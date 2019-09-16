Kayıt
17:24 16 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan - Hasan Ruhani - Vladimir Putin - Soçi Üçlü Zirve

    Rus vekil: Üçlü zirve, bölgede güvenliğin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım

    © REUTERS / Sergei Chirikov
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 20
    Abone ol

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki bugün Ankara’da gerçekleşecek üçlü zirvenin, Ortadoğu’da güvenliğin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım olduğunu söyledi.

    © REUTERS /
    Ankara'da üçlü Suriye görüşmesi: Putin, Erdoğan'ın ardından Ruhani ile görüşüyor
    Savelyev, bugün Ankara’da, ikili görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında gerçekleşecek üçlü zirve hakkında Sputnik’e değerlendirmede bulundu.

    Savelyev, zirvenin Suriye’deki durumun normalleşmesini hızlandırmakla kalmayıp, ayrıca Rusya ile Türkiye arasındaki askeri-siyasi ilişkileri güçlendireceğini ifade etti.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar
    Peskov: Putin üçlü zirve kapsamında Erdoğan ve Ruhani ile ikili de görüşecek
    Savelyev, “Astana sürecinin garantör ülkeleri İdlib ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüşmek için beşinci kez bir araya geldi. Suriye’ye barışçıl yaşam geri dönüyor ve ülkenin altyapıları yeniden inşa ediliyor. Ancak Yakındoğu ve Ortadoğu’da siyasi ve toplumsal istikrarın uzun vadeli olması için daha fazla ortak çalışma gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    Savelyev, bölgenin güvenliğinden yana olan Rusya, Türkiye ve İran’ın, Suriye’ye hem insani yardım yapmak hem de Anayasa Komisyonu’nun kurulması ve faaliyete geçirilmesinde siyasi destek vermekle ilgilendiğini ifade etti.

    Savelyev’e göre, zirve Rusya, Türkiye ve İran arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve bölgede güvenliğin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım niteliğinde.

    Çeviren: Tuğba Bolat

    İlgili konular:

    Suriye lideri Esad, Rus heyetiyle Ankara’daki üçlü zirve ile ilgili hazırlıkları görüştü
    Kremlin: Ankara'da yapılacak üçlü Suriye zirvesinin gündeminde İdlib ve Fırat'ın doğusu olacak
    Üçlü Zirve için liderler Ankara'ya geliyor
    Etiketler:
    İdlib, Astana, Hasan Ruhani, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu, Ankara, İran, Dmitriy Savelyev, Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Türkiye, Rusya, Duma
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Antalya'da bir cami, imar değişikliklerinin ardından iki yolun ortasında kaldı
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet