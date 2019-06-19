Karamollaoğlu: Yıldırım'ın özür dilemesini olumlu buluyorum, aday çekme gibi bir durum söz konusu değil

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın kendilerinden özür dilemesini değerlendirdi: "Davranışını olumlu buluyorum. Ancak aday çekme gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki aday çekmenin etkisi öngörülen gibi de olabilir, tersi de..."

Yıldırım dün Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete'ye ziyaret gerçekleştirmiş, "Saadet Partisi mensubu bu kardeşlerimiz incinmiş olabilir, kırılmış olabilir. Ben bu yüzden kendilerinden özür diliyorum" demişti.

SP Lideri Karamollaoğlu Binali Yıldırım’ın SP’lilerden özür dilemesini değerlendirdi: Davranışını olumlu buluyorum. Ancak aday çekme gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki, aday çekmenin etkisi öngörülen gibi de olabilir, tersi de... pic.twitter.com/ktxEwJnWsH — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 19 Haziran 2019

​Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar da " ‘Neden seçime giriyorsun?’ demek bu seçimde moda oldu. İster 100 oy alırım ister 5. Bu demokratik bir yarış değil mi? Ayrıca madem benden bu kadar çekiniyorsun, neden 2 kişiyi çağırdığın yere (Yıldırım- CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayınına) beni çağırmıyorsun?" ifadelerini kullandı.

SP’nin adayı Gökçınar: ‘Neden seçime giriyorsun?’ demek bu seçimde moda oldu. İster 100 oy alırım ister 5. Bu demokratik bir yarış değil mi? Ayrıca madem benden bu kadar çekiniyorsun, neden 2 kişiyi çağırdığın yere (tartışmaya) beni çağırmıyorsun? pic.twitter.com/6ZQhb7VxuX — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 19 Haziran 2019

Gökçınar TRT'ye de seslendi: "Madem adaylar kendi müracaat ediyormuş, biz de müracaatımızı yaptık. Bu bir test değil samimi bir başvuru. Davet bekliyoruz. Yalnız TRT elini çabuk tutsun. Seçime 3 gün kaldı."

SP’li Gökçınar’dan #TRT’ye : Madem adaylar kendi müracaat ediyormuş, biz de müracaatımızı yaptık. Bu bir test değil, samimi bir başvuru. Davet bekliyoruz. Yalnız TRT elini çabuk tutsun. Seçime 3 gün kaldı. pic.twitter.com/rueCONA5vv — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 19 Haziran 2019

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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ise şöyle konuştu: "Tehdit değilse bile rica, minnet, yalvarma şeklinde 'Adayınızı çekin' baskısı var. RP döneminde birlikte çalıştığımız ama birkaç gün öncesine kadar bizi kapılarından kovanlar, şimdi 'Biz kardeşiz' diyorlar."

SP İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim: Tehdit değilse bile rica, minnet, yalvarma şeklinde ‘adayınızı çekin’ baskısı var. RP döneminde birlikte çalıştığımız ama birkaç gün öncesine kadar bizi kapılarından kovanlar, şimdi ‘Biz kardeşiz’ diyorlar. pic.twitter.com/Q2Izk3bLfh — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 19 Haziran 2019

​Bu arada Karamaollaoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu: "Hükümetin S-400 politikasını başından beri destekledik. Çünkü dost bildiklerimizden saldırı ihtimali artıyor. ABD, yeni sistemle kendi etkisinin azalacağının farkında."

Karamollaoğlu’ndan #S400 açıklaması: Hükümetin S-400 politikasını başından beri destekledik. Çünkü ‘dost’ bildiklerimizden saldırı ihtimali artıyor. ABD, yeni sistemle kendi etkisinin azalacağının farkında. pic.twitter.com/xOYSNlYMk7 — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 19 Haziran 2019

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