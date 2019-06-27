Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Rusya'nın yıl sonuna kadar vizeleri kaldırmasını bekliyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk vatandaşları için vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasının ardından, yıl sonuna kadar Rusya ile vize serbestisine geçilmesini beklediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rus-Türk Toplumsal Forumu programı çerçevesinde verilen yemekte Türkiye’yi ziyaret eden Rus gazetecilerle bir araya geldi.

Sputnik’in otellerdeki fiyat artışına ilişkin bir sorusunu yanıtlayan Ersoy, daha önce basında yer alan ve Türkiye kıyılarındaki tatil fiyatlarının yüzde 15 arttığına ilişkin bilgileri yalanladı.

Ersoy, “Fiyat artışı olmadı, 2015 seviyesinde kaldı. Ancak otel ve alt yapılara yatırım imkânları sağlamak için arttırmak gerekirdi. Sektörün geliştirilmesi için bu çok faydalı bir adım olurdu ve hizmet kalitesini arttırıldı. Fiyatlardaki kaydadeğer miktarda olmayan artış da hesaplamalarda euroya geçiş kaynaklı olabilir” ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması ile Rusya’ya giden Türk turist sayısının katbekat artacağını belirten Ersoy, “Türkler sadece Moskova ve St. Petersburg’a değil, ayrıca Sibirya ve Baykal’a da ilgi gösteriyor. İş nedeniyle gitmek isteyenler de Rusya’yı gezmek istiyor. Rusya’nın devlet memurlarına, İçişleri Bakanlığı çalışanlarına da ülkemizi gezme izni vermesinden çok memnunuz” dedi.

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Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür Yılı kapsamındaki işbirliği çerçevesinde sinema konusuna değinen Ersoy, “Rus-Türk sinemasının geleceği ve izleyicisi var. Şimdiye kadar birkaç dizi oldu, yakın gelecekte de muhtemelen yeni ortak çalışmalar göreceğiz” sözlerini dile getirdi.

‘TURİST SATISI YÜZDE 12-13 ARTACAK’

Ersoy, Rus gazetecilerin sorularına cevaben de 2019 yılında Türkiye’ye gelen Rus turist sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 12-13 artmasını ve yaklaşık 6.6 milyon kişiye ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

2023’E KADAR 70 MİLYON TURİST VE 70 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Ersoy’a göre, Türkiye 2023 yılına kadar dünyanın farklı yerlerinden 70 milyon turist ağırlayabilir ve bu süreçte turizm sektöründen beklenen gelir 70 milyar dolar kadar.

Diğer yandan kısa süre önceye kadar beklentinin 50 milyon turist ve 50 milyar dolar kadar olduğunu belirten Ersoy, hedefin gözden geçirildiğini, artık Türkiye’nin turist sayısının artmasını beklediğini vurguladı.

“Rusya’nın yıl sonuna kadar vizeleri kaldırmasını bekliyoruz” diyen Ersoy, vize serbestisine geçişin ilk etabında Türk vatandaşları için vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasının, daha sonra da sektörel bazda, aşama aşama vize serbestisine geçilmesinin planlandığını ekledi.

Çeviren: Tuğba Bolat