Suriye muhalefeti: İdlib'ten ağır silahların çekilmesi siyasi sürecin önünü açtı

Türkiye ile Rusya'nın İdlib için mutabakata vardığı anlaşmalarından bir tanesi de İdlib'de silahsızlandırma bölgesi oluşturulması ve örgütlerin bölgede ağır silahlarını çekmesiydi. Suriye hükümeti karşıtı silahlı örgütler, 10 Ekim itibariyle bölgeden ağır silahlarını çektiler. Silahların çekilmesi ise Suriye muhalefetini memnun etti. Türkiye destekli 16 ÖSO grubunun çatısı olan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin siyasi kolu olan SMDK, bölgeden ağır silahların çekilmesinin siyasi sürece katkı yapacağı görüşünde.
Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Yöneticisi Fuat Eliko, Silahlı örgütlerin Soçi anlaşmasına uyup ağır silahlarını çekmesinin çok olumlu gördüklerini belirterek, şölye konuştu: "Soçi anlaşmasını önemli görüyoruz. Soçi anlaşmasıyla 3 milyon insanın yerinden edilmesi engellendi. 3 Milyon insan İdlib'te yaşıyor. Eğer Soçi mutabakatı olmasaydı bu 3 milyon insan göç etmek zorunda kalacaktı ve savaş çıkacaktı.
'TÜM ÖRGÜTLER KARARA UYDU'
'SÜREÇ ABD'SİZ OLMAZ'
Suriye sorununun siyasi çözümü kuşkusuz ABD'siz de olmaz. Yakın bir tarihte Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya Suriye sorununa siyasi bir çözüm bulmak amacıyla Türkiye'de bir toplantı yapacaklar. Bugünden itibaren Suriye'de askeri bir çözüm değil siyasi bir çözüm için mücadele olacak."
'TÜRKİYE BUNLARI ERİTEBİLİR'
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda anlaşma sağlamıştı. Anlaşmaya göre tüm örgütlerin 10 Ekim'e kadar söz konusu bölgeden ağır silahları çıkarması öngörülüyordu. Milli Savunma Bakanlığı da 10 Ekim'de yaptığı açıklama ile Soçi'deki mutabakat kapsamında İdlib'de oluşturulan Silahtan Arındırılmış Bölge'den, ağır silahların çekilmesi sürecinin tamamlandığını duyurmuştu.
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