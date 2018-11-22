ABD, Fırat'ın doğusunda Türkiye sınırına gözlem noktaları kuracak: Amaç, YPG'ye müdahaleye engel olmak

© AA / Arif Akdoğan ABD Genelkurmay Başkanı ile görüşen Akar: YPG konusunda uyarılarımızı tekrarladık

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD, Türkiye tarafından Fırat'ın doğusunda bulunan DSG'ye yönelik yapılacak müdahaleye engel olmak ve DSG ile Türkiye arasında yaşanan karşılıklı atışları durdurmak amacıyla Fırat'ın doğusunda Suriye — Türkiye sınırında gözlem noktaları kuracak.

Gözlem noktalarının, Menbiç'ten Derik kenti sınırına kadar kurulacağı öğrenildi. Gözlem noktası sayısının ilk etapta 12 olması hedeflenirken, ilerleyen zamanlarda bu sayı artırılacak. Gözlem noktaları Türkiye sınırında yer alan Kobane, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, Amude, Dırbesiye ve Derik kenti sınırları içerisinde kurulacak. Gözlem noktalarının dışında ABD askerleri de DSG militanlarıyla birlikte zırhlı araçlarla ortak devriyeler atacak.

'TÜRKİYE'YE VERİLMİŞ BİR MESAJDIR'

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Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Yöneticisi Ekrem Husso, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "ABD, kuzey Suriye sınırı ile Türkiye sınırında askeri gözlem noktaları kuracak. Türkiye, Fırat'ın doğusuna müdahale etmesin diye gözlem noktaları kuracak. Ancak, kurulacak bu noktalar askeri üsler olmayacak çünkü Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda askeri üs var. ABD, Fırat'ın doğusuna herhangi bir müdahaleyi kabul etmiyor. Askeri gözlem noktaları dışında ABD askerleri ile DSG militanları ortak devriyeler yapacak. ABD'nin askeri gözlem noktaları kuracak olması Türkiye'ye ve başka ülkelere verilmiş bir mesajdır."

'ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ İYİYE GİDİYOR'

© Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper Installation ABD'li yetkili: YPG ile ilişkimiz geçici ve taktiksel

"ABD ile ilişkilerimiz git gide daha iyiye gidiyor" diyen Huso ayrıca "ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Fıratın Doğusuna girmemesi için sınırda gözlem noktaları oluşturacaklarını ve ortakları DSG'ye bir müdahalenin olmaması için çaba göstereceklerini söyledi. ABD ile birçok konuda ittifaklarımız var. ABD, Suriye'de bizimle IŞİD terörüne karşı mücadele veriyor. ABD'nin bizi bırakacağını düşünmüyoruz. ABD, Suriye'den çıkmayacak. Askeri varlığını daha da artıracak. Suriye'de askeri üs sayısını 18'e çıkartacak. DSG ile ortaklığını bırakmayacak. ABD'nin Suriye'nin Kuzeyi yönetimiyle olan ilişkileri iyi gidiyor."

'TÜRKİYE'NİN KAYGILANMASI İÇİN BİRÇOK NEDENİ VAR'

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN ‘ABD, YPG ile DSG’ye ihanet edecek’

ABD Savunma Bakanı James Mattis de, Türkiye'nin kaygılarına yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıklamıştı. Mattis,"Türkiye'nin, Suriye sınırında yer alan bir NATO ülkesi olarak kaygılanması için birçok nedeni var. Bu kaygıların hiç birini ciddiye almıyor değiliz. Suriye'nin kuzeyine bir kaç bölgede gözlem noktası kuruyoruz. Bu şimdi bir değişikliktir. Suriye'nin kuzey sınırı boyunca birkaç yerde gözlem noktaları kuracağız, çünkü en azından bizim faaliyet alanımızdan kaynaklı bir şey gördüğümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz. Bu konuda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz. Türkiye'yle bu konuda yakından görüşüyoruz. Hem ordu, hem de Dışişleri Bakanlığı onlara danışıyor. Türkiye'ye yönelik ortaya çıkabilecek ve gördüğümüz her türlü tehdidi takip etmeye çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.