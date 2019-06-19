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15:12 19 Haziran 2019
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    Saadet Partisi

    Karamollaoğlu: Yıldırım'ın özür dilemesini olumlu buluyorum, aday çekme gibi bir durum söz konusu değil

    © Sputnik / Elif Sudagezer
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    Elif Sudagezer
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (276)
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    Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı seçimlerindeki adayı Necdet Gökçınar basın mensuplarıyla bir araya geldi.

    Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın kendilerinden özür dilemesini değerlendirdi: "Davranışını olumlu buluyorum. Ancak aday çekme gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki aday çekmenin etkisi öngörülen gibi de olabilir, tersi de..."

    Yıldırım dün Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete'ye ziyaret gerçekleştirmiş, "Saadet Partisi mensubu bu kardeşlerimiz incinmiş olabilir, kırılmış olabilir. Ben bu yüzden kendilerinden özür diliyorum" demişti.

    ​Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar da " ‘Neden seçime giriyorsun?’ demek bu seçimde moda oldu. İster 100 oy alırım ister 5. Bu demokratik bir yarış değil mi? Ayrıca madem benden bu kadar çekiniyorsun, neden 2 kişiyi çağırdığın yere (Yıldırım- CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayınına) beni çağırmıyorsun?" ifadelerini kullandı.

    Gökçınar TRT'ye de seslendi: "Madem adaylar kendi müracaat ediyormuş, biz de müracaatımızı yaptık. Bu bir test değil samimi bir başvuru. Davet bekliyoruz. Yalnız TRT elini çabuk tutsun. Seçime 3 gün kaldı."

    Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ise şöyle konuştu: "Tehdit değilse bile rica, minnet, yalvarma şeklinde 'Adayınızı çekin' baskısı var. RP döneminde birlikte çalıştığımız ama birkaç gün öncesine kadar bizi kapılarından kovanlar, şimdi 'Biz kardeşiz' diyorlar." 

    ​Bu arada Karamaollaoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu: "Hükümetin S-400 politikasını başından beri destekledik. Çünkü dost bildiklerimizden saldırı ihtimali artıyor. ABD, yeni sistemle kendi etkisinin azalacağının farkında."

     

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (276)
    Etiketler:
    TRT, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Abdullah Sevim, Binali Yıldırım, İBB, Necdet Gökçınar, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi
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