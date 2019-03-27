Kayıt
23:01 27 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden Tel Rıfat'ta ilk devriye

    ‘Rus-Türk devriyesinin sonucu, Türkiye-Suriye krizinin sonu olacak’

    © Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 25

    Türkiye ve Rusya’nın, Suriye’nin Tel Rıfat şehrindeki ilk devriyesini değerlendiren Rus uzmanlar, Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin Türkiye’nin Suriye’yle ilişkilerini etkileyeceğinden emin.

    YPG, DSG ile birlikte devriye gezen ABD güçleri
    © REUTERS /
    'Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozan ABD Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamaz'
    Rusya Arap Ülkeleriyle Dostluk ve İşbirliği Derneği Başkanı, Libya ve Suriye Halklarıyla Dayanışma Komitesi üyesi, Rus büyükelçiliklerin eski danışmanı Vyaçeslav Matuzov, Tel-Rıfat'taki ortak devriyenin, savaş alanındaki işbirliğinin doğal yolu olduğunu söyledi.

    Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele sırasında Rusya ve Türkiye arasında özel askeri ve diplomatik ilişkilerin oluşmasının ortak devriye işine yardımcı olduğunu dile getiren Matuzov, "Böyle bir devriye, Özgür Suriye Ordusu, Türkmenler, Nureddin Zengi ve Sultan Murat birlikleri gibi silahlı oluşumlarla çatışmadan kaçınma fırsatını yaratıyor. Türkiye'nin bölgede kendi çıkarları var ve bu çıkarların dikkate alınması gerekiyor. Türk-Rus devriyelerinin bu işbirliği şekli, bu oluşumların kontrolsüz eylemlerini engelleme fırsatını yaratıyor. Ayrıca bölgede Nusra, IŞİD kalıntıları ve Hayat Tahrir eş-Şam'ın birbirine karışması da zorluk çıkaran sorunlardan biri" yorumunda bulundu.

    İdlib'deki 2 kilometrelik bölgenin devriyesi dahil bu tür kontrol tedbirlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi'de varılan anlaşmada öngörüldüğünü hatırlatan Rus diplomat, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    "Bu ortak devriye de anlaşmayı hayata geçirmenin biçimlerinden biri. Bu iyi ve doğru bir hamleyi, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi tedirgin eden ve daha önce Türk-Amerikan devriyesinin yapıldığı diğer bölgelere de yayılması lazım. ABD yerine Rus askerleriyle ortak faaliyet, Suriye devletinin bu topraklar üzerindeki egemenliğini sağlama fırsatını veriyor. Çünkü Soçi'de, Türkiye ile ortak çalışmanın temelini oluşturan ilke, Suriye'nin bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygıydı."

    James Jeffrey
    © AFP 2019 / SAUL LOEB
    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye ile YPG'nin olmadığı bir güvenli bölge üzerinde çalışıyoruz
    Bu bölgede bağımsız Kürt devletinin kurulması yönündeki konuşmaların ülkeyi bölme riskini yarattığının altını çizen Matuzov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Devriyenin, ülkenin toprak bütünlüğünü sağlama yönünde çalışacağı, daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken olumlu bir faktör. Elbette ABD'nin askeri varlığı engel oluşturuyor. Amerikalılar şimdilik sadece askerlerini çekeceklerini ilan etmekle yetiniyor ama bu sorun henüz çözüme kavuşturulmuş değil ve ABD askerleri orada kalmaya devam ediyor. Hatta çekilmeden önce Kürtleri, Suriye yönetimiyle her türlü görüşmeleri reddetmeye ikna etmeye çalışıyorlar. Suriye yönetimine karşı durmayı korumaya yönelik bu teşvik aslında ülkenin bölünmesi yönünde doğrudan bir tehdit. Bu, Türk yönetimi için de kabul edilemez."

    Rus-Türk ortak eylemlerinde, Türkiye ve Suriye'nin, Fırat'ın doğusunda bağımsız bir devletin oluşmasına engel olma yönündeki karşılıklı ilginin de yattığından emin olduğunu dile getiren Matuzov, şu yorumda bulundu:

    "Türk tarafının Şam'daki yönetimin meşruiyetini tanıma konusunda sergilediği inatçı isteksizliğe rağmen bu eninde sonunda düzleştirilmeli ve Suriye-Türkiye ilişkileri iyi komşuluk ilkeleri ve 1998 Adan Anlaşması'na saygı temelinde normalleşmeli. Bu tür ortak devriyelerin nihayetinde Türkiye ve Suriye arasında politik anlaşmayla, politik ve askeri karşı durmanın sona ermesiyle sonuçlanacağını ummak için her türlü neden var."

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    'Suriye konusu, Türkiye-ABD ilişkileri için kabusa dönüştü'
    Moskova merkezli Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semyonov, Sputnik'e açıklamasında, Türkiye'nin uzun zamandır böyle bir devriyenin gerçekleşmesini istediğine dikkat çekerek, "Tel-Rıfat, Afrin'in halen YPG'nin bulunduğu bir kısmı. Türkiye, bu bölgenin ülke için tehdit oluşturduğunu dile getiriyordu, çünkü sabotajcılar Tel Rıfat'tan Afrin'e sızarak burada terör saldırıları gerçekleştiriyor. Bu yüzden Tel Rıfat'ın geleceği uzun süredir konuşuluyordu" dedi.

    Semyonov, Tel-Rufat'ın geleceğiyle ilgili de şunu söyledi:

    "Tel-Rıfat, ÖSO'nun kontrolüne geçebilir veya Esad'ın kontrolüne dönebilir ya da ortak devriye ile sürdürülecek özel bir statü alabilir."

    Etiketler:
    devriye, Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), YPG, Rusya Arap Ülkeleriyle Dostluk ve İşbirliği Derneği, Suriye Halklarıyla Dayanışma Komitesi, Kirill Semyonov, Beşar Esad, Recep Tayyip Erdoğan, Vyaçeslav Matuzov, Tel Rıfat, Suriye, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en etkileyici tiyatro sahneleri
    Dünyanın en etkileyici tiyatro sahneleri
    Karikatür
    ABD Genelkurmay Başkanı Dunford: Suriye'deki Kürt grupları eğitmeye devam edeceğiz
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet