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16:52 15 Nisan 2019
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    Suriye'deki ABD güçleri

    ABD Suriye'de yeni bir askeri hava üssü kurdu

    © AP Photo /
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    Hikmet Durgun
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    ABD, Suriye'nin kuzeyinde Rakka kenti yakınındaki Ayn İsa kasabasında yeni bir askeri hava üssü kurdu.

    Irak- ABD askeri
    © AP Photo / Susannah George
    ABD, Irak-Suriye sınırında yeni askeri üs kurdu
    Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD, Suriye'nin kuzeyinde DSG ile IŞİD'den aldığı yerlerde askeri üsler kurmaya devam ediyor. Daha önce IŞİD ile mücadeleyi gerekçe göstererek Suriye'de olduğunu beyan eden ABD, IŞİD'in bitmiş olmasına rağmen Suriye'de çekilmek yerine askeri varlığını artırıyor.

    Suriye kuzeyinde DSG'nin olduğu bölgelerde 25 askeri üssü olan ABD, iki sene önce IŞİD'den alınanAyn İsa kasabasında yeni bir askeri hava üssü kurdu.

    Demokratik Suriye Güçleri'nden üst düzey bir yetkili ABD'nin kurduğu üs ile ilgili Sputnik'e konuştu.

    ‘KOBANİ İLE RAKKA'NIN TAM ORTASINDA YER ALIYOR’

    Menbiç'teki ABD üssü
    © AFP 2019 / Delil Süleyman
    ABD Menbiç'te yeni bir askeri üs daha kurdu: Suriye'deki üs sayısı 25'e ulaştı
    ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri varlığını artırdığını belirten DSG yetkilisi, şunları aktardı:

    " Suriye'de IŞİD'in elinde hiçbir bölge kalmadı ancak tehdidi devam ettiğinden ABD bölgede askeri varlığını artırıyor. ABD, bölgeye askeri sevkiyatlar yapmaya devam ediyor. Bölgenin yeniden inşası için de sevkiyatlar yapıyor. ABDAyn İsa kasabasında yeni bir askeri hava üssü yapıyor. Bu üs Ayn İsa'nın güneyinde yapılıyor. Bu üs Kobani ile Rakka'nın tam ortasında yer alıyor. Üssün çevre güvenliği DSG'nin özel savaşçıları tarafından alınıyor. ABD'li askeri yetkililer bizlere Suriye'de kalmaya devam edeceklerini dile getiriyor. Bölgedeki hareketlilikleri de o yöndedir."

    ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce DSG'nin elindeki Derik, Deyr ez-Zor,  Rakka, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Ayn İsa, Menbiç, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.

    ABD, Kobani güneyinde Ğerebışk köyünde ve Tabka kentinde ise büyük bir askeri hava üssü kurmuştu.

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    Etiketler:
    Türkiye, YPG, DSG, ABD, Tel Abyad, Haseke, Rimelan, Kobani, Deyr ez-Zor, Tabka, Ayn İsa, Rakka, Suriye
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