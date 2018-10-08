Rus uzman Fitin: Türk ekonomisi için önemli olan kendi gücüne güven

Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IMF'nin kredi desteğine ve buna bağlı teknik yardımına ihtiyaç duyulabilecek seviyenin çok uzağında durduklarını belirterek şunu söylemişti: "Türkiye'nin IMF ile yolunun kesişmesi söz konusu olamaz. Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır."

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu ve Orta Asya Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik'e açıklamasında, "Türkiye, IMF'ye başvurmanın en doğru adım olmayacağını ve ülkedeki ekonomik durumun iyileşmesini sağlayamayacağını anlıyor. Türkiye kendi yolunu seçti ve ekonomik surunun çözümünü, ülkeye yabancı yatırımları cezbetme ve artırmada, yabancı işletmeler için güven oluşturmada görüyor" dedi.

'IMF İLE YAPILAN ÇALIŞMA, BU İŞBİRLİĞİNİN ETKİLİ OLMADIĞINI GÖSTERDİ'

Fitin, değerlendirmesine şöyle devam etti: "IMF ile yapılan çalışmalar Türkiye'yi, bu örgütle işbirliğini devam ettirmenin uygun ve etkili olmayacağı sonucuna vardırdı. Şimdi önemli olan kendi gücüne güven ve yabancı yatırımları cezbederek ekonomik kalkınmayı sağlamak. Ayrıca ABD'nin baskısı dikkate alınırsa, temel partnerler ile ticarette dolardan vazgeçerek yerel paraya geçmek."

TÜRKİYE MEVCUT EKONOMİK DURUMA ALIŞTI

Türkiye'nin ekonomik krizin doruk noktasını geçtiğini belirten Rus uzman, şu yorumda bulundu: "Türkiye neredeyse mevcut duruma alıştı. Türk lirasındaki düşüş artık devam etmiyor, aksine hatta biraz güçlendi. Stabilizasyon ortada, Türkiye'nin iç piyasası tamamen sorun yaşamadan çalışıyor. Herhangi bir mal sıkıntısı söz konusu değil. Aslında halk da ülkenin geleceğine karamsar bakmıyor. Hâlihazırda kriz olgularının artık ülke ekonomisi için ciddi tehlike arz etmediği tamamen aşikâr."