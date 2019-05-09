Kayıt
15:59 09 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ömer Fethi Güler

    İhraç ürünlerinin iadesini değerlendiren CHP'li Gürer: İncelemelerdeki metotları gözden geçirmemiz gerekiyor

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 0 0

    Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edilen domates ve çileğin iade edilmesini değerlendiren CHP'li Güler, "Bizim buradaki laboratuvarlarda yaptığımız incelemelerdeki metotları gözden geçirmemiz gerekiyor. Niye bizim burada incelediğimizde ortaya  çıkmıyor da Rusya'daki laboratuvarda yapılan incelemede bu ortaya çıkıyor" dedi. 

    Sputnik'e konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin ihracat yaptığı ürünlerden özellikle sebzelerden geri dönüşler olmaya başladığını hatırlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü. 

    'YENİDEN İNCELENEN ÜRÜNLERDE BU TÜR SONUÇLAR ÇIKMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ'

    Çilek
    © Fotoğraf : Pixabay/Couleur
    Rusya, Türkiye’den gönderilen 60 ton domates ve çileği geri çevirdi
    "Geri dönüşlerin oluşmasında orada yapılan kontroller sonucu belirlenen standartlara ve değerlere uymadığı yönünde iadeler var. Örneğin domates güvesi, diğerinde ilaç kalıntısı gibi nedenlerle Rusya ve Ukrayna son dönemlerde domatesi, çileği, benzer ürünleri Türkiye'ye iade ediyor. Esasında bu ürünler Türkiye'de akredite edilmiş laboratuvarlarda incelenip Rusya'ya gönderiliyor. Oraya gönderildikten sonra o ürünlerin yeniden orada incelenip bu tür sonuçların ortaya çıkması düşündürücü. 

    'TÜRKİYE'NİN NEDEN O SONUÇLARA VARMADIĞINI SORGULAMAK GEREKİR'

    Bunun için de Türkiye'de akredite olmuş laboratuvarlarda yapılan incelemelerin neden ve niçin o sonuçlarına varmadığını sorgulamak gerekir. Örnekleme yöntemiyle genelde bu sonuçlar değerlendirilir. Örneklemede ortaya çıkan olumsuzluğun birden fazla testi gerekir. Sanırım Rusya da Ukrayna da bunu birden fazla testle değerlendiriyor. Yani ilk çıkan veri üzerinden yürümüyordur. Genelde gönderilen ürünlerde laboratuvarlarda da incelemeler bütün üzerinden yapılır ama bütünde örnekleme vardır. Yani bir bölümde kontrol yaparsanız diğer bölümde bir daha kontrol yaparsınız. Eğer bunlar örtüşüyorsa iade edersiniz. 

    Şimdi bu durumun bakanlık tarafından dikkatle takibi gerekiyor. Farklı nedenler var mı? Tabi bunu biz bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz 6 ay içinde Rusya'dan, Ukrayna'dan domates başta olmak üzere bizim ürettiğimiz sebzelerin iadesi. Bunun dikkate alınarak, bu tür sorunların yaşanmaması gerekiyor. "

    Domates
    © AFP 2019 / JOEL SAGET
    Ukrayna, Türkiye'den giden 38 ton domatesi geri gönderdi
    'DOMATES GÜVESİ YURT DIŞINDAN GELİYOR, VAHİM BİR DURUM'

    Domates güvesinin Türkiye'de olmadığını vurgulayan Gürer, Güney Afrika'dan ithal yoluyla Türkiye'ye geldiğini söyledi. Gürer, "Şimdi yurt dışından ülkemize gelip ürünlerin burada bulaşıp sonra yurt dışına gönderilmesi vahim bir durum" dedi. 

    'İMHA MI EDİLİYOR, İÇ PİYASAYA MI VERİLİYOR AÇIKLANMALI'

    Türkiye'ye iade edilen söz konusu bu ürünlerin imha edildiğinin belirtildiğini vurgulayan Gürer, bu ürünlerin iç piyasaya verildiğine ilişkin iddialar da bulunduğunu söyledi. Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:  

    "İmha ediliyorsa milli servete etkisi var. Vatandaş da bazen deniyor ki bunlar yok Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de tüketiliyor. Bu konuları açıklayacak olan bakanlık. Ama iadelerden sonra açıklamalar yerine 'bütün içinde baktığımız zaman çok düşük rakamlar' deniyor. 'Olabilir' deniyor. Olabilir diye bir kavram olmaz. Olmaması gerekiyor. Onun için de uyarıcı oluyoruz."

    'TÜRKİYE'DE LABORATUVARLAR ÇOK GELİŞMİŞ, METOT GÖZDEN GEÇİRİLMELİ '

    domates
    © AP Photo / Raad Adayleh
    Rusya, Türkiye'den getirilen 124 ton domatesi geri çevirdi
    Gürel, "Peki ürünler neden geri gönderiliyor, Türkiye'de laboratuvarlar mı yeterli değil?" sorusunu yanıt olarak Türkiye'de çok gelişmiş laboratuvarların olduğunu da vurguladı ve "Anladığım kadarıyla laboratuvarlarda ürünün ilk deneyinde bir bölgede o sorun yoksa diğer bölgelere bakılmamış olabilir. Diğer bölümlerde böyle bir şeyin ortaya çıkması sorun yaratabilir. Onun için Türkiye'de yapılan incelemelerin daha kapsamlı ele alınması gerekiyor. Yoksa Türkiye'deki laboratuvarda çıkmayan bir şeyin orada çıkması kullanılan teknolojiyi de dikkate aldığınızda çok mantıklı gelmiyor. Birazcık belki de kontrol ve denetimdeki esnekliğin yarattığı bir olumsuzluk diye düşünüyorum" diye konuştu. 

    Türkiye'den giden ürünlerin geri çevrilmesinin Türkiye'nin ihracatını da olumsuz etkileyeceğini belirten Gürer, "Bakınız domateste Türkiye dünyada belli ülkeler içinde yer alıyor. Bu durum Türkiye'nin domates ihracatına çok ciddi zarar verir" dedi. Türkiye'nin denetimlerini geri dönmeyecek şekilde yapması gerektiğini kaydeden Gürer, "Bir kere metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu iade ürünlerde bizim buradaki laboratuvarlarda yaptığımız incelemelerdeki metotları gözden geçirmemiz gerekiyor. Niye bizim burada incelediğimizde ortaya  çıkmıyor da Rusya'daki laboratuvarda yapılan incelemede bu ortaya çıkıyor. Bunu ele almamız gerekiyor. Ayrıca ülkelerin birbiriyle bu konuda görüşmeler sağlayarak, Rusya ve Türkiye'nin laboratuvar, üretim ve ihracattaki oluşan sorunları birlikte ele almasının da önemine inanıyorum" diye konuştu. 

    Etiketler:
    Ömer Fethi Güler, CHP, ihracat, Çilek, Domates, Ukrayna, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet