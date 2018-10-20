HDP'den yerel seçim ittifakına yeşil ışık

HDP'nin 'Yerel Seçim Çalıştayı'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "Bu seçimde daha geniş bir ittifakı geliştirmeyi önemsiyoruz" diyerek ittifaklara yeşil ışık yaktı. Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de "Süleyman Demirel İstanbul, Ankara, İzmir'i kaybettiği gün iktidarı kaybetmiştir. Özal da öyle" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır'da düzenlediği ‘Yerel Seçim Çalıştayı' ile yerel seçim çalışmalarının startını verdi. Çalıştayda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "24 Haziran'da Türkiye halklarının ortak mücadelesiyle Parlamento'da güçlü temsiliyete giden yolu başarıyla tamamladık. HDP'siz bir Parlamento öngörülüyordu ama biz HDP'nin temsiliyetini Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin, Süryanilerin, Arapların, kadınların gençlerin olduğu bir temsiliyeti sağladık" dedi.

BULDAN: DAHA GENİŞ BİR İTTİFAKI ÖNEMSİYORUZ

"Belediyelerimizi yeniden kazanacağız. Bizim olmayan belediyeleri de kazanacağız" diyen Buldan şunları söyledi: "Bunu başarabilirsek, bu hükümeti çözülmeye götürecek. Bu aynı zamanda kayyum zihniyetinin ve tahakkümcü zihniyetin çöküşü anlamına gelecek. Bunu başarabilmek için seferberlik ruhu ile çalışacağız. Her gün kayyum tehditleri savurmaları kaybettiklerinin göstergesidir. O kayyumlar gidecek. Önceki seçimlerde kısmi ittifaklar gerçekleştirsek de bu yeterli değildi. Bu seçimde daha geniş bir ittifakı geliştirmeyi önemsiyoruz. Bütün Kürt partilerinin güç birliği yaparak bu seçimleri birlikte kazanmasının elzem olduğunu ifade etmek istiyorum."

TEMELLİ: YERELİN İRADESİ, YERELİN VERGİ KAYNAKLARINI DA YÖNETMELİ

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© Sputnik / Sertaç Kayar HDP- Yerel Seçim Çalıştayı

Ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de şunları kaydetti: "Bu, yerel seçimler kampanyamızın da ilk adımı olacak. Bugüne kadar yaptığımız altyapı çalışmalarıyla birlikte bundan sonrasını da çok güçlü ve kararlı bir şekilde örgütleyeceğiz. Sokağa mahalleye ineceğiz. Bu ülkeyi bu kayyumcu zihniyetten hep birlikte kurtaracağız. Yerelin iradesi, yerelin vergi kaynaklarını da yönetmelidir. Yerelin vergi tabanını oluşturmalıyız. Bu yerel demokrasi çerçevesinde katılımcı bütçe oluşturmak demektir. Bunu başarabilmek için hem Kürdistan'da hem Türkiye'nin her yerinde tüm toplumsal kesimleri yan yana gelmeye, ittifakı gerçek anlamına kavuşturmaya çağırıyoruz. Tüm halklar; hangi partiden olursa, kime oy vermiş olursa, hangi inanç ve düşünceden olursa şimdi yan yana gelebiliriz.

TÜRK: DEMİREL VE ÖZAL, BÜYÜK ŞEHİRLERİ KAYBETTİĞİ GÜN İKTİDARI KAYBETTİ

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk de şöyle konuştu: "Bütün yanlışlarımıza, eksiklerimize rağmen halk bugün daha doğru kararlar vererek, doğru çalışmalar ortaya koyarak bu süreci güçlü bir hale getirmemizi bizden beklemektedir. Eksiklerimiz nelerdir, eleştiriler nelerdir, bunlardan dersler çıkararak bir daha yanlış yapmamak üzerinden yola çıkmak lazım. Biz eğer İstanbul'da Mersin'de Ankara ve Adana'da bu iktidarın yerellerdeki başarısını ortadan kaldıracak bir formül oluşturamazsak bu ceberut iktidardan kurtulamayız. Bunun için çok yoğun çalışmalıyız. 1973 yılından beri parlamentoda yer aldım. Şunu gördük, Süleyman Demirel İstanbul, Ankara, İzmir'i kaybettiği gün iktidarı kaybetmiştir. Özal da öyle."