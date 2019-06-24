Rus uzman: Türkiye’nin ekonomisi yetkililerin koordinasyonu ile düzelir

Dün yenilenen ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonrası için Türkiye’deki ekonomik gidişat ile ilgili tahminlerde bulunan Rus ekonomi uzmanı Vladimir Fitin, yetkililerin koordine bir şekilde hareket etmesinin ekonomik iyileşmeyi sağlayacağını belirtti.

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu ve Yakındoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik’e açıklamasında Türkiye’de seçim sürecinden sonraki ekonomik gelişmelerle ilgili tahminlerde bulundu, yetkililerin koordine bir şekilde hareket etmesinin ekonomik iyileşmeyi sağlayacağını belirtti.

Dün yenilenen ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonrasında bu sabah itibarıyla Türk Lirası yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.

Sputnik’e konuşan Fitin, yenilenen seçimlerden sonra Türkiye’nin ekonomisinde hangi gelişmelerin beklenebileceğini anlattı.

Fitin, “Liranın bugünkü artışına rağmen Türkiye ekonomisini küresel bir istikrar beklemiyor. Ekonomide partilerin arasında koordinasyon olması önemli. Ülkedeki iktidar değişmedi ve ülke genelindeki ekonomik önlemler ona bağlı. Dolayısıyla ekonominin giderek istikrara kavuşacağını düşünmek için nedenler var, ancak CHP’nin kazandığı büyük şehirlerde muhalefet partisi ile işbirliği konusunda bazı zorluklar baş gösterebilir, zira İstanbul tek başına tüm ülkenin gelirlerinin neredeyse 3’te birini elde ediyor” diye konuştu.

Fitin, iktidar ve muhalefet partilerinin müşterek çalışmasının zorluklarına rağmen, böyle bir çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

“AK Parti elbette ki kendi çizgisini ve önlemlerini sürdürecek ve yeni belediye başkanı, dirençle karşılaşabilir. Şimdilik durum olumlu gibi görünüyor, zira Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) de yeni belediye başkanını tebrik etti, ayrıca İmamoğlu da iktidar partisiyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. Ancak durumu, Amerikalıların baskısı ve Türkiye’ye yönelik yaptırım tehditleri gibi dış faktörler zorlaştırıyor. Ayrıca Kıbrıs kıta sahanlığında yürütülen sondaj çalışmaları ortamında Avrupa Birliği (AB) ile gerilen ilişkiler de ekonomik büyümeye destek olmuyor” diyen Fitin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm bunlar ulusal para birimini de, enflasyonu da etkiliyor. Bu bağlamda ülke için yetkililerin koordineli çalışması önemli. Tüm bu faktörler varken durumla ilgili tahmin yürütmek zor olsa da taraflar olumlu bir yaklaşım sergiliyor, işbirliğine hazır olduklarını gösteriyor. Tüm bunlar, büyük bir ekonomik büyüme olmaksızın temkinli iyimser tahminde bulunmamızı sağlıyor.”

Çeviri: Erkan Kurtuluş