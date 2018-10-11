İdlib'de HTŞ lideri Colani'nin Suudi asıllı güvenlik danışmanı öldürüldü

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre İdlib kentinde cihatçı örgütlerin komutanlarına yönelik suikastlar devam ediyor.

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Türkiye ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin terörist olarak gördüğü El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam'ın (HTŞ) Türk ve Suudi Arabistan asıllı komutanları suikast sonucu öldürüldü.

HTŞ'nin askeri komutanı olarak görev yapan ve Suudi Arabistan Vatandaşı olan Ebu Yusuf El Colani, İdlib'in Maraat kasabasında suikast sonucu öldürüldü. Cezravi, HTŞ lideri Ebu Muhammed El Cevlani'nin güvenlik danışmanı olarak görev yapıyordu.

Dün akşam da HTŞ'nin Çeçenistanlı bir komutanı öldürüldü.

Türk asıllı HTŞ komutanı Muhammed Ebu İslam ise, Ahsem kasabasında suikast sonucu öldürüldü. Muhammed Ebu İslam, Cebel el Zaviyah bölgesinde HTŞ'nin en yüksek rütbeli komutanıydı.

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HTŞ'nin Cisr el Şuğur Komutanı Ebu Ömer ise aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü.

‘SON 4 AYDA 320 KOMUTAN SUİKAST SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ'

Suriye'de son 4 ayda ÖSO ve cihatçı gruplardan toplamda 320 komutan suikast sonucu öldürülürken, en çok öldürülenler ise El Nusra'nın öncülük ettiği HTŞ örgütünden oldu. Son 4 ayda HTŞ'nin 87 komutanı suikast sonucu öldürüldü.

Feylak El Şam, Ahraru Şam ve Türkistan İslam Partisi Örgütü gibi diğer cihat yanlısı gruplar ve ÖSO grupların komutanları da zaman zaman suikast sonucu öldürülüyorlar.

Öldürülen cihat yanlılarının çoğu suikastlar, El Yapımı Bombalar ve silahlı çatışmalar sonucu öldürülüyor.