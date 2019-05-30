‘Rize’nin Kaçkar ve Fırtına Vadisi 1 milyar dolarlık potansiyele sahip’

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi,Türkolog ve Kültür Bilimleri Akademisi Başkanı Prof. Dr. Kemal Üçüncü, "Kaçkar ve Fırtına Vadisi’ne ev sahipliği yapan Rize’nin turizmde 1 milyar dolarlık potansiyeli var” dedi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkolog ve Kültür Bilimleri Akademisi Başkanı Prof. Dr. Kemal Üçüncü, “Rize’nin Soyut ve Somut Mirasının Önemi” isimli araştırmasının detaylarını Sputnik’le paylaştı. Prof. Üçüncü’nün gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Rize, Avrupa’nın en önemli doğal miras alanlarına sahip. Şehirde bulunan Kaçkar Vadisi ile Fırtına Vadisi ise, sürdürülebilir turizm, doğa turizmi, ekoturizm ve doğa temelli turizm yatırımlarıyla “1 milyar dolarlık” bir potansiyele sahip.
‘DOĞU KARADENİZ’DEKİ MUHTEŞEM MİRASA ZARAR VERİLİYOR’
Sputnik’e yaptığı açıklamada Üçüncü “Maalesef, bir bütün olarak Doğu Karadeniz bölgemizde kültür ve doğa temelli, kaynakların sürdürülebilirliğini esas alan bir turizm ve koruma politikası yerine doğayı ve kültürü tahrip eden kitle turizmi teşvik ediliyor. Kültür ve doga temelli konsept bilinmiyor. Bu önemli kültür ve doğal miras, rezerv alanlar bilimsel yöntemlerle ele geleceğe taşınmalı hem de ekonomik değere dönüştürülmelidir. Boynuna fotoğraf makinesi takan konularla ilgili hiçbir uzmanlığı ve birikimi olmayan dünya deneyimlerini bilmeyen insanlarla yürütülen işler bu muhteşem mirasa büyük zarar veriyor” ifadelerini kullandı.
‘FIRTINA HAVZASI, AVRUPA’NIN ÖNCELİKLİ KORUNMASI GEREKEN BÖLGELERİNDEN’
Üçüncü “Fırtına Havzası, bölgeye özgü bütün ana habitatları kapsadığı için, eşsiz bir botanik çeşitlilik sergileyerek çok sayıda nadir türe ev sahipliği yapıyor. Sahip olduğu bitki, kuş, memeli, sürüngen türleri ile Fırtına Havzası, Türkiye'nin 122 önemli bitki ve 184 önemli kuş alanı arasında yer almakta” diyor.
Fırtına Havzası’nın Avrupa'nın öncelikli olarak korunması gereken orman alanları arasında yer aldığına işaret eden Üçüncü “Fırtına Havzası, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) belirlenmelerine göre, Avrupa'nın öncelikli olarak korunması gereken orman alanları arasında yer alıyor. Yani burası, Türkiye ormanlarının öncelikli olarak korunması gereken 9, Doğu Karadeniz’de 2, dünyada ise 25 sıcak noktadan birisi. Bölge biyolojik çeşitlilik bakımından dünya çapında önemli 200 ekolojik bölgeden, Avrupa’da ise acil korunması gereken 100 ormandan birisi” vurgusu yaptı.
‘KAÇKAR, YIRTICI KUŞLAR AÇISINDAN EN ÖNEMLİ BÖLGELERİNDEN BİRİ’
Prof. Üçüncü “Öte yandan, Kaçkar Dağları Milli Parkı, gündüz yırtıcı kuşları açısından kuzey yarıkürenin en önemli üç üreme ve göç alanından biridir. Bölge, Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) ve Bird Life International tarafından ülkemizin 100 önemli kuş alanından biri olarak da ilan edilmiş durumdadır. Bu da yöreye, dünyada korumada öncelikli 217 endemizm alanından biri olma özelliğini kazandırmıştır” diye ekledi.
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