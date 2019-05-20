Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs törenlerine davet edilmeyen Buldan'ı aradı: Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne davet edilmeyen parti liderlerini aradı; bayramlarını kutladı.

Bu isimlerden biri, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dı.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bazı genel başkanların davet edilmemesinin doğru olmadığını belirterek, “Burada herkes olmalıydı” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın ise, “Davet etselerdi, Samsun’da olmak isterdik” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun da bu sözler üzerine, “Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik, milli bayramları birlikte kutlamak gerekir. Bunu hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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