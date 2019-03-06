Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşen Suriye muhalefeti: Lavrov HTŞ'nin İdlib'de olmasını kabul etmeyiz dedi

Suriye muhalefetinin Yüksek Müzakere Heyeti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yer alan Suriye Muhalefeti Yüksek Müzakare Heyeti üyesi İbrahim Bıro, görüşmede Fırat’ın doğusu ve İdlib'in konuşulduğunu belirterek, Lavrov'un kendilerine HTŞ'nin İdlib'te kalmasını kabul etmeyeceklerini söylediğini dile getirdi.

Suriye muhalefeti Yüksek Müzakere Heyeti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib ile Fırat'ın doğusu ele alınırken, Kürt yetkililer de Kürtlerle ilgili taleplerde bulundu.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Lavrov: Çavuşoğlu ve Zarif'le Suriye hükümeti ve muhalefeti için tavsiyeler hazırlayacağız

Görüşmede yer alan Suriye muhalefeti Yüksek Müzakere Heyeti üyesi İbrahim Bıro, Sputnik'e konuştu. Görüşmenin dün Riyad'da havaalanında yapıldığını belirten Bıro, şu açıklamalarda bulundu:

‘RUKBAN KAMPINDAKİ ZOR KOŞULLARI ANLATTIK'

"Görüşmede Suriye Anayasa Komisyonu heyeti konuşuldu. Komisyonun belirlenmesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Suriyeli mültecilerin ülkeye dönüşü de konuşuldu. Biz de Ürdün sınırındaki bulunan Rukban kampındaki Suriyeli mültecilerin yaşadıkları olumsuzları dile getirdik. Halkın orada zor koşullar altında yaşadığını ifade ettik. ABD tarafından yardımların yapılmadığı dile getirildi."

Görüşmede, İdlib ve Fırat'ın doğusunun da gündeme geldiğini aktaran Biro, şöyle devam etti:" Lavrov, İdlib'de Heyeti Tahriri el Şam'ın var olmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. HTŞ'nin İdlib'de varlığından çok rahatsız olduklarını dile getirdi. Fırat'ın doğusu ve İdlib meselesi için bizi Moskova'ya davet etti. Yakın bir zaman içerisinde Moskova'ya gideceğiz."

Görüşmede Lavrov'un Suriyeli Kürtlerle ilgili de konuştuğunu dile getiren Bıro, "Lavrov, Kürt sorunu Suriye içerisinde önemli bir sorundur dedi. Ve üzerinde durulması gereken bir sorun olduğuna dikkat çekti. Kürt sorunuyla terör sorununun ayrı ele alınması gerektiğini ifade etti. Biz de Kürtlerin sorunuyla ilgili kendilerine aktarımlarda bulunduk" diye konuştu.

Bıro, Rusya'nın Astana sürecinin devam etmesi yönünde kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.