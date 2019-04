‘Rusya, Türk müteahhitlere öncelik vermeli, Türkiye ise et ve süt ürünleri ithalatında Rusya’yı avantajlı duruma getirmeli’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karşılıklı olarak Türk ve Rus yatırımcılara kolaylıklar sağlama taahhüdünü Ekonomi uzmanı Şevket Apuhan, Sputnik’e değerlendirdi. Apuhan “Rusya, Türk müteahhitlere öncelik vermeli, Türkiye ise et ve süt ürünleri ihracatında Rusya’yı avantajlı duruma getirmeli” dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i bir araya getiren Türkiye-Rusya 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımı artırmaya yönelik önemli notlar ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Rus ve Türk iş adamlarıyla görüşen Rusya Lideri Putin, yabancı yatırımcıların Rusya'da kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için "gereken her şeyi" yapma sözü verdi. Putin "Türk şirketleri de dahil olmak üzere yabancı şirketlerin Rus pazarında kendilerini azami ölçüde rahat ve güvende hissetmeleri, aşırı idari yük altında kalmamaları için gereken her şeyi yapıyoruz ve yapacağız" dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya'nın Türkiye'deki 10 milyar doların üzerindeki yatırımına işaret ederek "Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rus firmalarına her türlü kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

‘SAVUNMA SANAYİNİN ÖNEMLİ BİR YERİ OLMALI'

Bir başka deyişle, 100 milyar ticaret hacmi hedefine işaret eden her iki lider, hem Rus hem Türk yatırımcıların önünü açmak için ellerini taşın altına koyacaklarını beyan etti. Peki, Putin ve Erdoğan'ın sözleri doğrultusunda taraflar, karşı tarafın yatırımcılarına ne gibi kolaylıklar sağlayabilirler? Konuyu, Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) ekonomi uzmanı Şevket Apuhan, Sputnik'e değerlendirdi. İki ülkenin yatırımlarında savunma sanayinin büyük bir yeri olması şart olduğunu söyleyen Apuhan "Öncelikle belirtmeliyim ki karşılıklı yatırımların yanı sıra özellikle yüksek teknoloji gerektiren savaş sanayiinde Türkiye ve Rusya'nın ortak üretimde bulunmaları iki ülkenin de gündeminde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

‘RUSYA TÜRK MÜTEAHHİTLERE ÖNCELİK VERMELİ, TÜRKİYE DE RUSYA'YA ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE'

Apuhan "Bunun yanı sıra Türkiye'nin, Rusya'ya ihraç edebilecek ürün sıkıntısı çektiği de ortadadır. Bu açıdan bakıldığında, Rusya'nın Türk müteahhitlere vergi avantajlarından başlayarak, vize kolaylığı göstermesine kadar jestleri olabilir. Özellikle et ve süt ürünleri başta olmak üzere ithalatçı konumda olan Türkiye de bu ürünlerin ithalatında Rusya'ya öncelik tanımalı, AB ülkelerinin karşısında Rusya'yı avantajlı duruma getirmelidir" diye konuştu.