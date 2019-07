CHP'li Erdoğdu: Her evde işsiz döneminden her evde üniversiteli işsiz dönemine geçtik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, tarım dışı işsizliğin yüzde 16 olduğuna, her 4 gençten birinin işsiz olduğuna işaret ederek, "Her evde işsiz döneminden her evde üniversiteli işsiz dönemine geçtik" dedi.