2 yılda 1053 işletmeye 43.5 milyon TL 'atık su' cezası

Deniz ve akarsuları atık sularla kirlettiği gerekçesiyle son iki yılda toplam 1053 işletmeye para cezası verildiği bildirildi. Bu işletmelere verilen para cezası miktarının da 43.5 milyonu bulduğu kaydedildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergeyle, evsel ve endüstriyel atık su kaynaklarıyla ilgili yönetmeliğe uymayan kişi ve kuruluşlara verilen cezaları öğrenmek istedi.

SON İKİ YILDA VERİLEN CEZALAR

Önergeyi yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 2017 yılında yapılan denetimler sonucunda atık su konusunda 709 işletmeye 21.140.378.91 TL, 2018 yılında ise 344 işletmeye 22.341.323 TL idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre son 2 yılda toplam 1053 işletme para cezası aldı. Bu işletmelere verilen para cezası miktarı 43.5 milyonu buldu.

DENETİMLER YAPILMAKTA

Kurum ayrıca, “2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan mevzuatlar kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli denetim personelleri tarafından ani, birleşik ve şikâyet üzerine denetimler yapılmakta olup, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyet gösteren veya kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen kurum, kuruluş ve işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesine göre idari yaptırımlar uygulanmakta, 15. Maddesine göre de faaliyet durdurma cezası verilebilmektedir” açıklamasında bulundu.

GÜRER: DENİZLERİMİZ VE AKARSULARIMIZ KİRLENİYOR

Önergeye verilen yanıtı değerlendiren CHP’li Gürer, “Atık suların arıtılmadan alıcı ortama verilmesi yasak olmasına ve arıtma yapılma zorunluluğuna karşı deniz ve akarsularda kirlenmeler devam etmekte ve bu bağlamda kamuoyuna da dönem dönem ciddi sorunlar yansımaktadır” dedi.

Doğa dengesi ve insanlığın geleceği adına çevre kirliliğinin, su kirliliğinin çok önemsenmesi gerektiğini kaydeden Gürer, şöyle devam etti: “Göz önünde olan yerlere toplum tepkisi ile çözüm arayışı yılları almakta, doğanın dengesi bozulmaktadır. Örneğin Niğde — Bor arası Akkaya Barajı, sulama amaçlı bir baraj olarak kullanılmakta iken şu anda kirlenme sonucu içinde canlı yaşamaz duruma gelmiş, önemli bir çevre sorunu olarak on yıldır temizlenememiştir. Koku, Niğde Merkez ve Bor ilçesinden hissedilir hale gelmiştir. Atık sularda deterjan başta olmak üzere temiz suyu kirleten ve doğaya zarar veren atıkların varlığı hem cezaları, hem denetimleri, hem de bu bağlamda eğitimi zorunlu kılmaktadır."