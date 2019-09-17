Kayıt
16:15 17 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Genel Müdürü Yuriy Slyusar

    Rus yetkili: Başta THY olmak üzere büyük uçak filosuna sahip şirketlerle anlaşma arayışındayız

    © Sputnik / Emre Öz
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı ,
    0 42
    Abone ol

    Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Genel Müdürü Yuriy Slyusar, İstanbul TEKNOFEST’te Rus basınına verdiği demeçte “Havacılık, operatör ve leasing şirketleri ile çok sayıda görüşme planlıyoruz. THY başta olmak üzere büyük uçak filosuna sahip şirketlerle MS-21 ve Superjet uçaklarını içeren anlaşma arayışında olacağız” ifadelerini kullandı.

    © DHA / İSMAİL COŞKUN
    TEKNOFEST kapsamında Türkiye'ye getirilen Su-35'den gösteri uçuşu
    Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Genel Müdürü Yuriy Slyusar, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşmekte olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2019’da, Sputnik’in de aralarında bulunduğu Rus basınına açıklamalarda bulundu.  

    ‘SU-35 SURİYE’DE KENDİSİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KANITLADI, TÜRKLER BUNUN FARKINDA’

    Teknofest’in kendileri açısından Ağustos ayında Moskova Jukovski Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen havacılık fuarı MAKS-2019’ın devamı niteliğinde olduğuna işaret eden Slyusar “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan MAKS’ta bizi bu fuara davet etti. Biz de en modern tüm araçlarımızı alıp geldik” diye konuştu. 

    Rusya'nın MS-21-300 yolcu uçağına büyük olduğuna işaret eden Slyusar “MS-21 uçağına da,  sınıfının en iyisi olan modern savaş uçağımız SU-35’e de ilgi büyük. Su-35 uçağımız, Suriye’de kendisini en iyi şekilde kanıtladı. Türkler bunu çok iyi biliyor” dedi. 

    ‘THY VE BÜYÜK UÇAK FİLOSUNA SAHİP ŞİRKETLERLE ANLAŞMA ARAYIŞIMIZ VAR’

    Varank: Türkiye’nin petrolü, doğalgazı yok; hayallerimize astronotlar, kozmonotlar, bilim insanlarıyla ulaşacağız
    Festival kapsamında önemli bir dizi görüşme gerçekleştireceklerinin altını çizen Slyusar “Havacılık, operatör ve leasing şirketleri ile çok sayıda görüşme planlıyoruz. Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere büyük uçak filosuna sahip şirketlerle MS-21 ve Superjet uçaklarını içeren anlaşma arayışında olacağız” ifadelerini kullandı. 

    Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Rusya ziyareti sırasında Rus amfibik Be-200 uçaklarına ilgi gösterdiğini söyleyen Slyusar “Özellikle ABD’li partnerlerle ortak şirket formatında olmak üzere Türkiye’nin oldukça gelişmiş bir havacılık sanayii var. Türk meslektaşlarımızın projelerimizle ilgilenmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı. 

     

     

    İlgili konular:

    Rusya: Erdoğan'ın ilgisinin ardından Su-35 ve Su-57'lere ilişkin ilk görüşmeler başladı
    Erdoğan: 'Biz varız' diyen Rusya, Su-35 Su-57 savaş uçakları satmayı teklif etti
    Rus Su-35 uçağı, TEKNOFEST için İstanbul'da
    Rus yapımı Su-35 savaş uçağı İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı
    Etiketler:
    THY, Türk Hava Yolları, BE-200, Su-35, MS-21-300 yolcu uçağı, MS-21, İstanbul, Atatürk Havalimanı, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Yuriy Slyusar, TEKNOFEST, Rusya Birleşik Uçak Şirketi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İlk uluslararası uçuşunu yapan Rus uçağı TEKNOFEST'te: 'Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli'
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet