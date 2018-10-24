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16:00 24 Ekim 2018
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    Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın

    Diyarbakır Barosu, ‘Öğrenci Andı’ davasına müdahil olacak

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Sertaç Kayar
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    Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, ‘Öğrenci Andı’nda yargılamaya taraf olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanında müdahil olarak yer alacaklarını duyurdu. Aydın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz yoluna gideceklerini ve temyiz sürecinin takipçisi olacaklarını söyledi.

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    Diyarbakır Barosu, ‘Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına ilişkin davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Anayasa'nın 90. maddesi gereği Türkiye'nin uymakla mükellef olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 2. maddesinin 1. fıkrasına atıfta bulunan Aydın, "Bu maddedeki bağlayıcı hüküm ve niyet, 6-10 yaş aralığındaki çocuklarımızın milliyetçi ve ırkçı ibareler içeren bir metni her sabah tekrar etmeleri zorunluluğuna tabi tutulmaları ile bağdaşmadığı açıktır" dedi.

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    Danıştay'ın vermiş olduğu kararın Anayasa'nın 125. maddesine aykırı olduğunu dile getiren Aydın "Danıştay'ın bu yasal sınırı aşarak karar vermesi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin bariz bir şekilde ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Son dönemlerde en çok yaptığımız eleştiri, yürütmenin yargıya müdahalesinin, tersi bir durumu olan bu hukuksuzluk halini de tasvip etmiyoruz. Her kurumu ve kişiyi çerçevesi anaysa ile belirlenmiş görev ve yetkilerini aşmamaya davet ediyoruz. Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesinin barolara yüklediği hukukun üstünlüğü tesis etmek, insan haklarını korumak ve savunmak, görev ve sorumluluktan hareketle Diyarbakır Barosu yargılamaya taraf olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanında müdahil olarak yer alacak" dedi.

    Aydın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na temyiz yoluna gideceklerini ve temyiz sürecinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

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    Etiketler:
    Öğrenci Andı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay, Diyarbakır Barosu, Cihan Aydın, Diyarbakır
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