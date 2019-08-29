Türkiye ile ABD arasındaki 'güvenli bölge' anlaşmasının ayrıntıları netleşiyor: YPG tüm sınırdan çekilecek

Türkiye ile ABD arasında anlaşmaya varılan 'güvenli bölge' uygulamasının 3 aşamalı olacağı ortaya çıktı. Bu kapsamda YPG'nin 45 güne kadar sınırdaki tüm birliklerini çekeceği öğrenildi.

YPG, Eylül ayında Kobane bölgesinde militan ile silahlarını çekecek, Türkiye ile ABD ise karadan ortak devriyelerde bulunacak. Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK), Yöneticisi Abdullah Gedo, güvenli bölge planının üç aşamalı olacağını söyledi.

Gedo, şu açıklamalarda bulundu:

"Birinci aşama Tel Abyad ile Rasul Ayn bölgesinde YPG'nin güçlerini ve silahlarını geri çekmekle tamamlandı. İkinci aşama ise Kobane bölgesinde geri çekilme olacak. İkinci ve üçüncü aşamanın gerçekleşmesi biraz zaman alabilir. güvenli bölgeye Roj peşmergelerin yerleştirilmesi tartışılıyor. ABD ile görüştüğümüzde bunları kendilerine aktardık. Ancak henüz kesinleşen birşey yoktur. Güvenli bölge planı şimdilik işliyor. Henüz bir yol kazası olmadı."

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG, güvenli bölge anlaşması kapsamında Türkiye'nin talebi üzerine 24 Ağustos'ta Tel Abyad, 26 Ağustos'ta ise Rasul Ayn bölgesinde konuşlu bulunan militan ve ağır silahlarını geri çekmişti. Bu geri çekilme, güvenli bölge planının ilk aşaması olurken, ikinci aşamada ise YPG'nin Eylül ayında Tel Abyad ile Kobane (Eynel Arap) arasındaki bölgeden çekileceği öğrenildi.

Öte yandan, edinilen diğer bilgilere göre, tüm geri çekilme işlemi ABD askerleri tarafından takip edilecek ve Türk askeri bilgilendirilecek. Türk askeri, geri çekilme işlemini havadan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile takip edecek.

Güvenli bölge uygulamasının 45 güne kadar bitmesi planlanırken, şimdiye kadar ABD ile Türkiye arasında herhangi ciddi bir kriz yaşanmadı. Şimdiye kadar plan kapsamında Müşterek Harekat Merkezi kuruldu ve Türk ve ABD'li askerlerin ortak helikopter devriyeleri başladı.

Anlaşma kapsaında ayrıca, sınıra yakın bölgede bulunan YPG'nin beton mevzileri de kapatılmaya başlandı.

YPG'nin elindeki ağır silahlar, Türkiye'yi hedef alacak menzilden çıkarılıyor.

Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.