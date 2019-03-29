Duma'dan Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi değerlendirmesi

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasındaki görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminde dönüm noktası olduğunu belirtti.

© AA / Cem Özdel Lavrov Antalya'da Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Savelyev, Sputnik'e açıklamasında şunu dedi:

"Rus ve Türk dışişleri bakanları arasındaki temasların oldukça yoğun nitelik taşıdığını kaydetmek isterim. 2018-2019 döneminde, Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu arasında 9 yüz yüze ve 19 telefon görüşmesi gerçekleşti. Bugün Antalya'da gerçekleşen dahil tüm görüşmeler oldukça verimliydi. Misal bugün diğer tüm konuların yanında taraflar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Moskova'da nisan ayında yapılacak görüşme öncesinde tüm ana maddeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeyi başardı. Ülkelerimizin ticari ve ekonomik partnerliğinin güçlenmesinin, özel pasaportlara sahip vatandaşlarımız ve uluslararası nakliyede çalışan profesyonel sürücüler için vize serbestiyle ilgili anlaşmanın temelini oluşturdu."

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinin sonucunu, Rus-Türk ilişkilerinin istikrarlı bir pozitif eğilime sahip olduğunun delili olarak değerlendirdiğini dile getiren Savelyev, "Bu ilişki, her ülkenin ulusal çıkarlarına saygı, karşılıklı saygıya dayanıyor" diye kaydetti.