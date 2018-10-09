Rusya Enerji Haftası’nın sonuçları

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Genel oturum, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin tarafından açıldı. Konuşmasında şu ifadelerde bulundu: "Rusya Enerji Haftası'na bu sene rekor sayıda uzman ve enerji ile ilgilenenler katıldı — yaklaşık 9,5 bin kişi. Onlar, global enerji gündeminin konularını açık bir şekilde ve güvenilir bir ortamda tartışmak için buraya geldi. Rekabet avantajlarımızı etkin bir şekilde gerçekleştirmek ve diğer ülkelerle birlikte ortak bir enerji alanını ve ortak bir enerji geleceğini oluşturmak için global enerji sanayisinin eğilimlerini hissetmemiz bizim için son derece önemlidir."

Enerji forumu, Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı, Moskova Hükümeti ve Roskongress Fonu'nun destekleriyle gerçekleşti.

Forumda konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "Yakıt ve enerji endüstrisi alanında dünya liderlerinden biri olarak Rusya, global enerji gündeminin şekillendirilmesine ciddi katkılarda bulunuyor. Enerji kurum ve şirketlerinin başkanlarının ve çeşitli ülkelerden uzmanların enerji sanayisinin gelişimini değerlendirmek için Moskova ve Rusya Enerji Haftası'nı seçtiğine sevindim," şeklinde konuştu.

Forumun iş programı iki esas bloktan oluşuyordu:

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Birincisi, Global enerji gündemiydi. Burada, Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika ülkelerinde ekolojik olarak temiz yakıt türlerine erişim probleminden Arktika'da enerji endüstrisinin gelişimi ve yeni teknolojilerin kullanımına kadar değişen dünyada enerji sanayisinin gelişme perspektifleri değerlendirildi. Katılımcılar, küresel enerji piyasasını, global elektrik sektörünün karşılaştığı zorlukları, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu alanındaki en son gelişmeleri, yenilenebilir ve nükleer enerjiyi tartıştı. İlk defa, Rus Enerji Haftası kapsamında yeni bir OPEC raporu tanıtıldı — World Oil Outlook (WOO) 2018. Raporda 2040 yılına kadar orta ve uzun vadede küresel petrol piyasasını etkileyen çeşitli faktörlerin detaylı bir analizi sunulmaktadır.

İkinci blok, Rusya'nın yakıt ve enerji endüstrisinin gelişim planları ile ilgiliydi. Bu blok çerçevesinde yapılan oturumlarda Rusya'nın şu anki yakıt ve enerji kompleksinin kömür, petrol, gaz, petrokimya ve elektrik endüstrilerinin başarıları ve sorunları ele alındı.

Forum kapsamında çeşitli formatlarda toplam 67 etkinlik düzenlendi. Forumun iş programına 471 konuşmacı katıldı.

Rusya Enerji Haftası, farklı ülkelerden gelen enerji sektörü uzmanlarının mevcut konular hakkındaki görüşlerini ifade etmeleri, endüstrinin gelişimi ile ilgili tartışmalarda yer almaları ve dünyanın önde gelen uzmanlarının görüşlerini duymaları için eşsiz bir fırsat sağladı.

Forumda farklı ülkelerden gelen 20 Bakan konuşma yaptı: Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Cezayir Sanayi ve Madencilik Bakanı Yousef Yusfi, Bangladeş Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Osman Yasef, Macaristan Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Siarto, Muhammed bin Salih al-Sade, Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Sırbistan Cumhuriyeti Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandr Antiç, Sierra Leone Cumhuriyeti Enerji Bakanı Alhaji Kanja İbrahim Sesay, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Madenler ve Hidrokarbonlar Bakanı Gabriel Mbega Obiang Lima, Güney Sudan Cumhuriyeti Petrol Sanayi Bakanı Ezekiel Lol Gatkuoth vs.

Rusya Enerji Haftası çerçevesinde Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) panel oturumu ve Global Enerji Ödülü'nün takdim töreni de gerçekleştirildi.