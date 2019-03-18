Mansur Yavaş'ın Necmettin Kesgin aracılığıyla danışmanlık yaptığı şirketin avukatı konuştu

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan avukat Murat Gürses, "Necmettin Kesgin çok becerikli bir adam. Sizi bile bazı konularda ikna edebilir. Bu süreçte Mansur Yavaş da mağdur oldu" diye konuştu.

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş ile Necmettin Kesgin adlı şahıs arasında 600 bin dolarlık senetle ilgili yaşanan ihtilaf, seçime günler kala iktidarın ve iktidara yakın medyanın en çok ilgilendiği konulardan biri oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Yavaş'a "Adaylıktan çekil" çağrısı yaparken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş, seçimlere girebilse dahi, seçimden sonra bunun bedelini kendisi ödeyeceği gibi bedelini Ankaralılara da ödetme durumuna düşürür" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ile Necmettin Kesgin arasındaki ilişkinin başlangıcı ise, SAMAŞ adındaki bir firmanın alacağı için Necmettin Kesgin aracılığıyla Mansur Yavaş'la irtibata geçmesiyle oldu.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan SAMAŞ'ın avukatı Murat Gürses, tartışmalı süreci anlattı.

"Mansur Yavaş ile SAMAŞ arasındali ilişki bir avukatlık ilişkisidir. Necmettin Kesgin tarafından 3. kişi yararına sözleşme hükümlerine göre kurulmuştur. Bizim SAMAŞ Yapı ve SAMAŞ Pazarlama olmak üzere iki firmamız var. 7.11. 2009 tarihinde Necmettin Kesgin ile bir danışmanlık sözleşmesi imzalamıştır" diyerek sözlerine başlayan Gürses, Kesgin aracılığıyla Yavaş'tan ticaret davalarında uzman olduğu için danışmanlık hizmeti alındığını şu sözlerle anlattı:

'UZMAN OLDUĞU İÇİN…'

"Mansur Yavaş veya benzer bürolar özellikle ticaret davalarında uzmanlaştıkları için yürüttüğümüz davada reddedilen kısımlar da onların alanlarıyla ilgili olduğu için böyle bir hizmet alınması gündeme doğdu. Ama biz Necmettin Bey'le bir sözleşme imzaladığımız sırada doğrudan bir adres belirtmedik. Bu alanda katkı sağlayabilecek bürolardan hizmet alınması için bu işi Necmettin Bey'e verdik. Alınacak hizmet başarıya ulaşırsa ücret ödemesi yapılır, başarı gerçekleşmezse ücret alınmaz"

'MANSUR YAVAŞ'LA SÖZLEŞME YAPMADIK'

© Fotoğraf : DHA Temelli: Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir

Gürses, Mansur Yavaş'la yazılı sözleşme yapmadıklarını, aracının Necmettin Kesgin olduğunu söylerek, şu detayları anlattı:

"Hukukçular bileceklerdir; vekalet sözleşmelerinde yazılılık kuralı yok. Biz Necmettin Kesgin aracılığı ile Mansur Bey'le tanıştık ve aramızda vekalet akti kuruldu. Sözlü olarak kuruldu ve daha ilk görüşme yapıldığı gün müvekkilim şirketler tarafından keşide edilen ve Necmettin Kesgin tarafından da ciro edilerek Mansur Bey'e verilen senetle de teminat altına alındı"

'PARAYI ALIP ORTADAN KAYBOLUYOR'

SAMAŞ'ın açtığı davada Mansur Yavaş'ın da katkıları olduğunu ve Necmettin Kesgin'in Mansur Yavaş'a ödemesi gereken miktarı icra yoluyla tahsil edip ortadan kaybolduğunu söyleyen avukat Gürses, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre sonra Necmettin Bey müvekillerimden kendi alacağını garanti altına alabilmek için temlikname talep ediyor. Müvekkilerim de vermeyi kabul ediyor. Temlikname bir kişideki alacağınızı üçüncü bir kişiye devretmenizdir. Yazılı bir sözleşme hazırlanıyor, bu sözleşme ile de Necmettin Bey mahkemeye başvuruyor ve devam eden kısmın bir miktarını kendi üzerine alıyor. Burdan karar çıktıktan sonra da bu kararı icra müdürlüğüne veriyor ve tahsilat yapıyor. Bu tahsilatın içinde hizmet satın aldığı yerlerin ücretleri de var. Bunlardan biri de Mansur Yavaş. Fakat Necmettin Kesgin parayı alıp ortadan kayboluyor. Bütün mesele de buradan çıkıyor"

'KUR YÜKSELDİĞİ İÇİN ÖDEMEME KARARI ALDI'

Kesgin'in yaklaşık 3 milyon 200 bin lira tahsil ettiğini ve aldığı miktarın o günkü kurla 900 bin liraya denk gelen 600 bin dolarının Mansur Yavaş'a vermesi gerektiğini söyleyen Gürses, "Bu süreçte kurlarda yükselme oldu ve yükselince anladığım kadarıyla Necmettin Kesgin bu parayı hiç ödememe kararı aldı" diye konuştu.

'SENET İMZALARKEN ORADA DEĞİLDİM AMA İKİSİNDEN DE DEFALARCA DUYDUM'

Sahte imza iddiasına da değinen Gürses, "O senet imzalanırken ben orda değildim. Fakat biz temlikleri verirken ilk verdiğimiz senedin iadesi koşulu getirmiştik. Mansur Yavaş'a verilen 600 bin dolarlık senet iade edilecek diye. Anladığımız kadarıyla Necmettin Bey Mansur Bey'den bu senedi istiyor. Mansur Bey de diyor ki sen temliknameyi aldın güzel ama ben alacağımı nasıl garanti edeceğim. O halde sen bana şahsi senedini ver diyor. Bu senet o aşamada düzenleniyor. Necmettin Kesgin Mansur Bey'e şahsi senedini veriyor. Fakat o dönemde Mansur Bey bizimle konuştu. 'Ben size söz veriyorum, bu senetle ilgili bir işlem yapmayacağım ama alacağımı aldıktan sonra bu senedi size iade etmemde sakınca var mı?' dedi. Biz de 'Yok' dedik. O da haliyle ilk senedi takibe koydu. Ancak mahkeme senedin imzasının sahte olduğunu tespit etti. Biz görmedik ama gerek Mansur Bey'den gerekse Necmettin Bey'den böyle bir senet verildiğini pek çok defa duyduk" dedi.

'DAHA FAZLA PARA İSTEDİ, DAVA BİTMESİN DİYE ELİNDEN GELENİ YAPTI'

Necmettin Kesgin'in alacağını tahsil etmesine rağmen davanın bitmemesi için elinden geleni yaptığını söyleyen Gürses, Kesgin'in tavrındaki değişimin daha fazla para istemesi nedeniyle olduğunu da sözlerine ekledi.

'SİZİ BİLE BAZI KONULARDA İKNA EDEBİLİR'

Gürses, Mansur Yavaş'ın Necmettin Kesgin'le ilgili yaptığı basın toplantısında söylediği "Çok becerikli bir adam" sözlerini hatırlatarak "Ben de tamamen katılıyorum. Oldukça yeteneklidir. Bir gün karşınıza gelse sizi bile bazı konulara ikna edebileceğini görürsünüz" diye konuştu.

'NECMETTİN KESGİN YÜZÜNDEN OLMASI GEREKENDEN 8-9 MİLYON AZ BİR RAKAMA ANLAŞMAK ZORUNDA KALDIK'

Yaşananlardan dolayı son derece üzgün olduğunu söyleyen Gürses, "Biz Necmettin Bey'in eylemleri sebebiyle davayı olması gerekenden 8-9 milyon az bir rakamla anlaşarak bitirmek zorunda kaldık. Tabii yargılaması devam eden konularla ilgili bazı şeyleri açıkça söyleyemiyorum. Bunlar dava dosyalarımızda yazılı. Öyle taleplerle ve tehditlerle karşınıza çıkabiliyor ki bu tür insanlar, çaresizliği hissediyorsunuz. Yaptığı her görüşmeyi, bulunduğu her ortamı kaydeden bir insan" dedi.

'MÜVEKKİLLERİM DE MANSUR YAVAŞ DA MAĞDUR OLDU'

© Fotoğraf : Twitter Mansur Yavaş hakkında iddianame

Müvekillerinin mağdur olduğunu belirten SAMAŞ adlı şirketin avukatı, "Müvekkillerim bu mesele sebebiyle mağdur oldu. Mağdurlardan biri de Mansur Yavaş'tr. Çünkü gerçekten çok emeği oldu fakat haketmeyen kişi parasını aldı Mansur Bey alamadı" dedi.

'BİZ DE DAVALAR AÇTIK'

Necmettin Kesgin'e kendilerinin de dava açtığını söyleyen Gürses, "Sözleşmedeki edimlerini yerine getirmememesi ve iradeyi fesata uğratma olarak. Şantaj ve tehdit yöntemlerine başvurmasıyla ilgili açmış olduğumuz davalar var. Bu yargılamalardan kurtulabilmek için daha önce yapmış olduğu ortam dinlemelerini insanların karşısına çıkartıp davadan vazgeçmezseniz bunları yaparım gibi açıklamalar yaptı" diye konuştu.

'ANKARA'NIN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI'NA GÖTÜRMEKLE TEHDİT ETTİ'

Gürses, sözlerini noktalarken, Necmettin Kesgin tarafından siyasi olarak da tehdit edildiklerini belirterek, "İstedikleri olmadığında Ankara'nın eski belediye başkanına götürüp bazı bilgileri paylaşacağı gibi tehditler defalarca söylendi. Bunla ilgili yazılı beyanı bile var" ifadelerini kullandı.