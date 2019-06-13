AK Partili Özen: Güvenliğimizle ilgili karar alırken başka bir ülkeye soracak konumda değiliz

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, ABD ile uzun zamandır yapıcı olmasını arzu ettikleri görüşmelerden tam bir netice alamadıklarını ifade ederek, “Sadece kendi çıkarlarımıza hizmet ettiği sürece müttefikiz’ anlayışını doğru bulmuyoruz. Güvenliğimizle ilgili meselelerde karar alırken kalkıp başka ülkeye soracak konumda değiliz” dedi.

ABD’nin S-400’ler konusunda Türkiye’ye yönelik bir süredir devam eden yaptırım baskısıyla birlikte, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği 6 Haziran tarihli mektup Ankara’nın tepkisine neden oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mektupla ilgili ilk açıklamasında, üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını belirtmişti. ABD Savuna Bakan Vekili Shanahan’la bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Akar’ın, ABD’li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği, başta F-35 olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki ikili güvenlik ve savunma işbirliği konularında karşılıklı görüş ve taleplerin dile getirildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Herşeyden önce bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz ve hiç kimse Türkiye’ye ültimatom veremez. Türkiye bağımsız ve özgür bir ülkedir. Bu tür mektuplarla Türkiye aldığı karardan vazgeçmez, Türkiye S-400’ü almıştır, S-400’ler Türkiye’ye gelecektir” açıklamasında bulundu.

‘AMERİKA İLE YAPICI OLMASINI ARZU ETTİĞİMİZ GÖRÜŞMELERDEN TAM BİR NETİCE ALABİLMİŞ DEĞİLİZ’

Sputnik’e konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de uzun zamandır tartışılan S-400 konusunda Ankara’nın kararının net olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına işaret eden Özen, “Alınacak mı’ gibi bir sorunun abes olduğunu, zaten alındığını, bu işin bittiğini net bir şekilde ifade etti” dedi.

Özen, “Amerika’nın tavrını, attığı adımları hep birlikte izliyoruz. Burada, kendi güvenliğimizle alakalı olan meselelerle ilgili özgür bir ülke olarak kendi adımlarımızı atma noktasındaki kararlılığımızı net bir şekilde ortaya koyduk ve Amerika ile yaptığımız, uzun zamandır yapıcı olmasını arzu ettiğimiz görüşmelerden de tam bir netice alabilmiş değiliz. Dolayısyla muhtemelen önümüzdeki ay teslimatı (S-400) yapılacak olan bu süreç bizim açımızdan nihayete erecek ama Amerika ile olan ilişkilerde ne sonuç doğurur onu zaman gösterecek” diye konuştu.

AK Partili Özen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Japonya’da yapılacak G-20 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini anımsatırken, öncesinde de bir telefon görüşmesi ile değerlendirme imkanının olabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

‘KENDİ ÇIKARLARIMIZA HİZMET ETTİĞİ SÜRECE MÜTTEFİKİZ’ ANLAYIŞINI DOĞRU BULMUYORUZ’

“Müttefiklikte karşılıklı çıkarlar söz konusu ama ‘sadece kendi çıkarlarımıza hizmet ettiği sürece müttefikiz’ anlayışını sergileyen tavırları çok doğru bulmuyoruz. Bu müttefikliğin ruhuna da aykırı. Amerika’nın şu anda takındığı tutum biraz bu çerçevede yani ‘bizim çıkarlarımıza hizmet ettiğiniz sürece müttefikiz, çıkarkarımıza hizmet etmezseniz müttefik değiliz’ yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Burada her iki ülkenin çıkarlarının söz konusu ve korunmasıdır aslolan, müttefiklik ruhuna uygun olan. Biz Amerika’dan bu ruha uygun hareket etmelerini arzu ediyoruz. Kendi güvenliğimiz ile ilgili meselelerde karar alırken kalkıp başka bir ülkeye soracak konumda olan bir ülke değiliz. Güvenliğimiz ile ilgili mesele neyse bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Akar’a gönderdiği mektupta “Eğer Türkiye, S-400 tedarikine devam edecekse ülkelerimiz, Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması için bir plan geliştirmek zorundadır. Her ne kadar değerli ilişkimizi sürdürmeyi amaçlıyorsak da Türkiye S-400’leri teslimatını gerçekleştirirse F-35’leri alamayacak” diye yazmıştı.