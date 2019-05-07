Rus uzman YSK’nın kararıyla ilgili: Seçim kampanyası, propaganda açısından çok gerilimli olacak

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Ankara’da yaşayan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Timur Ahmetov, Sputnik’e açıklamasında, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılması kararlaştırılan yenileme seçimlerinin en önemli hususun şeffaflık olacağını söyledi.

Seçimlerin çok gergin geçeceğini söyleyen uzman, "Erdoğan, Türkiye’nin tartışma götürmez lideri statüsüne el uzatılmasına izin vermeyeceği ortaya koydu. Eğer muhalefet seçimleri boykot etme fikrinden vazgeçerse ve yenilemeyi kabul ederse seçim kampanyası, propaganda açısından çok gerilimli olacak" dedi.

"Şimdi en önemli husus, seçimlerin şeffaflığını sağlamak, hem iktidarın hem de muhalefetin manipülasyonlarını önlemektir" diyen Ahmetov, “Umarım bu süre zarfında bir olay yaşanmaz" diye ekledi.