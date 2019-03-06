Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşen Suriye muhalefeti: Lavrov HTŞ'nin İdlib'de olmasını kabul etmeyiz dedi

Suriye muhalefeti Yüksek Müzakere Heyeti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib ile Fırat'ın doğusu ele alınırken, Kürt yetkililer de Kürtlerle ilgili taleplerde bulundu.
‘RUKBAN KAMPINDAKİ ZOR KOŞULLARI ANLATTIK'
"Görüşmede Suriye Anayasa Komisyonu heyeti konuşuldu. Komisyonun belirlenmesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Suriyeli mültecilerin ülkeye dönüşü de konuşuldu. Biz de Ürdün sınırındaki bulunan Rukban kampındaki Suriyeli mültecilerin yaşadıkları olumsuzları dile getirdik. Halkın orada zor koşullar altında yaşadığını ifade ettik. ABD tarafından yardımların yapılmadığı dile getirildi."
Görüşmede Lavrov'un Suriyeli Kürtlerle ilgili de konuştuğunu dile getiren Bıro, "Lavrov, Kürt sorunu Suriye içerisinde önemli bir sorundur dedi. Ve üzerinde durulması gereken bir sorun olduğuna dikkat çekti. Kürt sorunuyla terör sorununun ayrı ele alınması gerektiğini ifade etti. Biz de Kürtlerin sorunuyla ilgili kendilerine aktarımlarda bulunduk" diye konuştu.
Bıro, Rusya'nın Astana sürecinin devam etmesi yönünde kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)