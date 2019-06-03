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20:17 03 Haziran 2019
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    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde

    'S-400'lerle ilgili ortak komisyonun kurulması, Türkiye'nin ültimatoma boyun eğmemesinin sonucu'

    © Sputnik / Igor Zarembo
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    Tatiana Şuvalova
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    ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan alınan S-400 sistemleri ile ilgili ortak çalışma grubunun kurulması önerisine sıcak baktığını bildiren NTV kanalındaki haberi yorumlayan Rus uzmanlar, bu gelişmenin Türkiye’nin Washington’un ültimatomuna boyun eğmemesinin bir sonucu olduğunu belirtti.

    Pentagon
    © AA /
    Pentagon: S-400'ler için Türkiye ile çalışma grubu kurulmasına karşıyız
    NTV televizyonunun bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili ortak çalışma grubunun kurulması önerisine sıcak baktığını bildirdi.

    Arsenal Oteçestva dergisinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı, askeri uzman Dmitriy Drozdenko, Sputnik’e demecinde Trump’ın yeni tutumunun taviz anlamına geldiğini belirtti:

    “Trump’ın S-400’lerin F-35’lerin güvenliğine etkisinin incelenmesi için Türk-Amerikan alışma grubunun kurulmasını kabul etmesi, geri adım attığı ve durumu en aşırı noktaya getirmediği anlamına geliyor, zira ABD bölgedeki kilit müttefiki ile F-35’lerle ilgili durumu kritik seviyelere taşıdı.”

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.
    © AA / Ercan Özçetin
    AK Partili Turan'dan S-400 açıklaması: Harika bir sistem, Türkiye güvenliği için bunu yapmayacak da neyi yapacak?
    ‘TRUMP VE ERDOĞAN ARASINDA BİRÇOK İHTİLAF VAR’

    Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin zaten karmaşık olduğuna dikkat çeken Drozdenko, Washington’un söz konusu ilişkileri daha da gerdiğini vurguladı:

    “Trump çabuk parlayan biri, Erdoğan ise gerim adım atmayacak bir kişi ve bu durumun nasıl bitebileceği bilinmiyordu. Türkiye’nin, ABD’nin nükleer silahlarının muhafaza edildiği İncirlik askeri üssünün bulunduğu bir NATO üyesi olması önemli. Ayrıca Trump ve Erdoğan arasında, ABD’nin sadece desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye için elbette ki kabul edilemez olan Kürdistan’ı kurma planlarını da içeren Kürt sorununun da dahil olduğu pek çok anlaşmazlık var.”

    F-35
    © REUTERS /
    Reuters: ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir
    ‘RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İLE F-35’LER SURİYE’DE DAHA ÖNCE KARŞILAŞMIŞTI’

    Rusya Askeri Savunma Kurulu Uzman Konseyi üyesi Viktor Murahovskiy, Sputnik’e açıklamasında ABD’nin S-400 füze savunma sistemlerinin F-35 uçakları için tehlike oluşturduğu yönündeki endişelerinin yersiz olduğunu kaydetti:

    “Amerikalıların S-400’lerin F-35’ler için tehlike oluşturduğu yönündeki endişeleri kesinlikle anlamsız, zira bu uçakların İsrail alternatifleri Suriye semalarında uçuyor, Amerikalılar zaten F-35’lerin yardımıyla Suriye’de hava saldırıları gerçekleştirmişti ve bu uçakların radar imzası, bizim hava savunma sistemlerimiz tarafından biliniyor. Bu nedenle tüm tehditlerin siyasi bağırtılar ve ültimatomlar olduğu ortada. Dolayısıyla Trump’ın atmış olduğu bu adım, Türkiye’nin ültimatomlara boyun eğmemesinin bir sonucu, kontrat uygulanıyor ve ilk sistemler Türkiye’ye gelmeye başladı.”

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    Etiketler:
    F-35, Viktor Murahovskiy, Dmitriy Drozdenko, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, ültimatom, Rusya, ABD, Türkiye, S-400
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