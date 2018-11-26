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    dünya barışı

    ‘9. Boğaziçi Zirvesi dünya barışını masaya yatırıyor’

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    Elif Sudagezer
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    Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, İstanbul’da başladı. Etkinliğin açılışında konuşma yapan Avrupa Birliği ve eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, zirvenin dünya barışının inşası konusunda istişarelerde bulunmayı amaçladığına işaret etti.

    İstanbul - Boğaziçi - Dolmabahçe Camii
    © REUTERS / Marius Bosch
    80 ülke temsilcisi Boğaziçi Zirvesi için geliyor
    Yaklaşık 80 ülkeden iş adamı, siyasetçi ve fikir önderini İstanbul'da bir araya getiren ve Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, İstanbul'da başladı. Ana teması 'Barışın Sürdürülebilmesi ve Herkes İçin Kalkınma' olarak belirlenen zirvenin açılış konuşmasını yapan Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil, eski ekonomilerde toprak ve sermaye kalkınmanın lokomotifi iken, yeni ekonomilerde onların yerini fikirlerin aldığını belirterek, kalkınma hedeflerine ancak yeni fikirlerle ulaşılabileceğini söyledi.

    UİP BAŞKANI ÖZGENCİL: KALKINMA İNOVASYONDAN GEÇER

    Özgencil, "Eski ekonomide toprak ve sermaye kalkınmanın lokomotifi iken yeni ekonomide kalkınmanın lokomotifi fikirler. Bu ekosistemde fikirler ne kadar özgür olur ve gelişme fırsatı verilirse, o fikirler Ar-Ge ve inovasyon olarak hayata geçerse ancak o zaman kalkınmaya ulaşılır. Üç gün boyunca dünyayı ve üzerindeki tüm canlıları farklı perspektiflerden ele alacak paneller gerçekleştireceğiz. Devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından sayısız değerli ismin kuracağı bu tavsiyeli diyaloglar; umarım uyum, ahlak ve barış ortamı için sonsuz bir yapıya dönüşür" dedi.

    ESKİ AB BAKANI BAĞIŞ: BARIŞI NASIL İNŞA EDERİZ DİYE İSTANBUL'DA TOPLANDIK

    Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış
    DHA
    Egemen Bağış: Türkiye ile Yunanistan, Kıbrıs'ta çözüm için çalışmaya devam etmeli
    Zirvenin açılış oturumunda söz alan Avrupa Birliği ve eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, zirvenin dünya barışının inşası konusunda istişarelerde bulunmayı amaçladığına işaret ederek
    "Herhalde barışın sürdürülmesi adına dünyada en çok emek harcamış olan ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Yıllardır barış için çabalayan ama çabaları reddedilen bir ülkenin liderleri bugün aramızda. Ege'de insanlık dramı yaşanıyor. Her gün boğulan çocukların fotoğrafları yüreklerimizi dağlıyor. Myanmar'da insanlık dramı malesef devam ediyor. Libya'da yaşanan istikrarsızlık hayatı son derece olumsuz etkilemiş durumda. Bir zamanlar günlük petrol satışı 500 milyon euro olan Libya, bugün vatandaşına ekmek sağlamakta zorlanır hale geldi. Katar'ın komşularıyla ilişkileri, Balkanlarda hala bir kıvılcımın bir savaşı başlatabilme ihtimali hepimizin ortak kabusu. Böyle bir dünyanın içerisinde biz barışı nasıl inşa ederiz diye İstanbul'da toplandık" dedi.

    KUZEY KIBRIS LİDERİ AKINCI: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA OLMADIKÇA BARIŞ TEHDİT ALTINDA

    Mustafa Akıncı-Nikos Anastasiadis
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Kıbrıs’ta Akıncı ile Anastasiadis 9.5 ay sonra ilk kez görüşecek
    9'uncu Boğaziçi Zirvesi'nin açılış oturumunda konuşma yapan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, zirvenin temasını oluşturan barış ve kalkınmanın dünyamız için yaşamsal öneme sahip iki temel ihtiyaç olduğunu söyledi. Dünyanın 40'tan fazla bölgesinde savaş koşulları olduğunu ve sıcak çatışmalardan etkilenen insan sayısının son 10 yılda 2 kat arttığını belirten Akıncı, "Birleşmiş Milletler'in bu ayın başında yayınladığı rapora göre dünya nüfusunun yarısı günde 2 doların altında bir parayla geçinmeye çalışıyor. Yoksulluk, açlık, hastalık ve eğitimsizliğe yol açıyor. Bütün bunlar dünya ölçeğinde barışa uğraş vermenin ne kadar değerli olduğunun kanıtıdır. Savaşlar tüm insanlara zarar verir, barış koşulları ise kalkınmanın en önemli ivme kaynaklarından biridir. Barış ortamı yoksa sürdürülebilir kalkınma yoktur. Öte yandan sürdürülebilir kalkınma yoksa barış ortamı her zaman tehdit altındadır" dedi.

    ‘KIBRIS'TA İKİ TOPLUM TARİHSEL BİR SORUMLULUKLA KARŞI KARŞIYA'

    Kuzey Kıbrıs'ta açılan sınır kapıları
    DHA
    Kıbrıs'ta 8 yıl aradan sonra ilk kez yeni sınır kapıları açıldı
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    Son dönemde Kıbrıs adasındaki hidrokarbon yatakları ile ilgili tartışmalara da değinen Akıncı, hem Kıbrıs hem de bölge ölçeğinde barış kalkınma ilişkisini test etmek için çok önemli bir fırsat bulunduğuna dikkat çekti. Akıncı, şöyle devam etti:

    "Kaynakların birlikte değerlendirilmesini öngören bir vizyon sayesinde herkesin kazançlı çıkacağı ve kimsenin kaybetmeyeceği bir ekonomik işbirliği ortamı yaratılabilir. Bu ekonomik ortaklık bölgenin huzura kavuşmasının anahtarına dönüşebilir. Bugün iki toplum tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya. İki topluma ait olan doğal kaynakların yine bu iki toplumun refahını artıracak şekilde değerlendirilmesi şart. Güney Kıbrıs yönetimi ortak payları tek başına sahiplenme anlayışını terk etmelidir. Adanın zenginliklerini, projeleri hiçe sayarak sadece kendi hanesine yazma girişimi tarihsel sorumlulukla bağdaşmaz. Yapılması gereken gerginlik politikası yerine işbirliği yaklaşımıdır. Kıbrıs'ın çevresinde varlığına inanılan zengin doğalgazın diğer kaynaklarla da birleştirerek Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması istikrar ve kalkınma yolunda önemli bir adımdır ve bu gelişmeler herkese ekonomik fayda sağlayacak. Bundan da önemlisi kalıcı bir barış ve işbirliği ortamı yaratılacak olmasıdır."

    TİM BAŞKANI GÜLLE: TÜRKİYE'YE 2003'TEN BU YANA 200 MİLYAR DOLARLIK YABANCI YATIRIM GİRİŞİ OLDU

    Marc Faber
    © AA /
    'Türk varlıklarına yatırım zamanı' diyen ünlü yatırımcı Faber: Bir miktar Türk hissesi alacağım
    Zirvenin açılış oturumunda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle "Türkiye, 2000'lerin başından bu yana çok ciddi bir değişim yaşadı. Artık büyümede, üretimde, ihracatta bir dünya markasıyız. Bugün dünyadaki 250'den fazla ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 157 ülkeye otomotiv ürünleri, 84 ülkeye uçak ve helikopter parçaları, 180 ülkeye hazır giyim ürünleri, 164 ülkeye beyaz eşya, 113 ülkeye televizyon ihraç ediyoruz.Ekim ayında yakaladığımız ve Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 15,7 milyar dolarlık ihracat, gelecek başarılarımızın da en büyük göstergesi oldu. Kasım ayında da yine aynı başarıyı devam ettirmeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki yeni başarılara imza atarak yıl sonunda 170 milyar dolarlık ihracat hedefimizi gerçekleştireceğiz. Ülkemize 2003 yılından günümüze 200 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu" dedi.

    Gülle, bu rakamlarda Boğaziçi Zirvesi'nin de önemli rolü olduğuna işaret ederek "Zirve kapsamında bugüne kadar en az 1,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı" diye konuştu.

    DEİK BAŞKANI OLPAK: FİKİRDE VE HAREKETTE BİRLİKTE OLMA ZAMANI

    Sanayi
    © AA /
    DEİK: Reel sektör için de adım atılmalı
    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da açılış konuşmasında dünyada ticaretin önemine dikkat çekerek, nüfus ve eğitimin artması ile teknolojinin gelişiminin tüm dünya genelinde ticaret hacminin de artmasını sağladığını söyledi. Olpak, şöyle konuştu:
    "19. yüzyılı imparatorluklar, 20. yüzyılı ideolojiler, 21. yüzyılı ise küreselleşme çağı olarak kabul ediyoruz. Zamanın böylece hızlı aktığı süreç içerisinde tarih boyunca insanların birbirini anlamaya en yakın olduğu süreçteyiz. Ama geldiğimiz yerde bu anlayışı yeterince oluşturamadığımızı görüyoruz. Geçen seneki zirvede 'değişimin merkezine insanı almalıyız' demiştim, bu görüşümü tekrar ifade etmek istiyorum. Farklılıklara saygı duyarak ve özgür renklerimizi koruyarak ortak bir dil, kalkınma anlayış geliştirmek bir ütopya değil, ihtiyacımız. Dünyanın bir ucunda olup bitenler artık çok yakınımızda duruyor. Artık fikirde ve harekette daha fazla birlikte olma zamanı" ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler:
    ihracat, üretim, devlet, Sivil toplum kuruluşları, Özel sektör, ekonomi, Sermaye, kalkınma, inovasyon, dünya barışı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 9. Boğaziçi Zirvesi, Uluslararası İşbirliği Platformu, Nail Olpak, İsmail Gülle, Mustafa Akıncı, Egemen Bağış, Cengiz Özgencil, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, İstanbul
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