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18:46 06 Şubat 2019
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    ‘Tahran, Ankara’nın Kürt politikasına tamamen katılıyor’

    © AA / Halil Sağırkaya
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    Tatiana Şuvalova
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    Rus uzmanlar, Soçi’de 14 Şubat’ta Rusya, Türkiye ve İran’ın katılımıyla yapılacak olan kritik üçlü zirve öncesinde Türkiye ve İran arasındaki Suriye işbirliğini ve ikili ilişkilerle ilgili beklentileri değerlendirdi.

    Rusya- İran- Türkiye
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    ‘Rusya-Türkiye-İran ittifakı, Suriye sorununu çözerse bölgede yeni güç haline gelir’
    Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda İran İslam Devrimi'nin 40. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılan uzmanlar, Türkiye ve İran'ın ‘Suriye sahasında' yaptıkları işbirliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerden ileride neler beklenebileceği konusunda yorumlarda bulundu.

    ‘TÜRKİYE VE İRAN ARASINDA SURİYE KONUSUNDA CİDDİ İHTİLAFLAR BULUNMUYOR'

    Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Merkezi'nden Rus şarkiyat uzmanı Vladimir Sajin, Türkiye ve İran'ın bölgedeki çıkarlarına bağlı kalmakla birlikte iki ülke arasında Suriye konusunda ciddi ihtilafların bulunmadığına dikkat çekti.

    Sajin, "Rusya-Türkiye-İran üçgeni stratejik bir ittifaktan çok, her ülkenin kendi çıkarlarını çözüme kavuşturan bir yuvarlak masa. Üç ülkenin her birinin, Suriye'nin geleceği hakkında kendi görüşü bulunuyor. Her ne kadar Rusya ve İran, Rusya ve Türkiye arasında çok özel ikili ilişkiler olsa da Türkiye ve İran arasında da ortak buluşma noktaları var. Örneğin Tahran, Ankara'nın Kürt politikasına tamamen katılıyor, iki ülke de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (İKBY) seçimlerini tanımadı. İki ülkenin de Ortadoğu'daki nüfuzunu yayma çabalarına rağmen Türkiye ve İran'ın somut olarak Suriye konusunda ciddi herhangi bir ihtilafı bulunmuyor" diye konuştu.

    ‘EKONOMİK ALTYAPI SİYASİ İŞBİRLİĞİNE GEÇİLMESİNE OLANAK SAĞLAYACAK'

    Rusya-Türkiye-İran
    © AA / Sefa Karacan
    ‘Türkiye, İran ve Rusya’nın yakınlaşması, Ortadoğu’yu bölmeye çalışanların planlarına dâhil değil’
    Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademi Öğretim Görevlisi, Türkolog Prof. Dr. Arslambek Mozloyev, iki ülkenin arasındaki siyasi ilişkilerin de gelişmesini de tetikleyebilecek ortak bir ekonomik altyapının varlığına dikkat çekti:

    "İran ve Türkiye'nin yakınlaşması sadece Suriye'deki ortak sorunlardan değil, ciddi ekonomik bağların var olmasından kaynaklandı. Batı'nın İran'a uyguladığı ambargo devam ederken, şimdilik hala Batılı ittifakın bir üyesi konumunda olan Türkiye, doğalgaz ihtiyacının yüzde 20'sini ve petrol ihtiyacının yüzde 30'unu İran'dan gelen sevkiyatlardan karşılıyor. Bu, ihtilafları bir süreliğine geride bırakmak ve siyasi alanda da taktik işbirliğine geçmek için ciddi bir ekonomik temel".

    ‘TÜRKİYE VE İRAN TARİHİ DEĞERLERE BAĞLILIKLARI SAYESİNDE UZUN VADELİ İLİŞKİLER TESİS EDEBİLİR'

    Bölgedeki ekonomik ve siyasi hedeflerin yanı sıra İran ve Türkiye'yi ideolojilerindeki istikrarın da yakınlaştırdığına dikkat çeken Mozloyev, şöyle konuştu:

    "Türkiye ve İran'ın uzun vadeli ikili ilişkiler tesis edebilecekleri belli başlı kesişme noktaları var. İran İslam Cumhuriyeti'nin istikrarı ve 2002'den itibaren Türkiye'nin siyasi sisteminde kendini gösteren istikrar, sadece ekonomik erişimlerle değil, aynı zamanda ideolojik değerlerin varlığıyla açıklanabilir. Bu platformda buluşabilirler".

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arslambek Mozloyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Vladimir Sajin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Tahran, İran, Suriye, Türkiye, Ankara
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