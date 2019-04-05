Rus uzman: NATO’nun elinde Türkiye’nin başka ülkelerden silah almasını engelleyen hukuki bir belge yok

Sputnik'e konuşan Rojin, "Hukuki açıdan NATO'nun, Türkiye'nin başka ülkelerden silah almasını yasaklayan bir belgesi yok. Türkiye, Washington'ın baskılarını egemen bir ülkenin haklarına yöneltilmiş bir ayrımcılık ve İttifak içindeki partnerlik ilişkilerini ihlal olarak görüyor" dedi.

ABD'nin tavrının arkasında siyasi bir amacın yattığını belirten Rojin "Besbelli tüm ekip olarak Türkiye'nin S-400 almasına karşı çıkan ABD'nin, Rusya'nın silah pazarındaki etkisini engellemeye yönelik gizli siyasi bir amacı var. Benzer bir baskıyı Türkiye'nin yanı sıra S-400'le ilgilenen Hindistan ve Katar'a da göstermişlerdi" ifadelerini kullandı.

Rojin'e göre, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tavrı, NATO üyeleri arasındaki ilişkilerde bir uzaklaşmaya yol açacak.

Rojin "Konunun ele alış biçimi, NATO içindeki ilişkilerde bir soğumaya yol açacak, öncelikle de ABD ile. ABD, diğer üyelerin de Rus silahlarının satın alınmasına karşı bir adım atması konusunda ısrarcı olacak. Tıpkı alimünyum ve çelik sevkiyatına kısıtlamalar getirilmesi için yaptığı baskı yaptığı gibi…" dedi.

Rojin, Türkiye'ye yönelik bu tür eylemlerin NATO içindeki istikrarı sarsacağını kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı" demişti.