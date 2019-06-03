'S-400'lerle ilgili ortak komisyonun kurulması, Türkiye'nin ültimatoma boyun eğmemesinin sonucu'

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan alınan S-400 sistemleri ile ilgili ortak çalışma grubunun kurulması önerisine sıcak baktığını bildiren NTV kanalındaki haberi yorumlayan Rus uzmanlar, bu gelişmenin Türkiye’nin Washington’un ültimatomuna boyun eğmemesinin bir sonucu olduğunu belirtti.

NTV televizyonunun bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili ortak çalışma grubunun kurulması önerisine sıcak baktığını bildirdi.

Arsenal Oteçestva dergisinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı, askeri uzman Dmitriy Drozdenko, Sputnik’e demecinde Trump’ın yeni tutumunun taviz anlamına geldiğini belirtti:

“Trump’ın S-400’lerin F-35’lerin güvenliğine etkisinin incelenmesi için Türk-Amerikan alışma grubunun kurulmasını kabul etmesi, geri adım attığı ve durumu en aşırı noktaya getirmediği anlamına geliyor, zira ABD bölgedeki kilit müttefiki ile F-35’lerle ilgili durumu kritik seviyelere taşıdı.”

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Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin zaten karmaşık olduğuna dikkat çeken Drozdenko, Washington’un söz konusu ilişkileri daha da gerdiğini vurguladı:

“Trump çabuk parlayan biri, Erdoğan ise gerim adım atmayacak bir kişi ve bu durumun nasıl bitebileceği bilinmiyordu. Türkiye’nin, ABD’nin nükleer silahlarının muhafaza edildiği İncirlik askeri üssünün bulunduğu bir NATO üyesi olması önemli. Ayrıca Trump ve Erdoğan arasında, ABD’nin sadece desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye için elbette ki kabul edilemez olan Kürdistan’ı kurma planlarını da içeren Kürt sorununun da dahil olduğu pek çok anlaşmazlık var.”

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Rusya Askeri Savunma Kurulu Uzman Konseyi üyesi Viktor Murahovskiy, Sputnik’e açıklamasında ABD’nin S-400 füze savunma sistemlerinin F-35 uçakları için tehlike oluşturduğu yönündeki endişelerinin yersiz olduğunu kaydetti:

“Amerikalıların S-400’lerin F-35’ler için tehlike oluşturduğu yönündeki endişeleri kesinlikle anlamsız, zira bu uçakların İsrail alternatifleri Suriye semalarında uçuyor, Amerikalılar zaten F-35’lerin yardımıyla Suriye’de hava saldırıları gerçekleştirmişti ve bu uçakların radar imzası, bizim hava savunma sistemlerimiz tarafından biliniyor. Bu nedenle tüm tehditlerin siyasi bağırtılar ve ültimatomlar olduğu ortada. Dolayısıyla Trump’ın atmış olduğu bu adım, Türkiye’nin ültimatomlara boyun eğmemesinin bir sonucu, kontrat uygulanıyor ve ilk sistemler Türkiye’ye gelmeye başladı.”

Çeviren: Erkan Kurtuluş