TürkAkım'da Kıyıköy alım terminalinin yüzde 70’i tamamlandı

TürkAkım’ın Kıyıköy alım terminalinin yüzde 70’i tamamlandı. TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen “Türkiye’deki alım terminali, 70 oranında tamamlanmış durumda ve inşaatı devam ediyor. Boru hattının tüm kesimleri artık birleştirildi. Takvimde herhangi bir aksama olmadan 2019 yılında işletime geçmesini bekliyoruz” dedi.

© AFP 2019 / ERIC PIERMONT Gazprom: Türk Akımı, yıl sonuna kadar faaliyete geçecek

İlk hattı Türkiye'nin, ikinci hattı Güney ve Güneydoğu Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlayacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattında önemli mesafe katedildi. TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı’nın Türkiye’deki alım tesisi olan Kıyıköy terminalinin durumu hakkında bilgiler verdi. Terminal inşaatının yüzde 70’inin tamamlandığını bildiren Esen, terminalin 2019 yılında işletime geçmesini beklediklerini söyledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşen basın toplantısında konuşan TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen “TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı Rusya’nın Anapa kentinden başlayıp, Karadeniz altından ilerleyerek Türkiye’nin Kıyıköy kasabasına ulaşıyor. Türkiye’deki kara tesisinin inşaatı son hızla devam ediyor. Türkiye’deki alım terminali, yani Kıyıköy tesisinin çalışmaları yüzde 70 oranında tamamlanmış durumda, inşaatı devam ediyor. Boru hattının tüm kesimleri artık birleştirilmiş durumda. 2 paralel boru hattı olan TürkAkım’ın yıllık kapasitesi ise 31.5 milyar metreküp. Her bir hattı ise 930 kilometre uzunluğunda” dedi

‘SU ÜSTÜ KAYNAKLAMAYLA RUSYA VE TÜRKİYE TERMİNALLERİ BİRBİRİNE BAĞLANDI’

Projenin Rusya’dan çıkış kısmının yüzde yüz tamamlanmış durumda olduğunu söyleyen Esen “Su üstü kaynaklama denilen bir operasyonla projenin derin, sığ deniz ve kara kesimleri birleştirildi. Su üstü kaynaklama, derin deniz kesimiyle kıyı geçişi kesiminin, yani sığ denizle kıyının altından geçerek karaya bağlanan kesimin tamamının birbiriyle bağlantısı anlamına geliyor. Bu operasyonun gerçekleşmesiyle tam bir sistemden bahsedebiliriz artık. Bu işlemle, Rusya’daki kara çıkışı tesisi ile Türkiye’deki alım terminali fiilen birbirine bağlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

‘2019 YILI İÇERİSİNDE İŞLETİME GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ’

Esen “Kıyıköy tesisinin kıyı geçiş alanı inşaattan önceki haline getiriliyor. Aynı işlem inşaat bittikten sonra geçici kullanım alanlarında da gerçekleştirilecek. Aynı zamanda şu anda tesiste elektrik bağlantı çalışmaları devam ediyor. İşletime alma öncesi hazırlıklar dediğimiz süreç devam ediyor. Bu hidrolik testler, elektrik ve mekanik bağlantıların yapılması gibi süreçleri kapsıyor. Artık kullanım hattının inşaatını bitirmeye yaklaştıkça, bir yandan sistem de tamamlandığı için denetimlerini de başlatmış oluyoruz. Takvimde herhangi bir sarkma olmadan 2019 yılı içerisinde işletime geçmesini bekliyoruz” dedi.

TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı boru hattından oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki tüketicilerin kullanımına ayrılacak. TürkAkım doğalgaz boru hattının yılsonuna kadar devreye alınması planlanıyor.