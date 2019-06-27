ARMY-2019 fuarına katılan Türk katılımcılar, izlenimlerini Sputnik’e anlattı

Rusya’nın Moskova bölgesinde ARMY-2019 Uluslararası Askeri-Teknik Fuarı devam ediyor. Etkinliği ziyaret eden uzman sayısı şimdiden 125 bini aşmış durumda. Yarın fuar toplu ziyaretler için de açılmış olacak. ARMY-2019 fuar alanında Türk dahil, 10 milli sergi görev yapıyor.

Sputnik’e konuşan Türk sergisi katılımcılarından TURAÇ Dış Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Fatih Altunbaş, forumla ilgili izlenimlerini şöyle anlattı:

ARMY fuarına ilk defa katılıyoruz. Türkiye’den 20 kadar firma katılıyor. Bizim için ayrılmış özel bir yerde milli bir katılım gerçekleştiriyoruz. Fuar alanı gerçekten çok güzel. Binalar, oto parkları, ulaşım kolaylığı vs. birçok şeyi gerçekten çok beğendim, takdir ettim.

Bizim şirketimiz Türkiye’de özel sektörde fişek ve mühimmat üretimi yapan ilk firma. Türkiye’de bir devlet şirketi var – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu. Özel sektörde ise bu işin ilk iznini alıp üretime başlayan şirket, bizim firmamızdır. Türkiye’nin ana tedarikçisi konumundayız. Aynı zamanda fişek ve mühimmat ihracatında Türkiye şampiyonuyuz. Şu anda 60 kadar ülkeye ihracatımız da var. Bu 60 ülke içerisinde 20 kadarının da o ülkelerin ordu ve emniyet teşkilatlarının tedarikini yapıyoruz.

ARMY fuarına, sadece Rusya pazarı olarak bakmıyoruz. Eskiden Doğu Bloku ülkeleri diye bir ibare vardı. Doğu Bloku içerisinde yer almış bütün ülkelerin heyetlerinin bu fuara geldiğini biliyoruz. Buranın, bütün o eski Doğu Bloku ülkeleri için, aynı zamanda Asya Bölgesi ve hatta Asya Pasifik Bölgesine kadar uzanan coğrafya için merkezi bir fuar alanı olduğunu biliyoruz. Bu geniş coğrafyada yer alan bütün ülkelerin alım heyetlerinin buraya geldiğini biliyoruz. Amacımız, burada onlarla beraber aynı salonda aynı atmosferi solumak ve onlarla tanışmak. ARMY fuarı bize, hem Rusya ile hem de Rusya’ya yakın olan bütün ülkelerle işbirliği geliştirme fırsatını tanıyor.

Bir diğer Türk katılımcı, BAROK Savunma CEO ve Kurucusu Senem Yıldız Özkılınç, fuarla ilgili beklenti ve izlenimlerini şu ifadelerle anlattı:

ARMY fuarına ilk defa geldik. Beklentilerimiz, Rusya ile ticari ilişkiler içerisinde olmak. Bu anlamda bu fuarın bize yardımcı olacağına ve Rusya ile ilişkilerimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Burada tanıdığımız ve tanıyacağımız firmalarla iletişim halinde olmak, bizim için çok önemli. Hem buradan ürün almak hem de yaptığımız ürünleri burada tanıtmak isteriz. ARMY fuarı, bize bu imkanları sağlıyor.

© Sputnik / Amur Gadjiev BAROK Savunma şirketinin ARMY-2019 fuarındaki standı.

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