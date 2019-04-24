İdlib'de bomba yüklü araçla saldırı: 13 ölü, 24 yaralı var

© AFP 2019 / Yuri Kadobnov Zaharova: İdlib anlaşmasını bozmaya yönelik girişimler var

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre İdlib'in batı kırsalındaki Cisr el Şuğur kasabasında bugün saat 10.40 sularında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre saldırıda en az 13 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

Yaralılar İdlib'deki hastanelere kaldırılırken, kasabada giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Saldırının IŞİD'in uyuyan hücreleri tarafından yapıldığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.