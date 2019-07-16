CHP'li Erdoğdu: Her evde işsiz döneminden her evde üniversiteli işsiz dönemine geçtik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, tarım dışı işsizliğin yüzde 16 olduğuna, her 4 gençten birinin işsiz olduğuna işaret ederek, "Her evde işsiz döneminden her evde üniversiteli işsiz dönemine geçtik" dedi.

CHP'li Erdoğdu, TÜİK'in bugün açıkladığı istihdam rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yılın aynı döneminde işsizliğin yüzde 9.6 düzeyinde olduğuna dikkat çekerek bu yıl oranın yüzde 13'e yükseldiğini belirtti.

Erdoğdu, "Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik göstergeleri 14 aydır kesintisiz bir şekilde artıyor. Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 10.3 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik şimdi yüzde 13.8. Dolayısıyla işsizlikte duraksama ve düşüş esasen tarım sektörü için geçerli. Mevcut görüntünün arkasında tarımda son iki ayda gerçekleşen istihdam artışı yatıyor" dedi.

Tarım dışı işsizlik oranının ise yüzde 16 ile tarihinin en yüksek seviyelerinde olduğunu kaydeden Erdoğdu, istihdam edilenlerin yüzde 17.6’sının tarım, yüzde 19.7’sinin sanayi, yüzde 5.7’sinin inşaat, yüzde 56.9’unun ise hizmet sektöründe yer aldığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Açıklanan tarım dışı işsizlik rakamları ve son 1 yılda işsiz kalan insan sayısının, ekonomide işlerin iyiye gitmediğini ve mevsim etkisiyle iyi gelen verilerin sonbahardan sonra kötüleşeceğini gösteriyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik rakamları, dipten dönme emaresinin olmadığının kanıtı. Krizin etkileri geride kalmış değil, sadece mevsim kaynaklı olarak bir düşüş var. Erdoğan yönetimi istihdam projeleri ve hedef gözeten teşviklerle hem tüketimi hem de iş ortamını canlandıracak bir program ortaya koyamadığı için yüksek işsizlik sorunu önümüzdeki dönem herkesin başını ağrıtacak."

'DİPLOMA ARTIK İŞSİZLİĞİN GARANTİSİ DEĞİL '

Genç işsiz sayısındaki yükselişin de devam ettiğini, 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizliğin 6.3 puanlık artış ile yüzde 23.2’ye, 15-64 yaş grubunda 3.5 puanlık artış ile yüzde 13.3’e yükseldiğine dikkat çeken Erdoğdu, "Bu rakamların anlamı her dört gençten biri işsizliğin pençesinde demek. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin sayısında bir azalma yok. Bu gençlerin önemli bir kısmı üniversite mezunu. Yani her evde bir işsiz döneminden her evde üniversite mezunu bir işsiz dönemine girdik. Eskiden üniversite diploması işsiz kalmamanın garantisi gibiydi ama artık diplomanın ve liyakatın hiç önemi kalmadı. Bırakın üniversite mezunlarını, yüksek lisans hatta doktora yapmış kişiler bile iş bulmakta zorlanıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Şubat 2018’de yaptığı konuşmada, “Allah'ın izniyle yakın zamanda Türkiye'de işsizlik değil, çalışacak eleman bulma sorunu yaşanmaya başlayacaktır” dediğini ifade aden Erdoğdu, “Bu sözün üzerinden sadece 14 ay geçti. Resmi rakamlara işsiz sayısı geçen yıl aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye, en geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyon 755 bine çıktı. Başkanlık sistemi, sadece enflasyon, faiz ve kurları artırmakla kalmadı, işsizliği de çok artırdı. Çünkü sistem baştan sona hatalı ve hatalı sistemden de doğru çıkmaz. İktidar bu gerçekle yüzleşmek zorunda” dedi.

Erdoğdu, DİSK’in takip ettiği geniş tanımlı işsiz oranının yüzde 20 olduğunu vurgulayarak, iş bulma ümidi olmayanlar, mevsimlik çalışanlar, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz istihdam edilenlerin dâhil edildiğinde en geniş anlamıyla işsiz sayısının 7 milyon 755 bine ulaştığını sözlerine ekledi.