Rus uzman: Türkiye’nin ekonomisi yetkililerin koordinasyonu ile düzelir

Dün yenilenen ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonrasında bu sabah itibarıyla Türk Lirası yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.
Sputnik’e konuşan Fitin, yenilenen seçimlerden sonra Türkiye’nin ekonomisinde hangi gelişmelerin beklenebileceğini anlattı.
Fitin, “Liranın bugünkü artışına rağmen Türkiye ekonomisini küresel bir istikrar beklemiyor. Ekonomide partilerin arasında koordinasyon olması önemli. Ülkedeki iktidar değişmedi ve ülke genelindeki ekonomik önlemler ona bağlı. Dolayısıyla ekonominin giderek istikrara kavuşacağını düşünmek için nedenler var, ancak CHP’nin kazandığı büyük şehirlerde muhalefet partisi ile işbirliği konusunda bazı zorluklar baş gösterebilir, zira İstanbul tek başına tüm ülkenin gelirlerinin neredeyse 3’te birini elde ediyor” diye konuştu.
Fitin, iktidar ve muhalefet partilerinin müşterek çalışmasının zorluklarına rağmen, böyle bir çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.
“Tüm bunlar ulusal para birimini de, enflasyonu da etkiliyor. Bu bağlamda ülke için yetkililerin koordineli çalışması önemli. Tüm bu faktörler varken durumla ilgili tahmin yürütmek zor olsa da taraflar olumlu bir yaklaşım sergiliyor, işbirliğine hazır olduklarını gösteriyor. Tüm bunlar, büyük bir ekonomik büyüme olmaksızın temkinli iyimser tahminde bulunmamızı sağlıyor.”
Çeviri: Erkan Kurtuluş
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