İhraç ürünlerinin iadesini değerlendiren CHP'li Gürer: İncelemelerdeki metotları gözden geçirmemiz gerekiyor

Sputnik'e konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin ihracat yaptığı ürünlerden özellikle sebzelerden geri dönüşler olmaya başladığını hatırlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü.
'YENİDEN İNCELENEN ÜRÜNLERDE BU TÜR SONUÇLAR ÇIKMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ'
'TÜRKİYE'NİN NEDEN O SONUÇLARA VARMADIĞINI SORGULAMAK GEREKİR'
Bunun için de Türkiye'de akredite olmuş laboratuvarlarda yapılan incelemelerin neden ve niçin o sonuçlarına varmadığını sorgulamak gerekir. Örnekleme yöntemiyle genelde bu sonuçlar değerlendirilir. Örneklemede ortaya çıkan olumsuzluğun birden fazla testi gerekir. Sanırım Rusya da Ukrayna da bunu birden fazla testle değerlendiriyor. Yani ilk çıkan veri üzerinden yürümüyordur. Genelde gönderilen ürünlerde laboratuvarlarda da incelemeler bütün üzerinden yapılır ama bütünde örnekleme vardır. Yani bir bölümde kontrol yaparsanız diğer bölümde bir daha kontrol yaparsınız. Eğer bunlar örtüşüyorsa iade edersiniz.
Şimdi bu durumun bakanlık tarafından dikkatle takibi gerekiyor. Farklı nedenler var mı? Tabi bunu biz bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz 6 ay içinde Rusya'dan, Ukrayna'dan domates başta olmak üzere bizim ürettiğimiz sebzelerin iadesi. Bunun dikkate alınarak, bu tür sorunların yaşanmaması gerekiyor. "
Domates güvesinin Türkiye'de olmadığını vurgulayan Gürer, Güney Afrika'dan ithal yoluyla Türkiye'ye geldiğini söyledi. Gürer, "Şimdi yurt dışından ülkemize gelip ürünlerin burada bulaşıp sonra yurt dışına gönderilmesi vahim bir durum" dedi.
'İMHA MI EDİLİYOR, İÇ PİYASAYA MI VERİLİYOR AÇIKLANMALI'
Türkiye'ye iade edilen söz konusu bu ürünlerin imha edildiğinin belirtildiğini vurgulayan Gürer, bu ürünlerin iç piyasaya verildiğine ilişkin iddialar da bulunduğunu söyledi. Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İmha ediliyorsa milli servete etkisi var. Vatandaş da bazen deniyor ki bunlar yok Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de tüketiliyor. Bu konuları açıklayacak olan bakanlık. Ama iadelerden sonra açıklamalar yerine 'bütün içinde baktığımız zaman çok düşük rakamlar' deniyor. 'Olabilir' deniyor. Olabilir diye bir kavram olmaz. Olmaması gerekiyor. Onun için de uyarıcı oluyoruz."
'TÜRKİYE'DE LABORATUVARLAR ÇOK GELİŞMİŞ, METOT GÖZDEN GEÇİRİLMELİ '
Türkiye'den giden ürünlerin geri çevrilmesinin Türkiye'nin ihracatını da olumsuz etkileyeceğini belirten Gürer, "Bakınız domateste Türkiye dünyada belli ülkeler içinde yer alıyor. Bu durum Türkiye'nin domates ihracatına çok ciddi zarar verir" dedi. Türkiye'nin denetimlerini geri dönmeyecek şekilde yapması gerektiğini kaydeden Gürer, "Bir kere metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu iade ürünlerde bizim buradaki laboratuvarlarda yaptığımız incelemelerdeki metotları gözden geçirmemiz gerekiyor. Niye bizim burada incelediğimizde ortaya çıkmıyor da Rusya'daki laboratuvarda yapılan incelemede bu ortaya çıkıyor. Bunu ele almamız gerekiyor. Ayrıca ülkelerin birbiriyle bu konuda görüşmeler sağlayarak, Rusya ve Türkiye'nin laboratuvar, üretim ve ihracattaki oluşan sorunları birlikte ele almasının da önemine inanıyorum" diye konuştu.
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