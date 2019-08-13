‘Suriye ile Kırım arasında başlayan ticaret Türkiye’ye de faydalı’

28 Ağustos ile 6 Eylül arasında 61. Şam Uluslararası Fuarı gerçekleşecek. Bu fuarda Kırım Cumhuriyeti ile Suriye Hükümeti arasında ekonomik ve ticari işbirliği anlaşmasının imzalanacağı açıklandı.

Kırım ile Suriye arasında gelişen işbirliği kapsamında Latakya limanı ile Rus yarımadası arasında düzenli gemi taşımacılığı sağlayacak ortak bir gemi şirketinin kurulması bekleniyor.

Türkiye’nin, Suriye konusunda Rusya ile verimli işbirlikleri, büyük transit potansiyeli ve hem Kırım hem de Suriye konusundaki duyarlılığı göz önünde bulundurulursa, Kırım ile Suriye arasında kurulup geliştirilen işbirliğine ne gibi katkısı olabilir?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel şunları söyledi:

"2018 yılının Ekim ayında Kırım’dan Kırım Başkanı Sergey Aksenov başkanlığında bir heyet Şam’ı ziyaret etmişti. Ve o tarihte Kırım Hükümeti ile Suriye Hükümeti arasında ticari ve ekonomik işbirliği anlaşması süreci başlamıştı. Bu süreç şu anda devam ediyor. Suriye ile Kırım limanları arasında gemi taşımacılığı ile karşılıklı ticaret geliştirilecek. Suriye’nin, Kırım’da üretilen özellikle tahıl, bazı metal maddeler, üzüm ürünleri ve ağır soda gibi birtakım ürünlere yönelik talebi var. Suriye’nin de Kırım’a satmak istediği fosfat türleri, meyve, sebze ve konserve tipi ürünler bulunmakta. Tabi ki bu ticaret, hem Kırım’ın hem Suriye’nin kalkınmasına fayda sağlayacaktır.

© Sputnik / ‘Kırım-Suriye gemi seferleri başlıyor, Türkiye de Kırım'la ticarete yeniden başlamalı'

Suriye’de gerçekleştirilecek uluslararası ekonomik fuarın Türkiye’ye de büyük bir katkısının olacağını düşünüyorum. Orada hem Rusya üst seviyede bulunacak hem Kırım Hükümeti yetkilileri ve uluslararası iş dünyası temsilcileri yer alacak. Türkiye’nin bu konuya aktif olarak girmesi, hem Suriye ile hem de Kırım’la ilişkileri geliştirmesine büyük avantaj sağlayabilir."