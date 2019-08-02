'Türkiye ile ABD'nin Suriye konusunda anlaşması pek muhtemel görünmüyor'

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Teorisi Anabilim Dalı’ndan politika uzmanı Doç. Kirill Koktış, Sputnik’e açıklamasında, bunun Türkiye için stratejik güvenlik konusu olduğunu kaydederek, bu konuda şu yorumda bulundu:

"Türk askerler, PKK ve diğer Kürt silahlı oluşumları kontrol etmek için sınırda bulunuyor. Ama bu örgütler ABD’nin eski müttefikleri. ABD, bu örgütlere destek vererek Türkiye’nin etkisini kısıtlamaya çalışıyor. Çıkar ayrılığı yaşanıyor. ABD öylesine ‘Kürt kartını’ verme niyetinde değil, bu da Ankara ve Washington arasında anlaşmazlığa yol açıyor ve yakın gelecekte bu konuda anlaşmaya varmaları pek muhtemel görünmüyor. Her bir taraf, etki alanını asker olarak kontrol edebilir. Her bir taraf ancak kendi etki alanını kontrol etmeye devam ediyor."

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin de Suriye ve Irak’taki Kürt silahlı oluşumların üslerinin Türkiye’yi tedirgin ettiğini belirterek, "Bu bölgelerin kendi sınırlarına sahip olması ise hiç söz konusu olamaz" dedi.

Sputnik’e konuşan Fitin, "Türkiye, Cerablus ve Afrin olmak üzere iki operasyon gerçekleştirdi ama sonra Amerikalılar, TSK’nın ilerlemesine izin vermedi. Amerikalılar için Kürt silahlı oluşumlar bölgedeki başlıca müttefik ve dayanak. Suriye-Türkiye sınırının tümünü kontrol etmek isteyen Ankara, askeri operasyon konusunu defalarca gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.