Diyarbakır Barosu, ‘Öğrenci Andı’ davasına müdahil olacak

‘DANIŞTAY'IN KARARI ANAYASAYA AYKIRIDIR'
Danıştay'ın vermiş olduğu kararın Anayasa'nın 125. maddesine aykırı olduğunu dile getiren Aydın "Danıştay'ın bu yasal sınırı aşarak karar vermesi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin bariz bir şekilde ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Son dönemlerde en çok yaptığımız eleştiri, yürütmenin yargıya müdahalesinin, tersi bir durumu olan bu hukuksuzluk halini de tasvip etmiyoruz. Her kurumu ve kişiyi çerçevesi anaysa ile belirlenmiş görev ve yetkilerini aşmamaya davet ediyoruz. Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesinin barolara yüklediği hukukun üstünlüğü tesis etmek, insan haklarını korumak ve savunmak, görev ve sorumluluktan hareketle Diyarbakır Barosu yargılamaya taraf olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanında müdahil olarak yer alacak" dedi.
© REUTERS / Gleb Garanich
Aydın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na temyiz yoluna gideceklerini ve temyiz sürecinin takipçisi olacaklarını kaydetti.
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