'Türkiye, Amerika’nın 'PKK devleti' kurma teklifini kabul etmez'

Dolayısıyla Amerikan askerleri Suriye’den çekilirse hem ABD’nin bölgedeki çıkarlarını koruyacak hem de PYD/YPG birliklerine destek sağlayacak bir güç kalmayacak gibi görünüyor.

Bazı uzmanlara göre bu koşullarda Washington, Ankara’ya konuyla ilgili birtakım tekliflerde bulunabilir.

Peki Türkiye böyle bir perspektifi nasıl değerlendiriyor? Ankara, PYD/YPG’ye karşı planladığı harekattan vazgeçebilir mi?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin Suriye’deki temel hedefi, YPG-PKK’nın tamamen etkisizleştirilmesidir. Türkiye olaya şu açıdan bakıyor: Eğer Suriye’nin üniter yapısı bozulursa, yani orada bir PKK devleti kurulursa bu, gelecekte aynı zamanda Irak ve Türkiye için de bir tehdit olacak, çünkü konvansiyonel bir güce kavuşur. Dolayısıyla Türkiye, yeni bir çözüm ve barış süreciyle beraber gelen bir denklemi kabul etmez.

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölgenin kurulmasını istiyor, ama bunun sebebi şu: bir kere ülkemde 4 milyon civarında Suriyeli sığınmacı var. Bu sığınmacıların, ülkelerinde bir güven, yaşam ve refah adasına ihtiyaçları var. Bir diğer taraftan Türkiye, YPG-PKK ile askeri temasını kesmek istemiyor. Çünkü bu coğrafyada Türk ordusu, YPG-PKK’nın devlet kurmasının önündeki en büyük engel. Şu anda ne Irak’ın ne de Suriye’nin böyle bir kabiliyetinin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Suriye’nin bölünebilme sorunu, aynı zamanda bizim de sorunumuzdur. ABD şu anda o coğrafyada Suriye’nin üniter yapısını bozacak bir tehdidi oluşturmakla meşgul. Böyle bir foroğrafın, oluşum safhasında engellenmesi gerekiyor. Yani Türkiye’nin güvenli bölge yaklaşımı bununla ilgili.

Ama birileri Türkiye’nin aklına girer ve bir şekilde Türkiye’nin üniter yapısını bozacak bir fikri süslü bir cümleyle Ankara’ya kabul ettirmeye kalkarsa Ankara bunu kabul eder mi?

Şu anda böyle bir şey yok. Türkiye YPG-PKK ile bir işbirliği yapmaz. Türkiye, Rusya ile ilişkilerine halel gelmeden Fırat’ın doğusunda ABD’nin bir güvenli bölge formülü üzerinde işbirliği yapabilir. Ama bu noktada Rusya ile de işbirliği yapmak ister. Bu konuda üç ülkenin fikir birliğine ihtiyaç var. Çünkü Fırat’ın doğusunda Amerika var, Fırat’ın batısında Rusya var. Her iki bölgede Türkiye’nin güvenlik kaygıları var.