57 bin 191 kişinin pasaportundaki sınırlama kaldırıldı

Böylece, İçișleri Bakanlığınca bugüne kadar toplam 212 bin 541 kișinin pasaportundaki 'idari tahdit' kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı’nca daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kişinin pasaportu geçerli hale getirildi. 57 bin 191 kişinin de pasaportundaki idari tahdit(sınırlama) kaldırıldı.
Böylece, İçișleri Bakanlığınca bugüne kadar toplam 212 bin 541 kișinin pasaportundaki 'idari tahdit' kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirildi.
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