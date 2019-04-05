Kayıt
14:42 05 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    NATO

    Rus uzman: NATO’nun elinde Türkiye’nin başka ülkelerden silah almasını engelleyen hukuki bir belge yok

    © AFP 2019 / Justin TALLIS
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Maksim Durnev
    0 10

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Ankara’ya ‘ya NATO üyeliği ya S-400’ler’ açıklamasının ardından Rusya Askeri-Politik Gazetecilik Merkezi uzmanı Boris Rojin, NATO’nun elinde Türkiye’nin başka ülkelerden silah satın almasını engelleyen hukuki bir belge olmadığını söyledi.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Pence'ten Türkiye'ye: Rusya'dan S-400 almakla NATO ortaklığı arasında seçim yapmalısınız
    Sputnik'e konuşan Rojin, "Hukuki açıdan NATO'nun, Türkiye'nin başka ülkelerden silah almasını yasaklayan bir belgesi yok. Türkiye, Washington'ın baskılarını egemen bir ülkenin haklarına yöneltilmiş bir ayrımcılık ve İttifak içindeki partnerlik ilişkilerini ihlal olarak görüyor" dedi.

    ABD'nin tavrının arkasında siyasi bir amacın yattığını belirten Rojin "Besbelli tüm ekip olarak Türkiye'nin S-400 almasına karşı çıkan ABD'nin, Rusya'nın silah pazarındaki etkisini engellemeye yönelik gizli siyasi bir amacı var. Benzer bir baskıyı Türkiye'nin yanı sıra S-400'le ilgilenen Hindistan ve Katar'a da göstermişlerdi" ifadelerini kullandı.

    Rojin'e göre, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tavrı, NATO üyeleri arasındaki ilişkilerde bir uzaklaşmaya yol açacak.

    Mike Pence
    Joshua Roberts
    Pence: Türkiye, Rusya'dan S-400 almakla NATO ortaklığı arasında seçim yapmalı
    Rojin "Konunun ele alış biçimi, NATO içindeki ilişkilerde bir soğumaya yol açacak, öncelikle de ABD ile. ABD, diğer üyelerin de Rus silahlarının satın alınmasına karşı bir adım atması konusunda ısrarcı olacak. Tıpkı alimünyum ve çelik sevkiyatına kısıtlamalar getirilmesi için yaptığı baskı yaptığı gibi…" dedi.

    Rojin, Türkiye'ye yönelik bu tür eylemlerin NATO içindeki istikrarı sarsacağını kaydetti.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı" demişti.

    İlgili konular:

    Güngör: ABD'liler 'S-400 füze sistemi iptal edilmiyorsa, teslimatının geciktirilme ihtimali var mı?' diye sormuş
    Çavuşoğlu: ABD'nin S-400 dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor
    Duma: NATO toplantısındaki S-400 tartışmalarını Çavuşoğlu kazandı
    İsrail, S-400’leri geçebilmek için Yunanistan ile ortak tatbikatlar yaptı
    Etiketler:
    hukuk, S-400, NATO, Sputnik, Boris Rojin, Mike Pence, Rusya, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi
    İstanbul'da ‘Büyük Göç’ sürüyor
    Karikatür
    ‘NATO, ABD’den silah alanların kulübüne dönüştü’
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet