CHP’li Çakırözer’den Adalet Bakanı Gül’e: Silivri Cezaevi’nde güvenlik açığı mı var?

CHP’li Utku Çakırözer, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı ve istihbarat görevlisi olduğu iddia edilip casusluk suçlaması ile tutuklanan iki kişiden birinin Silivri Cezaevi’nde ölü bulunmasını Meclis gündemine taşıdı. İki kişiden birinin Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantısı olduğunun iddia edildiğini anımsatan Çakırözer, “Silivri Cezaevi’nde güvenlik açığı mı var? Bu tutuklu intihar mı etti, cinayet şüphesi var mı?” diye sordu.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olduğu iddia edilen iki kişinin gözaltına alındığını hatırlattı.

Bu kişilerin daha sonra “uluslararası casusluk yapma” ile “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlamaları ile 19 Nisan 2019’da tutuklandığını ifade eden Çakırözer, önergesinde “İki kişiden birinin gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Nisan 2018’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi ile bağlantısının soruşturulduğu iddia edilmiştir. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan iki kişiden birinin tek kişilik odasında 28 Nisan 2019 tarihinde ölü bulunduğu açıklanmıştır. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştır” ifadelerine yer verdi.

'CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLGİSİ TESPİT EDİLDİĞİ DOĞRU MUDUR?'

CHP’li Utku Çakırözer, önergesinde Adelet Bakanı Abdulhamit Gül’den şu sorularına yanıt istedi:

"-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra casusluk suçlaması ile tutuklanan iki kişinin Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı oldukları doğru mudur? Bu iki kişinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin istihbarat görevlisi olduğu doğru mudur?

- Bu iki kişiden birinin gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi ile ilgisinin tespit edildiği iddiası doğru mudur?

'TÜRKİYE'YE NE ZAMAN VE NASIL GİRİŞ YAPTILAR?'

-Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat görevlileri olduğu bilgisi doğruysa bu iki kişi Türkiye’ye ne zaman ve nasıl giriş yapmışlardır?

© REUTERS / Osman Orsal BAE adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanan bir kişi, Silivri Cezaevi'nde intihar etti

-Bu iki kişi ne zaman, hangi suçlama ile gözaltına alınmış, hangi gerekçe ile tutuklanmıştır?

- Bu iki kişiden Zakı Y.M. Hasan’ın tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldığı tek kişilik odasında ölü bulunması ile ilgili başlatılan soruşturmadan ne sonuç elde edilmiştir?

-Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgisinin soruşturulduğu yönünde açıklama yapılan iki kişiden biri, Silivri Cezaevi’ne ölü bulunan Hasan mıdır? Hasan ölü mü bulunmuştur, herhangi bir cinayet şüphesi var mıdır?

-Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gibi büyük ve güvenlikli bir cezaevinde yaşanan bu ölüm olayında herhangi bir güvenlik açığı veya ihmal tespit edilmiş midir? Bir güvenlik açığı veya ihmal tespit edildiyse sorumluları kim ya da kimlerdir?

-Bu iki kişinin gözaltına alınması, sorgulanması, tutuklanması ve içlerinden birinin tutulduğu cezaevinde ölü bulunması ile ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri makamları ile herhangi bir temas kurulmuş mudur?"