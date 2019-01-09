İdris Naim Şahin, Ordu’da ‘çatı aday’ olmak istiyor

© AA / Mehmet Ali Özcan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan İdris Naim Şahin açıklaması

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlerde işbirliği görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması ve işbirliği planlanan tüm seçim bölgelerinin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. İki parti arasındaki görüşmelerde daha önce işbirliği yapılacak iller arasında açıklanmayan Ordu'nun da gündeme geldiği iddia ediliyor. Ordu belediye başkan adaylığı için de eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ismi kulislerde konuşuluyor.

"İDRİS BEY CHP İLE İŞBİRLİĞİ ŞARTI İLE ADAY OLMAK İSTİYOR"

AK Parti'den istifa ederek ayrılan İdris Naim Şahin, Ordu'dan aday gösterilip gösterilmeyeceği iddialarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener değerlendirdi.

Akşener, Sputnik'in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbetinde, bu konudaki sorular üzerine "İdris Bey'i bizim il başkanımız ve Ordu teşkilatımız çok istiyor. Ama yine bildiğim kadarıyla İdris Naim Şahin, CHP ile işbirliği şartı ile aday olmak istiyor. Ama bunlar hep bana söylenenler" dedi.

CHP ile seçim işbirliği yapılan yerler arasında Ordu'nun olmadığını hatırlatan Meral Akşener, "CHP ile yaptığımız işbirliğinde Ordu yok. Ordu şu anda masada değil sonra ne çıkar hiç bilmiyorum. Bizim CHP ile görüşmeyi sürdüren arkadaşlarımız tam yetkili. Gelebilir de masaya ama şu anda İdris Bey'in şartı bu" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, bir grup gazetecinin İdris Naim Şahin'in adaylığına ilişkin soruları üzerine seçim işbirliğine yönelik İYİ Parti ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini hatırlattı.

Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra kendisine bilgi verildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Şimdi desem ki şu şöyledir, bu böyledir yani o ayrıntıları fazla bilmiyorum. Arkadaşlar görüşüyorlar, konuşuyorlar, belli bir olgunluğa ulaştırıyorlar sonra geliyor bana" dedi.

AK PARTİLİ ÖZDAĞ, İYİ PARTİ'DEN MANİSA ADAYI MI?

Eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, partisinin Manisa'da aday çıkarmayarak MHP'yi destekleme kararı almasına tepki göstermişti. Kulislerde ise İYİ Parti'nin Özdağ'a Manisa'dan belediye başkan adaylığı önerdiği, Özdağ'ın da bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu konudaki sorular üzerine de şunları söyledi:

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"Ben Selçuk Özdağ ile hiç yan yana gelmedim. Arkadaşlarımız arzu ediyor kendisini. Zaten herkes birbiriyle arkadaş, yıllara dayanan dostluklar var. Dolayısıyla bir görüşme yani bu manada bir görüşme zamanında yapıldı, fakat benim en son bildiğim yani AK Parti dışında herhangi bir yerde adaylık düşünmediği şeklinde oldu. Ama ben görüşmedim ne telefonla konuştum, ne yanyana geldik. Bizim herhangi bir görüşmemiz olmadığı için ben hep kendisiyle görüşme yapan arkadaşlarımızdan aldığım bilgiyi. En son bununla ilgili arkadaşlardan bana verilen bir bilgi yok. Partisine yönelik bir itirazı var. Ama nedir ne değildir, şu an itibariyle söyleyebileceğim bir şey yok."

Akşener, "Siz Selçuk Özdağ'la görüşür müsünüz, adaylık teklifi götürür müsünüz" sorusu üzerine "Benimle görüşme talebi olan herkesle görüştüm. Sayın Özdağ'ın benden görüşme talebi de olmadı" dedi. Özdağ'ın İYİ Parti'nin adaylık teklifine sıcak baktığı iddiasının sorulması üzerine Akşener, "Geçmişte arkadaşlık, dostluk yapmış olan arkadaşlarımızla görüştüler karşılıklı olarak. Benim bilgim dahilinde görüşülmesi başka bir şey, ama en son bilgim ‘Ben AK Parti dışında hiçbir yerde aday olmayacağım' şeklindeydi. Belki bugün bir şeyler değişmiştir, bana yansıyan bir şey yok, bilemiyorum" diye konuştu.