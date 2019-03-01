57 bin 191 kişinin pasaportundaki sınırlama kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı’nca daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kişinin pasaportu geçerli hale getirildi. 57 bin 191 kişinin de pasaportundaki idari tahdit(sınırlama) kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kișinin pasaportu geçerli hale getirilirken, buna ilaveten 57 bin 191 kișinin de pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

Böylece, İçișleri Bakanlığınca bugüne kadar toplam 212 bin 541 kișinin pasaportundaki 'idari tahdit' kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirildi.