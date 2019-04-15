ABD Suriye'de yeni bir askeri hava üssü kurdu

Suriye kuzeyinde DSG'nin olduğu bölgelerde 25 askeri üssü olan ABD, iki sene önce IŞİD'den alınanAyn İsa kasabasında yeni bir askeri hava üssü kurdu.
Demokratik Suriye Güçleri'nden üst düzey bir yetkili ABD'nin kurduğu üs ile ilgili Sputnik'e konuştu.
‘KOBANİ İLE RAKKA'NIN TAM ORTASINDA YER ALIYOR’
" Suriye'de IŞİD'in elinde hiçbir bölge kalmadı ancak tehdidi devam ettiğinden ABD bölgede askeri varlığını artırıyor. ABD, bölgeye askeri sevkiyatlar yapmaya devam ediyor. Bölgenin yeniden inşası için de sevkiyatlar yapıyor. ABDAyn İsa kasabasında yeni bir askeri hava üssü yapıyor. Bu üs Ayn İsa'nın güneyinde yapılıyor. Bu üs Kobani ile Rakka'nın tam ortasında yer alıyor. Üssün çevre güvenliği DSG'nin özel savaşçıları tarafından alınıyor. ABD'li askeri yetkililer bizlere Suriye'de kalmaya devam edeceklerini dile getiriyor. Bölgedeki hareketlilikleri de o yöndedir."
ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce DSG'nin elindeki Derik, Deyr ez-Zor, Rakka, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Ayn İsa, Menbiç, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.
ABD, Kobani güneyinde Ğerebışk köyünde ve Tabka kentinde ise büyük bir askeri hava üssü kurmuştu.
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