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15:15 21 Şubat 2019
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    İlaç, ağrı kesici, hap

    1 milyon 250 bin lira değerinde kanser ilacı ele geçirildi

    © AA /
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    Yurdagül Şimşek
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    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı ele geçirildi.

    Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; akaryakıt, sigara ve uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra ilaç kaçakçılığı ile de etkin mücadele yürüten Gümrük Muhafaza ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan ilaçların fahiş fiyatlarla satıldığını tespit etti.

    kendir-kanser ilacı
    © Fotoğraf : İHA
    Kendirden kanser ilacı üretmek isteyen Prof. Çoban: İki gün nezarette kaldım
    İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen istihbarat ve analiz çalışmaları sonucu şüpheli olarak tespit edilen şahıslar İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Programları üstünde analize tabi tutuldu.

    Yapılan analizler sonucunda, Milano Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan şahıs, programca seyahat sıklığı, seyahat rotası ve diğer risk kriterleri çerçevesinde şüpheli olarak değerlendirildi.

    ARAMA SONUCUNDA ELE GEÇİRİLDİ

    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra takip altına alınan şahıs, 'Gümrüğe tabi eşyam yoktur' anlamına gelen yeşil hattı geçmesinin ardından gümrük muhafaza personelince x-ray kontrolüne davet edildi. Yapılan kontrolde şahsın bagajında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine bagajlar açılarak detaylı olarak arandı.

    Bagajda yapılan arama neticesinde, gümrüklenmiş değeri yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin lira olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı tespit edildi.

    Ticaret Bekanlığı, halk sağlığını ciddi ölçüde tehlikeye atan, yetkili kurumların herhangi bir denetim ve kontrol işlemine tabi tutulmadan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan kanser ilaçlarına, Savcılık makamından alınan talimat uyarınca el konulduğunu bildindi. Bakanlık, olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

    Etiketler:
    Yakalama, Kanser ilacı, x-ray kontrolü, İstanbul Gümrük Muhafaza, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Milano Havalimanı, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Türkiye
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