlerinden serbest bırakana kadar Lazkiye-Halep Otoyolunu ulaşıma açmayacaklarını açıkladı. Örgüt ayrıca, Rusların muhalif bölgelere girmesine izin vermeyecekleri tehdidinde de bulundu.

© REUTERS / Khalil Ashawi Soçi anlaşmasına karşı çıkan İdlib'deki cihatçı örgütler silahlarını teslim etmiyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise, Feylak El Şam örgütünün, tank ve top gibi ağır silahlar da dahil olmak üzere Halep'in güney kırsalından ve batı banliyölerindeki bölgelerden çekilmeye başladığını duyurdu. Ancak örgüt, yaptığı açıklamada Halep'in batısında ve İdlib'in güneyindeki pozisyonlarını koruyacaklarını ve ağır silahlarının geri çekilmesinin söz konusu olmadığını belirterek çekilmeyi yalanladı.

DAHA ÖNCE BAŞKA ÖRGÜTLER DE REDDETTİ

Daha önce de, El-Kaide'ye bağlı Hurras El Din örgütü, Türkistan İslam Partisi ile Suriye'de Çeçenlerden oluşan Ensaruddin Cephesi de Soçi'de Rusya ile Türkiye arasında yapılan İdlib anlaşmasını reddettiğini açıklamışlardı.

Soçi'den varılan İdlib anlaşmasına göre İdlib'in etrafında Suriye ordusu ile silahlı grupları ayıran 15-20 kilometrelik silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulacak ve 10 Ekim'e kadar tank, roketatar, top ve havan gibi ağır silahlar bu bölgeden çekilecek.

Anlaşmaya göre ayrıca, 15 Ekim'e kadar tüm 'radikal terörist gruplar' silahsızlandırılmış bölgeden uzaklaştırılacak.

2018'in sonuna kadar ise M4 (Halep-Lazkiye) ve M5 (Halep-Hama) otoyollarının güvenliği sağlanıp trafiğe açılacak. M5 Serakıb, Maaret el Numan ve Han Şeyhun'dan, M4 ise Eriha ve Cisr el Şuğur'dan geçiyor. Bu iki yolun açılması için ise çok sayıda örgütün ikna edilmesi gerekiyor.