İhraç ürünlerinin iadesini değerlendiren CHP'li Gürer: İncelemelerdeki metotları gözden geçirmemiz gerekiyor

Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edilen domates ve çileğin iade edilmesini değerlendiren CHP'li Güler, "Bizim buradaki laboratuvarlarda yaptığımız incelemelerdeki metotları gözden geçirmemiz gerekiyor. Niye bizim burada incelediğimizde ortaya çıkmıyor da Rusya'daki laboratuvarda yapılan incelemede bu ortaya çıkıyor" dedi.

Sputnik'e konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin ihracat yaptığı ürünlerden özellikle sebzelerden geri dönüşler olmaya başladığını hatırlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü.

'YENİDEN İNCELENEN ÜRÜNLERDE BU TÜR SONUÇLAR ÇIKMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ'

"Geri dönüşlerin oluşmasında orada yapılan kontroller sonucu belirlenen standartlara ve değerlere uymadığı yönünde iadeler var. Örneğin domates güvesi, diğerinde ilaç kalıntısı gibi nedenlerle Rusya ve Ukrayna son dönemlerde domatesi, çileği, benzer ürünleri Türkiye'ye iade ediyor. Esasında bu ürünler Türkiye'de akredite edilmiş laboratuvarlarda incelenip Rusya'ya gönderiliyor. Oraya gönderildikten sonra o ürünlerin yeniden orada incelenip bu tür sonuçların ortaya çıkması düşündürücü.

'TÜRKİYE'NİN NEDEN O SONUÇLARA VARMADIĞINI SORGULAMAK GEREKİR'

Bunun için de Türkiye'de akredite olmuş laboratuvarlarda yapılan incelemelerin neden ve niçin o sonuçlarına varmadığını sorgulamak gerekir. Örnekleme yöntemiyle genelde bu sonuçlar değerlendirilir. Örneklemede ortaya çıkan olumsuzluğun birden fazla testi gerekir. Sanırım Rusya da Ukrayna da bunu birden fazla testle değerlendiriyor. Yani ilk çıkan veri üzerinden yürümüyordur. Genelde gönderilen ürünlerde laboratuvarlarda da incelemeler bütün üzerinden yapılır ama bütünde örnekleme vardır. Yani bir bölümde kontrol yaparsanız diğer bölümde bir daha kontrol yaparsınız. Eğer bunlar örtüşüyorsa iade edersiniz.

Şimdi bu durumun bakanlık tarafından dikkatle takibi gerekiyor. Farklı nedenler var mı? Tabi bunu biz bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz 6 ay içinde Rusya'dan, Ukrayna'dan domates başta olmak üzere bizim ürettiğimiz sebzelerin iadesi. Bunun dikkate alınarak, bu tür sorunların yaşanmaması gerekiyor. "

© AFP 2019 / JOEL SAGET Ukrayna, Türkiye'den giden 38 ton domatesi geri gönderdi

Domates güvesinin Türkiye'de olmadığını vurgulayan Gürer, Güney Afrika'dan ithal yoluyla Türkiye'ye geldiğini söyledi. Gürer, "Şimdi yurt dışından ülkemize gelip ürünlerin burada bulaşıp sonra yurt dışına gönderilmesi vahim bir durum" dedi.

'İMHA MI EDİLİYOR, İÇ PİYASAYA MI VERİLİYOR AÇIKLANMALI'

Türkiye'ye iade edilen söz konusu bu ürünlerin imha edildiğinin belirtildiğini vurgulayan Gürer, bu ürünlerin iç piyasaya verildiğine ilişkin iddialar da bulunduğunu söyledi. Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmha ediliyorsa milli servete etkisi var. Vatandaş da bazen deniyor ki bunlar yok Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de tüketiliyor. Bu konuları açıklayacak olan bakanlık. Ama iadelerden sonra açıklamalar yerine 'bütün içinde baktığımız zaman çok düşük rakamlar' deniyor. 'Olabilir' deniyor. Olabilir diye bir kavram olmaz. Olmaması gerekiyor. Onun için de uyarıcı oluyoruz."

'TÜRKİYE'DE LABORATUVARLAR ÇOK GELİŞMİŞ, METOT GÖZDEN GEÇİRİLMELİ '

© AP Photo / Raad Adayleh Rusya, Türkiye'den getirilen 124 ton domatesi geri çevirdi

Gürel, "Peki ürünler neden geri gönderiliyor, Türkiye'de laboratuvarlar mı yeterli değil?" sorusunu yanıt olarak Türkiye'de çok gelişmiş laboratuvarların olduğunu da vurguladı ve "Anladığım kadarıyla laboratuvarlarda ürünün ilk deneyinde bir bölgede o sorun yoksa diğer bölgelere bakılmamış olabilir. Diğer bölümlerde böyle bir şeyin ortaya çıkması sorun yaratabilir. Onun için Türkiye'de yapılan incelemelerin daha kapsamlı ele alınması gerekiyor. Yoksa Türkiye'deki laboratuvarda çıkmayan bir şeyin orada çıkması kullanılan teknolojiyi de dikkate aldığınızda çok mantıklı gelmiyor. Birazcık belki de kontrol ve denetimdeki esnekliğin yarattığı bir olumsuzluk diye düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye'den giden ürünlerin geri çevrilmesinin Türkiye'nin ihracatını da olumsuz etkileyeceğini belirten Gürer, "Bakınız domateste Türkiye dünyada belli ülkeler içinde yer alıyor. Bu durum Türkiye'nin domates ihracatına çok ciddi zarar verir" dedi. Türkiye'nin denetimlerini geri dönmeyecek şekilde yapması gerektiğini kaydeden Gürer, "Bir kere metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu iade ürünlerde bizim buradaki laboratuvarlarda yaptığımız incelemelerdeki metotları gözden geçirmemiz gerekiyor. Niye bizim burada incelediğimizde ortaya çıkmıyor da Rusya'daki laboratuvarda yapılan incelemede bu ortaya çıkıyor. Bunu ele almamız gerekiyor. Ayrıca ülkelerin birbiriyle bu konuda görüşmeler sağlayarak, Rusya ve Türkiye'nin laboratuvar, üretim ve ihracattaki oluşan sorunları birlikte ele almasının da önemine inanıyorum" diye konuştu.