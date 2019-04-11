'Netanyahu bu politikalara devam ettiği sürece Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi mümkün değil'

AK Parti’ye göre İsrail Başkanı Netanyahu mevcut politikalarına devam ettiği sürece Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi mümkün değil. AK Partili isimler, “Netanyahu yönetimi Ortadoğu’da yeni gerilim ve şiddet alanları oluşturmaktan kaçınmalı, aksi durum bölgedeki krizin, ateşin ve savaşların devam etmesi anlamına gelir” görüşünde.

© REUTERS / Baz Ratner İsrail seçimlerinde iki devlet çözümünü savunanlara oy çıkmadı

İsrail’de kesin olmayan sonuçlara göre Binyamin Netanyahu’nun yeniden başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor. Pek çok krizin yaşandığı Türkiye-İsrail diplomatik ilişkilerinde, Netanyahu’nun başbakanlığı Ankara’yı memnun etmedi. Sputnik’e konuşan AK Partili isimler, Netanyahu’nun mevcut politikalarına devam ettiği sürece Türkiye ile ilişkilerde ortak noktanın bulunmasının zor olduğunun altını çizdi.

KAYATÜRK: İLİŞKİLERDE İSRAİL’İN ATACAĞI ADIMLAR ÖNEMLİ

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, İsrail ve Türkiye ilişkilerinin gidişatında, İsrail hükümetinin atacağı adımların önemli olduğunu vurguladı. İsrail’in Filistin üzerindeki baskısının, Gazze’yi kapalı bir hapishaneye çevirmiş olmasının kabul edilemeyeceğini ifade eden Kayatürk, Netanyahu için “zulme varan, baskıcı” politikalardan vazgeçmesi temennisinde bulundu. Kayatürk, “Şu anki durum gerçekten çok kötü, Gazze tam anlamıyla bir açık hava hapishanesi. Sadece Türkiye değil bütün dünyanın ses çıkarması lazım. İsrail zulümlerine devam ettiği sürece Türkiye’de de yankılanmaya devam edecektir” dedi.

'TRUMP VE NETANYAHU BARIŞA HİZMET ETMİYOR'

© REUTERS / Jim Hollander İsrail seçimlerinde kritik denge

İsrail politikalarının “destekçisi” olan ABD Başkanı Donald Trump’ın da her gün Ortadoğu’yla ilgili yeni bir çıkış yaptığını ifade eden Kayatürk, “Trump’ın da Netanyahu’nun da Ortadoğu politikaları kimsenin takdir edeceği politikalar değil. Ortadoğu için planladıklarının barışa hizmet etmediği görülmektedir” diye konuştu.

TURAN: ORTADOĞU’DA YENİ GERİLİM VE ŞİDDET ALANLARI OLUŞTURMAKTAN KAÇINMALI

Türkiye - Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, “Trump destekli Netanyahu’nun seçilmesini sürpriz olarak görmediğini” ifade ederek, “İsrail’in bölgedeki çıban başı olmasının yegane destekçisi de hiç şüphe yok ki ABD’dir. Netanyahu yönetimi Ortadoğu’da yeni gerilim ve şiddet alanları oluşturmaktan kaçınmalıdır. Umarım yeni dönemde itidalli bir çizgi izlerler. Gerçi işgal ve ilhak politikaları vaadiyle seçim kampanyası yürütenlerin bu tutum ve davranışlarından vazgeçeceklerini düşünmüyorum ama zulüm ile abad olanın ahiri berbad olur” dedi.

Turan’a göre, eğer İsrail, Golan Tepeleri, Batı Şeria gibi noktalarda yeni ilhak hareketlerini sürdürmeye devam ederse bölgeyi de mutlaka yangın yerine çevirmiş olacak. Turan, “İsrail’in kendi ajandasına göre, ‘tehdit’ ve ‘düşman’ tanımlamasına göre fütursuzca, pervasızca bir politika takip etmesi bütün bir bölgeyi ateş çemberine çevirir. İran bu işin bahanesi, İran olmaz yarın Irak olur, Suriye olur. Bölgedeki istikrarsızlıktan, kaostan beslenen bir durumda İsrail” diye konuştu.

Turan’a göre bu politikalar temelde İsrail’e de fayda sağlamayacak ve ülkenin bölgedeki geleceği hiçbir zaman güven altında olmayacak.

'ABD İSRAİL’İ KOLLAMAK İÇİN KURAL TANIMAZ KARARLAR ALIYOR'

“İsrail’i korumak ve kollamak için uluslararası etiğe sığmayan, kural tanımaz kararlar alan ABD yönetiminin” de bu politikalarından bölge ve dünya barışı için vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Turan, şöyle devam etti:

“İran başta olmak üzere kendine muhalif herkese aba altından sopa gösteren ABD’nin, daha akılcı, daha diplomatik bir dil ve politika göstermesi beklenmektedir. Bölge ve dünya barışı bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçmektedir. Aksi durum bölgedeki krizin, ateşin ve savaşların devam etmesi anlamına gelecektir. Netanyahu başta olmak üzere destekçilerinin bugüne kadar sürdürdükleri politikadan vazgeçmelerinin, hem kendi gelecekleri hem de dünya açısından daha akılcı bir politika olacağına inanıyoruz.”

'YENİ BİR SAYFA ZOR'

© AFP 2019 / Abbas Momani 'İsrail, Filistinli çocuk tutukluları ağır para cezalarına çarptırıyor'

Turan, İsrail’in bugüne kadar uyguladığı politikalara bakıldığında 'yeni bir sayfa' söyleminin de zorlaştığını ifade ederek, “İsrail yayılmacı bir politika takip ediyor, gün geçtikçe yeni işgaller gerçekleştiriyor ve daha sonra da buraları ilhak ettiğini duyuruyor. Amerika da bu konuda İsrail’in noterliğini yapıyor. İsrail bu tutumundan vaz geçmediği sürece, Türkiye de zulme karşı mazlumların yanında yer aldığı sürece ortak nokta bulunması zor” diye konuştu.

ÖZCAN: KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VAR

Türkiye - Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan da Netanyahu’nun başbakanlığını Türkiye-İsrail ilişkileri bağlamında olumsuz bir gelişme olarak değerlendirerek, Netanyahu’nun özellikle Filistin politikalarının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Gazze’ye yapılan saldırıları da başından beri şiddetle kınadıklarını ifade eden Özcan, “Geri adım atılmazsa, 1967 sınırlarına dönülmezse bizim kırmızıçizgilerimiz var İsrail’le, özellikle Kudüs ve Filistin politikalarına kesinlikle karşı çıktık, karşı çıkmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Netanyahu’nun Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini ilhak edeceği açıklamalarının da kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirten Özcan, “Batı Şeria’nın Filistin toprağı olduğunu her zaman söylüyoruz, bunu kabul etmemiz de zaten mümkün değil” dedi. Özcan’a göre de, Netanyahu mevcut politikalarına devam ettiği sürece Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi mümkün değil.