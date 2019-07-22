'Türkiye, modern savaş helikopterleri ile ilgili ortak çözümlere ilgi gösteriyor'

Rostech Başkanı Sergey Çemezov'un Rusya ve Türkiye'nin hava araçları, tanksavar, ve hava savunma sistemleri alanındaki ortak projeleri ile ilgili açıklamalarını yorumlayan Rus askeri uzman Viktor Murahovskiy, Ankara'nın ilgi duyduğu Rus silah sistemleri ile ilgili ayrıntılar verdi.

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye ve Rusya arasındaki artan iş birliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Çemezov, iki ülke arasındaki ortak projelerin ‘gelişmiş uçak ve helikopter sistemlerini, zırhlı araç parçaları ve temin edilen silahların satış sonrası hizmetlerini kapsadığını, Türkiye’nin ayrıca çeşitli menzillerdeki Rus hava sistemlerine ve tank savar sistemlerine ilgi duyduğunu’ belirtti.

Arsenal Otreçestva dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Rusya Askeri Savunma Kurulu Uzman Konseyi üyesi, yedek Albay Viktor Murahovskiy, Sputnik’e verdiği demeçte iki ülkenin askeri ve teknik alandaki işbirliğinin ayrıntılarına inerek, Ankara’nın ilgi duyduğu Rus silah sistemleri ile ilgili bilgi aktardı.

Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi kurmak istediğine dikkat çeken Murahovskiy, “Şu anda teslimatı neredeyse tamamlanan S-400’ler değil, bu sistemin bazı parçalarının ortak üretimi ve diğer füze savunma sistemlerinin alımı söz konusu. Türkiye, Rusya’nın yardımıyla katmanlı bir hava savunma sistemi kurmak istiyor, bu sistem uzun (S-400), kısa (Buk ve S-350 Vityaz) ve orta (Tor M-2) menzilli füze savunma sistemlerini içerecek. Katmanlı sistemde uzun, kısa ve orta menzilli füze savunma sistemleri belli bölgeleri ve birlikleri tüm hava saldırı sistemlerinden koruma sağlıyor” diye konuştu.

Bu anlaşmadan uzun süre önce Rusya’nın Türkiye’ye tanksavar füze sistemleri ve hava araçları dahil başka silahlar da tedarik ettiğine dikkat çeken uzman, şöyle konuştu:

“Örneğin Türkiye Rusya’dan Kornet tanksavar füze sistemleri, BTR-80 zırhlı araçlarını ve küçük silahlar satın alıyor. Bu konu öncelikli olmasa da aslında Türkiye ile askeri-teknik işbirliği, Çin’le olan boyutlarda olmasa da yoğun bir biçimde ve uzun süredir devam ediyor, şimdi ise daha da yoğunlaşıyor. Hava araçlarından Türkiye, Mi-8 tipi nakliye ve indirme helikopterleri ve Mi-26 tipi ağır nakliye helikopterleri ile ilgileniyor. Savaş helikopterleri konusundaysa modern Rus savaş helikopter parçalarının kullanımıyla ortak bir takım çözümlere ilgili duyuluyor.”

Türkiye ile 5. nesil avcı uçakları ile ilgili işbirliği olanağının bulunduğuna da dikkat çeken Murahovskiy, “Türkiye’nin kısa bir süre önce kendi 5. nesil avcı uçağının eskiz projesini takdim ettiği biliniyor. Rusya’da da 5. nesil Su-57 avcı uçağı, testleri tamamlandıktan sonra ordunun hizmetine girecek” dedi ve şöyle devam etti:

“Belki de 5. nesil avcı uçağı ile ilgili müşterek bir proje çalışması Türkiye’nin ilgisini çekebilir. Rusya, askeri-teknik işbirliği yelpazesini genişletmeye hazır, şimdi sıra bu yöndeki ilk adımlarını atan Türkiye’de.”

Çeviren: Erkan Kurtuluş