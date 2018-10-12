Kayıt
17:46 12 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Kaide kolu Nusra militanlarının 2015'te İdlib'in Eriha bölgesini ele geçirdiklerindeki zafer gösterisi

    Suriye muhalefeti: İdlib'ten ağır silahların çekilmesi siyasi sürecin önünü açtı

    © REUTERS / Khalil Ashawi/File Photo
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Hikmet Durgun
    0 10

    Suriye'nin İdlib kentinde El Kaide bağlantılı örgütlerle Türkiye destekli muhalif örgütlerin Soçi anlaşması kapsamında ağır silahlarını çekmesi, Suriye muhalefetini memnun etti.

    El Kaide bağlantılı El Nusra militanları
    © AFP 2018 / Fadi al-Halabi / AMC
    İdlib'de HTŞ lideri Colani'nin Suudi asıllı güvenlik danışmanı öldürüldü
    Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Yöneticisi Fuat Eliko, silahlı örgütlerin ağır silahlarını çekmesini olumlu gördüklerini belirterek, bu süreçle birlikte Suriye'de siyasi sürecin önünün açıldığını söyledi.

    Türkiye ile Rusya'nın İdlib için mutabakata vardığı anlaşmalarından bir tanesi de İdlib'de silahsızlandırma bölgesi oluşturulması ve örgütlerin bölgede ağır silahlarını çekmesiydi. Suriye hükümeti karşıtı silahlı örgütler, 10 Ekim itibariyle bölgeden ağır silahlarını çektiler. Silahların çekilmesi ise Suriye muhalefetini memnun etti. Türkiye destekli 16 ÖSO grubunun çatısı olan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin siyasi kolu olan SMDK, bölgeden ağır silahların çekilmesinin siyasi sürece katkı yapacağı görüşünde.

    Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Yöneticisi Fuat Eliko, Silahlı örgütlerin Soçi anlaşmasına uyup ağır silahlarını çekmesinin çok olumlu gördüklerini belirterek, şölye konuştu: "Soçi anlaşmasını önemli görüyoruz. Soçi anlaşmasıyla 3 milyon insanın yerinden edilmesi engellendi. 3 Milyon insan İdlib'te yaşıyor. Eğer Soçi mutabakatı olmasaydı bu 3 milyon insan göç etmek zorunda kalacaktı ve savaş çıkacaktı.

    'TÜM ÖRGÜTLER KARARA UYDU'

    Suriye sınırına ve İdlib kırsalına TSK sevkiyatı
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    İdlib’de ağır silahların çekilmesini değerlendiren ORSAM uzmanı Orhan: Türkiye gerekirse radikal unsurlara karşı güç kullanımına da hazır olabilir
    Silahlı örgütler ağır silahlarını silahsızlandırma bölgesinden çektiler. Tüm örgütler bu karara uydu. Bu önemli bir gelişmedir. Suriye ordusuyla muhalifler arasındaki çatışmalar da durduruldu. Biz SMDK olarak konuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık ve ağır silahların belirlenen yerlerden çekilmesini çok önemli gördüğümüzü dile getirdik. Silahların geri çekilmesi siyasi çözümün önünü açtı. Bundan sonra siyasi çözüm için yoğun bir süreç başlayacak.

    'SÜREÇ ABD'SİZ OLMAZ'

    Suriye sorununun siyasi çözümü kuşkusuz ABD'siz de olmaz. Yakın bir tarihte Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya Suriye sorununa siyasi bir çözüm bulmak amacıyla Türkiye'de bir toplantı yapacaklar. Bugünden itibaren Suriye'de askeri bir çözüm değil siyasi bir çözüm için mücadele olacak."

    'TÜRKİYE BUNLARI ERİTEBİLİR'

    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik / Alexey Kudenko
    Zaharova: Türk basınının İdlib'deki ağır silah çekme işlemiyle ilgili haberini doğrulamaya çalışıyoruz
    "Heyeti Tahriri Şam, Huras El Din ve Türkistan İslam Partisi'nin geleceği ise henüz belli değil" diyen Eliko ayrıca, "Bu örgütlerin eritilmesi Türkiye'nin sorumluluğundadır. Türkiye bu örgütleri dağıtabilir, eritebilir yada ılımlı muhalif örgütlere kaydırabilir. Yabancı savaşçıların kendi ülkelerine gönderilmesine ilişkin durum henüz net değil" diye konuştu.

    Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda anlaşma sağlamıştı. Anlaşmaya göre tüm örgütlerin 10 Ekim'e kadar söz konusu bölgeden ağır silahları çıkarması öngörülüyordu. Milli Savunma Bakanlığı da 10 Ekim'de yaptığı açıklama ile Soçi'deki mutabakat kapsamında İdlib'de oluşturulan Silahtan Arındırılmış Bölge'den, ağır silahların çekilmesi sürecinin tamamlandığını duyurmuştu.

    Etiketler:
    açıklama, tahliye, geri çekilme, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Fuat Eliko, Rusya, İdlib, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dolandırılan Adanalı esnaf Osman Aslan
    Dolandırıldığını söyleyen Adanalı esnaf, protesto için ürünlerini etrafa saçınca para cezası yedi
    Karikatür
    'Kimyasal silah yapımında kullanılan maddeler IŞİD'in eline geçti'
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet