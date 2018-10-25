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12:49 25 Ekim 2018
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sudan'da

    Pakdemirli: Türkiye ile Sudan arasındaki tarımsal ticaretin geliştirilmesi hedefleniyor

    © AA / Özge Elif Kızıl
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    Yurdagül Şimşek
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    Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, Türkiye-Sudan ortaklığıyla kurulması öngörülen ortak şirketin kurulumunun Eylül ayında tamamlandığını belirerek, "Ortak şirket marifetiyle Sudan'da 12.500 hektar arazide örnek bir çiftlik kurulması, ülkemiz ile Sudan arasındaki tarımsal ticaretin geliştirilmesi hedeflenmiştir" dedi.

    CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Başkanlığı'na verdiği önerge ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye, yabancılara kiraya verilen araziler olup olmadığını sordu. Sarıbal, ayrıca Sudan'dan arazi kiralamanın amacını, Sudan'dan kiralanan arazide ne gibi çalışmalar yapıldığını, Türkiye'nin bu çalışmalardan ne kadar kazancı olduğunu öğrenmek istedi. 

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    © AA /
    Bakan Pakdemirli: Karkas et kesim fiyatlarını artırma kararı aldık
    Önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, Toprak 5403 sayılı Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yeterli gelire sahip aile işletmeleri oluşturmak için arazi edindirme faaliyetlerine başlandığını ifade etti. Bu kapsamda parçalı, hisseli ve kullanılmayan tarım arazilerinin gerçek çiftçilik yapan kişilere devredilmesi konusunda arazi edindirme çalışmalarının da başlatılmış olduğunu kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

    'YABANCILARA DEVLET ARAZİLERİNİN KİRALANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

    — Diğer taraftan Bakanlığımıza 3083 sayılı (Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu) Kanun kapsamında tarım reformu uygulama alanı olarak ilan edilen Ankara, Aydın, Edirne, Konya, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere 6 ilde uygulanan proje kapsamında hazine arazilerinin yıllık olarak toprağa olmayan veya az toprağı olan çiftçilere kiralamaları yapılmaktadır. Söz konusu hazine arazilerinin kiralanması ile ilgili işlemler 3083 sayılı Kanun ve mevzuatı çerçevesinde yapılmakta olup, yabancılara Devletin mülkiyetindeki arazilerin kiralanması söz konusu değildir. Bu çerçevede 2016-2017 üretim sezonunda 10.105 kiracıya 554.182 dekar alan kiraya verilmiştir.

    'HEDEF SUDAN İLE TARIMSAL TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ'

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    © AA /
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    Bakan Ekrem Pakdemirli, tarımsal üretim ve ticaretin artırılması amacıyla 28 Nisan 2014 tarihinde imzalanan ve yasal prosedürü 19 Kasım 2015 tarihinde tamamlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma" kapsamında yapılanlara da önerge yanıtında yer verdi. Pakdemirli, "Türkiye-Sudan ortaklığıyla kurulması öngörülen ortak şirketin kurulumu 2018 yılı Eylül ayı içerisinde tamamlanmıştır. Ortak şirket marifetiyle Sudan'da 12.500 hektar arazide örnek bir çiftlik kurulması, ülkemiz ile Sudan arasındaki tarımsal ticaretin geliştirilmesi hedeflenmiştir" dedi.

    Pakdemirli, ayrıca şu görüşleri dile getirdi:

    'DAMIZLIK VE BESİ HAYVAN TEDARİKİNE KATKI SAĞLAYACAK'

    — Türk özel sektörünün, Sudan'da beş bölgede 780.500 hektar arazide tarımsal alanda yatırım yapmasının özendirilmesi ile; her iki ülke tarımsal ticaretinin artırılması, Sudan ekolojisinde üretilebilecek her çeşitteki tarımsal ürünlerin üretimlerinin yapılarak, ülkemizde üretilemeyen tarımsal ürün ihtiyaçlarının karşılanması, başta tekstil sanayimiz olmak üzere ülkemizin tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu tarımsal hammadde tedarikinin garanti altına alınması ve işlenmiş tarımsal ürünlerde ihracatımızın artırılması, tarımsal stratejimize uygun büyük ölçekli tarım şirketlerimizin oluşmasına katkı sağlanması, ülkemizde üretim açığı olan damızlık ve besi hayvan tedarikine katkı sağlanması mümkün olacaktır.

    Etiketler:
    hayvan, ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bekir Pakdemirli, Sudan, Türkiye
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