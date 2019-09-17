Rus yetkili: Başta THY olmak üzere büyük uçak filosuna sahip şirketlerle anlaşma arayışındayız

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Genel Müdürü Yuriy Slyusar, İstanbul TEKNOFEST’te Rus basınına verdiği demeçte “Havacılık, operatör ve leasing şirketleri ile çok sayıda görüşme planlıyoruz. THY başta olmak üzere büyük uçak filosuna sahip şirketlerle MS-21 ve Superjet uçaklarını içeren anlaşma arayışında olacağız” ifadelerini kullandı.

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Genel Müdürü Yuriy Slyusar, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşmekte olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2019’da, Sputnik’in de aralarında bulunduğu Rus basınına açıklamalarda bulundu.

‘SU-35 SURİYE’DE KENDİSİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KANITLADI, TÜRKLER BUNUN FARKINDA’

Teknofest’in kendileri açısından Ağustos ayında Moskova Jukovski Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen havacılık fuarı MAKS-2019’ın devamı niteliğinde olduğuna işaret eden Slyusar “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan MAKS’ta bizi bu fuara davet etti. Biz de en modern tüm araçlarımızı alıp geldik” diye konuştu.

Rusya'nın MS-21-300 yolcu uçağına büyük olduğuna işaret eden Slyusar “MS-21 uçağına da, sınıfının en iyisi olan modern savaş uçağımız SU-35’e de ilgi büyük. Su-35 uçağımız, Suriye’de kendisini en iyi şekilde kanıtladı. Türkler bunu çok iyi biliyor” dedi.

‘THY VE BÜYÜK UÇAK FİLOSUNA SAHİP ŞİRKETLERLE ANLAŞMA ARAYIŞIMIZ VAR’

Festival kapsamında önemli bir dizi görüşme gerçekleştireceklerinin altını çizen Slyusar “Havacılık, operatör ve leasing şirketleri ile çok sayıda görüşme planlıyoruz. Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere büyük uçak filosuna sahip şirketlerle MS-21 ve Superjet uçaklarını içeren anlaşma arayışında olacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Rusya ziyareti sırasında Rus amfibik Be-200 uçaklarına ilgi gösterdiğini söyleyen Slyusar “Özellikle ABD’li partnerlerle ortak şirket formatında olmak üzere Türkiye’nin oldukça gelişmiş bir havacılık sanayii var. Türk meslektaşlarımızın projelerimizle ilgilenmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.