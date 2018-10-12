Suriye muhalefeti: İdlib'ten ağır silahların çekilmesi siyasi sürecin önünü açtı

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Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Yöneticisi Fuat Eliko, silahlı örgütlerin ağır silahlarını çekmesini olumlu gördüklerini belirterek, bu süreçle birlikte Suriye'de siyasi sürecin önünün açıldığını söyledi.

Türkiye ile Rusya'nın İdlib için mutabakata vardığı anlaşmalarından bir tanesi de İdlib'de silahsızlandırma bölgesi oluşturulması ve örgütlerin bölgede ağır silahlarını çekmesiydi. Suriye hükümeti karşıtı silahlı örgütler, 10 Ekim itibariyle bölgeden ağır silahlarını çektiler. Silahların çekilmesi ise Suriye muhalefetini memnun etti. Türkiye destekli 16 ÖSO grubunun çatısı olan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin siyasi kolu olan SMDK, bölgeden ağır silahların çekilmesinin siyasi sürece katkı yapacağı görüşünde.

Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Yöneticisi Fuat Eliko, Silahlı örgütlerin Soçi anlaşmasına uyup ağır silahlarını çekmesinin çok olumlu gördüklerini belirterek, şölye konuştu: "Soçi anlaşmasını önemli görüyoruz. Soçi anlaşmasıyla 3 milyon insanın yerinden edilmesi engellendi. 3 Milyon insan İdlib'te yaşıyor. Eğer Soçi mutabakatı olmasaydı bu 3 milyon insan göç etmek zorunda kalacaktı ve savaş çıkacaktı.

'TÜM ÖRGÜTLER KARARA UYDU'

© Sputnik / Hikmet Durgun İdlib’de ağır silahların çekilmesini değerlendiren ORSAM uzmanı Orhan: Türkiye gerekirse radikal unsurlara karşı güç kullanımına da hazır olabilir

Silahlı örgütler ağır silahlarını silahsızlandırma bölgesinden çektiler. Tüm örgütler bu karara uydu. Bu önemli bir gelişmedir. Suriye ordusuyla muhalifler arasındaki çatışmalar da durduruldu. Biz SMDK olarak konuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık ve ağır silahların belirlenen yerlerden çekilmesini çok önemli gördüğümüzü dile getirdik. Silahların geri çekilmesi siyasi çözümün önünü açtı. Bundan sonra siyasi çözüm için yoğun bir süreç başlayacak.

'SÜREÇ ABD'SİZ OLMAZ'

Suriye sorununun siyasi çözümü kuşkusuz ABD'siz de olmaz. Yakın bir tarihte Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya Suriye sorununa siyasi bir çözüm bulmak amacıyla Türkiye'de bir toplantı yapacaklar. Bugünden itibaren Suriye'de askeri bir çözüm değil siyasi bir çözüm için mücadele olacak."

'TÜRKİYE BUNLARI ERİTEBİLİR'

© Sputnik / Alexey Kudenko Zaharova: Türk basınının İdlib'deki ağır silah çekme işlemiyle ilgili haberini doğrulamaya çalışıyoruz

"Heyeti Tahriri Şam, Huras El Din ve Türkistan İslam Partisi'nin geleceği ise henüz belli değil" diyen Eliko ayrıca, "Bu örgütlerin eritilmesi Türkiye'nin sorumluluğundadır. Türkiye bu örgütleri dağıtabilir, eritebilir yada ılımlı muhalif örgütlere kaydırabilir. Yabancı savaşçıların kendi ülkelerine gönderilmesine ilişkin durum henüz net değil" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda anlaşma sağlamıştı. Anlaşmaya göre tüm örgütlerin 10 Ekim'e kadar söz konusu bölgeden ağır silahları çıkarması öngörülüyordu. Milli Savunma Bakanlığı da 10 Ekim'de yaptığı açıklama ile Soçi'deki mutabakat kapsamında İdlib'de oluşturulan Silahtan Arındırılmış Bölge'den, ağır silahların çekilmesi sürecinin tamamlandığını duyurmuştu.